Weiteres rätselhaftes Flugobjekt über Kanada abgeschossen

Ottawa/Washington - Mysterium am Himmel: Das US-Militär hat kurz nach dem Abschuss eines rätselhaften Flugobjekts über den USA ein zweites Objekt über Kanada abgeschossen. US-Präsident Joe Biden und der kanadische Premier Justin Trudeau hätten den Abschuss am Samstag gemeinsam genehmigt, teilte das Weiße Haus mit. Das Objekt sei aus Vorsicht und auf Empfehlung des Militärs abgeschossen worden. Es war völlig offen, wem es gehörte und mit welchem Ziel es unterwegs war.

Bereits mehr als 28.000 Erdbeben-Opfer in Türkei und Syrien

Gaziantep/Idlib - Eine knappe Woche nach den verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet sind laut offiziellen Zählungen mehr als 28.000 Menschen gestorben. Laut Schätzungen der UNO könnte die Zahl der Todesopfer noch auf mehr als 50.000 ansteigen. Unterdessen konnten die österreichischen Soldaten und Soldatinnen ihren Hilfseinsatz im Krisengebiet unter Schutz der türkischen Armee wieder aufnehmen. Der Einsatz war am Samstag wegen Sicherheitsbedenken unterbrochen worden.

Slowenien fordert Verbotsverfahren gegen FPÖ-Jugend Kärnten

Wien/Klagenfurt - Slowenien hat Österreich zu einem Verbotsverfahren gegen die Freiheitliche Jugend Kärnten aufgerufen, nachdem diese ein slowenenfeindliches Posting veröffentlicht hat. Dies geht aus einer Verbalnote Sloweniens an das Wiener Außenamt hervor, die der APA vorliegt. Konkret beruft sich das Nachbarland auf eine Verbotsbestimmung des Österreichischen Staatsvertrags. Das Posting sei eine "eklatante Verletzung" des Vertrags, der die Minderheitenrechte schützt.

Rendi-Wagner lehnt SPÖ-Doppelspitze erneut ab

Wien - SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner spricht sich erneut gegen eine Doppelspitze in der Partei aus. "Die oder der Parteivorsitzende sollte bei einer Wahl auch Spitzenkandidatin oder Spitzenkandidat sein", sagte sie am Sonntag in der "Krone". Zuletzt hatte sich der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) für ein breiteres Team an der SPÖ-Spitze ausgesprochen - als Forderung nach einer Doppelspitze mit Hans-Peter Doskozil wollte er dies allerdings nicht verstanden wissen.

Ukrainische Streitkräfte haben Bachmut unter Kontrolle

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Trotz schwerer Angriffe von russischen Truppen halten die ukrainischen Streitkräfte die seit Tagen umkämpfte Stadt Bachmut im Gebiet Donezk nach eigenen Angaben weiter unter ihrer Kontrolle. Der ukrainische Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj teilte mit, es würden Maßnahmen ergriffen, "um die Frontlinie um diese Stadt herum zu stabilisieren". Nach einem Telefonat mit US-Generalstabschef Mark Milley bezeichnete er die Lage im Gebiet Donezk als gespannt.

Steirer bei Explosion von Feuerwerkskörper schwer verletzt

Leibnitz - Ein 53 Jahre alter Mann ist am Samstagabend im Bezirk Leibnitz durch Feuerwerkskörper schwer verletzt worden. Er hatte bei einer Geburtstagsfeier Feuerwerksbatterien gezündet. Eine explodierte verfrüht. Der Steirer erlitt schwere Gesichtsverletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz und den Notarzt vom Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen, berichtete die Polizei am Sonntag.

Stichwahl für neuen Präsidenten auf Zypern

Nikosia - Rund 560.000 Wahlberechtigte in der Republik Zypern wählen bei einer Stichwahl einen neuen Präsidenten. Die Wahllokale öffneten am Sonntag um 6.00 Uhr (MEZ/7.00 Uhr Ortszeit), wie das Staatsfernsehen (RIK) berichtete. Der direkt vom Volk gewählte Präsident bestellt und führt die Regierung. Favorit ist laut Umfragen der frühere Außenminister Nikos Christodoulidis (49).

Stoltenberg will NATO-Posten im Herbst wie geplant abgeben

Brüssel - NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg will seinen Posten im Herbst dieses Jahres wie geplant abgeben. "Er hat keine Absicht, eine weitere Mandatsverlängerung anzustreben", teilte seine Sprecherin Oana Lungescu in der Nacht auf Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Das Mandat Stoltenbergs sei schon drei Mal verlängert worden und er sei bereits seit fast neun Jahren im Amt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red