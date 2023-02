Retter befreien sieben Tage nach Beben weitere Überlebende

Istanbul - Auch sieben Tage nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet mit Zehntausenden Toten werden in einem Wettlauf gegen die Zeit noch Überlebende aus eingestürzten Gebäuden gerettet. Nach 163 Stunden unter Trümmern befreiten die Rettungsteams in der Provinz Hatay am späten Sonntagabend unter anderem einen siebenjährigen Buben und eine 62-Jährige, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu Ajansi in der Nacht auf Montag berichtete.

Kansas City Chiefs gewinnen Super Bowl

Gleneagles - Die Kansas City Chiefs haben die spektakuläre 57. Super Bowl gegen die Philadelphia Eagles gewonnen und zum dritten Mal in ihrer Geschichte den wichtigsten Titel im American Football geholt. Das Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes gewann am Sonntagabend (Ortszeit) nach hartem Kampf in Glendale im US-Bundesstaat Arizona eine dramatische und hochklassige Partie 38:35. Zur Pause lagen die Chiefs beim 14:24 noch zehn Zähler in Rückstand.

"Letzte Generation" startet Verkehrsstörwelle in Wien

Wien - Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" werden ab heute, Montag, bei einer weiteren "Welle" versuchen, den täglichen Morgenverkehr in Wien zu stören. Die Aktionen, bei denen vor allem Fahrbahnen durch Festkleben der Protestierenden blockiert werden, sind über zwei Wochen hinweg geplant. Der Auftakt der "Welle" wurde von der "Letzten Generation" im Vorfeld kommuniziert: Treffpunkt ist demnach um 8.00 Uhr bei der Sezession.

US-Militär schießt weiteres Flugobjekt ab

Washington/Ottawa - Das US-Militär hat am Sonntag erneut ein Flugobjekt abgeschossen - das dritte binnen drei Tagen. Auf Befehl von Präsident Joe Biden habe ein Kampfflugzeug vom Typ F-16 das Objekt um 14.42 Uhr Ortszeit über dem Huronsee an der US-kanadischen Grenze abgeschossen, teilte Pentagon-Sprecher Patrick Ryder am Sonntag mit. Es sei nicht als "militärische Bedrohung" eingestuft worden, sondern als Sicherheitsrisiko für die zivile Luftfahrt und wegen potenzieller Überwachungsfähigkeit.

Ex-Außenminister gewinnt Präsidentenwahl in Zypern

Nikosia - Der frühere Außenminister Nikos Christodoulidis hat die Präsidentenwahl in der kleinen EU-Inselrepublik Zypern gewonnen. Der 49 Jahre alte konservative Politiker erhielt bei der Stichwahl am Sonntag 51,9 Prozent der Stimmen, wie aus dem offiziellen Ergebnis hervorgeht. Der von der Linkspartei AKEL unterstützte Diplomat Andreas Mavrogiannis (66) kam auf 48,1 Prozent und räumte seine Niederlage ein.

CDU in Berlin erstmals seit über 20 Jahren stärkste Kraft

Berlin - Triumph für die CDU, historische Niederlage für die SPD und der Abschied aus einem weiteren Landesparlament für die FDP: Die Christdemokraten mit Spitzenkandidat Kai Wegner sind bei der Wahl in Berlin mit großem Abstand stärkste Kraft geworden. Die SPD von Regierungschefin Franziska Giffey stürzte ab, konnte aber nach Auszählung aller Stimmen ganz knapp Platz zwei gegen die Grünen verteidigen. Die AfD legte zu und ist wieder im Abgeordnetenhaus vertreten, die FDP schied aus.

Im Wirecard-Prozess hat Ex-Vorstandschef Braun das Wort

München - Im Wirecard-Prozess um den mutmaßlichen Milliardenbetrug bei dem 2020 zusammengebrochenen Konzern hat am Montag (9.00 Uhr) erstmals der frühere Vorstandschef Markus Braun das Wort. Der österreichische Manager hat eine zwei- bis dreistündige Erklärung vor der vierten Strafkammer des Münchner Landgerichts angekündigt, anschließend wollen ihn die Richter vernehmen.

Proteststreik und Großdemo gegen Justizreform in Israel

Jerusalem - Zahlreiche Berufsgruppen wollen am Montag in Israel als Protest gegen die geplante Justizreform streiken. Außerdem ist mittags eine Großkundgebung vor dem Parlament in Jerusalem geplant. In der Knesset soll zu dem Zeitpunkt ein Teil der umstrittenen Reformen bereits in erster Lesung gebilligt werden. Seit Wochen demonstrieren Zehntausende von Israelis gegen das Vorhaben der Regierung von Benjamin Netanyahu, das Höchste Gericht gezielt zu schwächen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red