Bereits mehr als 35.000 Erdbeben-Opfer in Türkei und Syrien

Gaziantep/Idlib - Eine knappe Woche nach den verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet sind laut offiziellen Zählungen mehr als 35.000 Menschen gestorben. Während alleine in der Türkei 29.605 Tote registriert wurden, meldete die UNO 5.900 Tote aus Syrien. Wie der WHO-Nothilfekoordinator Richard Brennan am Sonntag sagte, kam die Mehrzahl davon (4.500) in den Rebellengebieten ums Leben. Laut Schätzungen der UNO könnte die Opferzahl auf über 50.000 steigen.

Slowenien fordert Verbotsverfahren gegen FPÖ-Jugend Kärnten

Wien/Klagenfurt - Slowenien hat Österreich zu einem Verbotsverfahren gegen die Freiheitliche Jugend Kärnten aufgerufen, nachdem diese ein slowenenfeindliches Posting veröffentlicht hat. Dies geht aus einer Verbalnote Sloweniens an das Wiener Außenamt hervor, die der APA vorliegt. Konkret beruft sich das Nachbarland auf eine Verbotsbestimmung des Österreichischen Staatsvertrags. Nach Publikwerden ruderte das Außenamt jedoch zurück und betonte gegenüber der APA, kein Verbot gefordert zu haben.

CDU in Berlin erstmals seit über 20 Jahren stärkste Kraft

Berlin - Bei der Wahl in der deutschen Hauptstadt Berlin ist die konservative CDU erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten wieder stärkste Kraft geworden. Nach Prognosen von ARD und ZDF von Sonntagabend liegen die Christdemokraten mit Spitzenkandidat Kai Wegner deutlich vor SPD und Grünen, die sich ein enges Rennen um Platz zwei liefern. Dahinter landet die Linke, die mit SPD und Grünen seit 2016 in der Hauptstadt regiert. Offen blieb zunächst, wie die neue Koalition aussehen wird.

Ex-Außenminister gewinnt Präsidentenwahl in Zypern

Nikosia - Der frühere Außenminister Nikos Christodoulidis hat die Präsidentenwahl in der kleinen EU-Inselrepublik Zypern gewonnen. Der 49 Jahre alte konservative Politiker erhielt bei der Stichwahl am Sonntag 51,9 Prozent der Stimmen, wie aus dem offiziellen Ergebnis hervorgeht. Der von der Linkspartei AKEL unterstützte Diplomat Andreas Mavrogiannis (66) kam auf 48,1 Prozent und räumte seine Niederlage ein.

Nach Fund einer Toten in OÖ 18-Jähriger festgenommen

Bad Leonfelden - Die Polizei hat am Sonntag in Mauthausen (Bezirk Perg) einen 18-Jährigen festgenommen, der eine 19-jährige Bekannte getötet haben soll. Ein Autofahrer hatte Sonntag gegen 8.00 Uhr die junge Frau aus Steyr leblos auf einem Forstweg im Gemeindegebiet von Bad Leonfelden (Bezirk Urfahr-Umgebung) gefunden. Der Verdächtige dürfte laut Polizei gestanden haben, ein Motiv war vorerst noch offen.

Schwere Kämpfe um Bachmut - Bald neuer NATO-Generalsekretär

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der schwer umkämpften Stadt Bachmut im Osten der Ukraine geraten die ukrainischen Streitkräfte immer stärker unter Druck. Die russische Privatarmee Wagner behauptete am Sonntag, einen Vorort eingenommen zu haben und nun weiter aufs Zentrum vorzurücken. Aus Kiew gab es dazu zunächst keine Stellungnahme. Die ukrainische Seite hatte zuvor jedoch schon betont, dass Bachmut weiter unter ihrer Kontrolle sei.

China bereitet Abschuss eines unbekannten Flugobjekts vor

Peking - China bereitet sich einem Medienbericht zufolge auf den Abschuss eines unbekannten Flugobjekts vor. Wie die Tageszeitung "Global Times" unter Berufung auf eine lokale Schifffahrtsbehörde berichtete, wurde das rätselhafte Flugobjekt am Sonntag vor den Gewässern der bezirksfreien Stadt Rizhao in der Provinz Shandong gesichtet. Fischer wurden in einer Nachricht dazu aufgefordert, besondere Acht auf ihre Sicherheit zu geben.

Platzmangel: Clan-Mitglied aus Berliner Gefängnis entlassen

Berlin - Ein nach einem Geldtransporter-Überfall verurteiltes Clan-Mitglied ist wegen Platzmangels im Maßregelvollzug aus der Haft entlassen worden. Der Beschluss zur Haftentlassung stammt vom 3. Februar, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Sonntag bestätigte. "Der Verurteilte war dann mit sofortiger Wirkung aus der Haft zu entlassen." Der Mann war im September 2021 wegen besonders schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung zu sieben Jahren Haft verurteilt worden.

