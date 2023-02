Noch tausende Vermisste eine Woche nach schweren Erdbeben

Istanbul/Gaziantep/Idlib - Genau eine Woche nach den katastrophalen Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet mit Zehntausenden Toten wird das Ausmaß immer deutlicher. Auch wenn am Wochenende noch Verschüttete lebend gefunden wurden, rechnen die Retter nun kaum noch mit Überlebenden. Die Soldaten des Bundesheeres packten am Montag in der Türkei zusammen. Sie wurden am Sonntag zu keinem Einsatz mehr angefordert. Ein Rette-und Bergeteam bleibt für etwaige Anforderungen bis heute Mittag einsatzbereit.

Österreich will keine Ukrainer am Leopard 2 ausbilden

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Österreich will keine ukrainischen Soldaten am Kampfpanzer Leopard 2 ausbilden. Dies bekräftigte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem Ö1-Morgenjournal. Es sei "souveräne Entscheidung eines jeden Staates, im Rahmen seiner Gesetze die Ukraine zu unterstützen", hieß es. Wie der Völkerrechtler Ralph Janik dem Sender sagte, steht die Neutralität der Ausbildung nicht im Wege, weil es dazu einen EU-Beschluss gibt.

Berliner Bürgermeisterin will nach CDU-Triumph weitermachen

Berlin - Die SPD-Bürgermeisterin der deutschen Hauptstadt Berlin, Franziska Giffey, will nach ihrer historischen Niederlage nicht dem oppositionellen Wahlsieger Kai Wegner weichen. Giffey sprach sich am Montag für eine Fortsetzung der rot-rot-grünen Regierung aus, die trotz Verlusten bei der Wahl am Sonntag weiterhin eine Mehrheit im Stadtparlament hat. Positive Signale erhielt sie diesbezüglich von Grünen-Chefin Bettina Jarasch, die auch den Führungsanspruch Giffeys anerkannte.

US-Militär schießt weiteres Flugobjekt ab

Washington/Ottawa - Das US-Militär hat am Sonntag erneut ein Flugobjekt abgeschossen - das dritte binnen drei Tagen. Auf Befehl von Präsident Joe Biden habe ein Kampfflugzeug vom Typ F-16 das Objekt um 14.42 Uhr Ortszeit über dem Huronsee an der US-kanadischen Grenze abgeschossen, teilte Pentagon-Sprecher Patrick Ryder am Sonntag mit. Es sei nicht als "militärische Bedrohung" eingestuft worden, sondern als Sicherheitsrisiko für die zivile Luftfahrt und wegen potenzieller Überwachungsfähigkeit.

Auto nach Crash in Tirol auf Bahndamm geschleudert

Ehrwald - Ein Zusammenstoß zweier Pkw hat Sonntagabend in Ehrwald in Tirol (Bezirk Reutte) vier Verletzte gefordert. Ein 20-jähriger Deutscher hatte auf der Ehrwalder Straße die Kontrolle verloren und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit dem Auto eines 22-jährigen Deutschen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des 20-Jährigen gegen einen Zaun der angrenzenden Bahnanlage geschleudert und kam am Bahndamm zu liegen. Ein Zug konnte rechtzeitig anhalten.

Frau bei Raubversuch in OÖ angeschossen

Kirchdorf an der Krems - Bei einem versuchten schweren Raub ist eine 63-jährige Frau im Gemeindegebiet von Kirchdorf an der Krems angeschossen worden. Die Frau war am Sonntagabend mit ihrem Hund im Stadtpark spazieren, als ein unbekannter Jugendlicher von ihr Geld forderte. Als sie zu verstehen gab, dass sie kein Geld dabeihabe, gab der Jugendliche aus rund drei Metern Entfernung einen Schuss auf sie ab. Dieser streifte sie am Kopf, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Montag mitteilte.

Tropensturm "Gabrielle" wütet in Neuseeland

Auckland - Nur wenige Wochen nach den verheerenden Überschwemmungen in Neuseelands größter Stadt Auckland ist die Region erneut von heftigen Unwettern betroffen: Der tropische Wirbelsturm "Gabrielle" zog am Montag mit Starkregen und heftigen Winden über die Nordinsel. Erste Ausläufer hatten den Pazifikstaat bereits am Sonntag erreicht. Für den Wochenbeginn rechneten Meteorologen nun mit "Monsterwellen" und einem "gewaltigen Sturm", wie die Zeitung "New Zealand Herald" berichtete.

