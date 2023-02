Bereits mehr als 35.000 Erdbeben-Opfer in Türkei und Syrien

Gaziantep/Idlib - Eine knappe Woche nach den verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet sind laut offiziellen Zählungen mehr als 35.000 Menschen gestorben. Während alleine in der Türkei 29.605 Tote registriert wurden, meldete die UNO 5.900 Tote aus Syrien. Wie der WHO-Nothilfekoordinator Richard Brennan am Sonntag sagte, kam die Mehrzahl davon (4.500) in den Rebellengebieten ums Leben. Laut Schätzungen der UNO könnte die Opferzahl auf über 50.000 steigen.

Slowenien fordert Verbotsverfahren gegen FPÖ-Jugend Kärnten

Wien/Klagenfurt - Slowenien hat Österreich zu einem Verbotsverfahren gegen die Freiheitliche Jugend Kärnten aufgerufen, nachdem diese ein slowenenfeindliches Posting veröffentlicht hat. Dies geht aus einer Verbalnote Sloweniens an das Wiener Außenamt hervor, die der APA vorliegt. Konkret beruft sich das Nachbarland auf eine Verbotsbestimmung des Österreichischen Staatsvertrags. Nach Publikwerden ruderte das Außenamt jedoch zurück und betonte gegenüber der APA, kein Verbot gefordert zu haben.

Berichte: US-Militär schießt weiteres Flugobjekt ab

Washington - Das US-Militär hat Medienberichten zufolge ein weiteres Flugobjekt abgeschossen. Der Vorfall habe sich über dem Huronsee ereignet, der im Grenzgebiet zwischen den USA und Kanada liegt, meldeten am Sonntag mehrere US-Medien, darunter die Fernsehsender CNN und ABC, übereinstimmend unter Berufung auf Sicherheitskreise. Offizielle Angaben gab es zunächst nicht.

Im Wirecard-Prozess hat Ex-Vorstandschef Braun das Wort

München - Im Wirecard-Prozess um den mutmaßlichen Milliardenbetrug bei dem 2020 zusammengebrochenen Konzern hat am Montag (9.00 Uhr) erstmals der frühere Vorstandschef Markus Braun das Wort. Der österreichische Manager hat eine zwei- bis dreistündige Erklärung vor der vierten Strafkammer des Münchner Landgerichts angekündigt, anschließend wollen ihn die Richter vernehmen.

Proteststreik und Großdemo gegen Justizreform in Israel

Jerusalem - Zahlreiche Berufsgruppen wollen am Montag in Israel als Protest gegen die geplante Justizreform streiken. Außerdem ist mittags eine Großkundgebung vor dem Parlament in Jerusalem geplant. In der Knesset soll zu dem Zeitpunkt ein Teil der umstrittenen Reformen bereits in erster Lesung gebilligt werden. Seit Wochen demonstrieren Zehntausende von Israelis gegen das Vorhaben der Regierung von Benjamin Netanyahu, das Höchste Gericht gezielt zu schwächen.

CDU in Berlin erstmals seit über 20 Jahren stärkste Kraft

Berlin - Triumph für die CDU, historische Schlappe für die SPD und der Abschied aus einem weiteren deutschen Landesparlament für die FDP: Die Christdemokraten mit Spitzenkandidat Kai Wegner haben die Wahl in Berlin klar gewonnen. Die SPD von Regierungschefin Franziska Giffey stürzte laut Hochrechnungen ab und lieferte sich am Sonntagabend ein enges Rennen mit den Grünen um Platz zwei. Die AfD legte zu und ist sicher wieder im Abgeordnetenhaus vertreten, die FDP schied knapp aus.

Ex-Außenminister gewinnt Präsidentenwahl in Zypern

Nikosia - Der frühere Außenminister Nikos Christodoulidis hat die Präsidentenwahl in der kleinen EU-Inselrepublik Zypern gewonnen. Der 49 Jahre alte konservative Politiker erhielt bei der Stichwahl am Sonntag 51,9 Prozent der Stimmen, wie aus dem offiziellen Ergebnis hervorgeht. Der von der Linkspartei AKEL unterstützte Diplomat Andreas Mavrogiannis (66) kam auf 48,1 Prozent und räumte seine Niederlage ein.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red