Mehr als 37.500 Todesopfer eine Woche nach schweren Erdbeben

Istanbul/Gaziantep/Idlib - Auch eine Woche nach dem katastrophalen Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet steigen die Todeszahlen unaufhörlich. Zwar wurden auch am Montagmorgen noch Menschen aus den Trümmern gerettet, doch die Hoffnung auf Wunder wie diese ist zusehends dahin. Die Zahl der bestätigten Toten liegt inzwischen bei mehr als 37.500, mehr als 80.000 Menschen wurden verletzt. UNO-Nothilfekoordinator Martin Griffiths, der am Montag in Aleppo eintraf, rechnet mit bis zu 50.000 Toten.

EU-Prognose: Österreichs BIP wächst 2023 um 0,5 Prozent

Brüssel - Die EU-Kommission hat ihre Wachstumsprognose für Österreichs Wirtschaft heuer leicht angehoben. Die Brüsseler Behörde rechnet für 2023 mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,5 Prozent, das sind um 0,2 Prozentpunkte mehr als bisher angenommen, wie aus der am Montag veröffentlichten Winterprognose hervorgeht. 2024 soll das Wachstum mit 1,4 Prozent wieder leicht anziehen. Für das Jahr 2022 rechnet die EU-Kommission noch mit einem kräftigen Plus von 4,8 Prozent.

Burg reagierte laut Gutachten bei Teichtmeister korrekt

Wien - Das Vorgehen des Burgtheaters und der Bundestheater-Holding im Fall Teichtmeister war korrekt. Zu diesem Schluss kommt das von Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) beauftragte Gutachten, das am Montag veröffentlicht wurde. Darin kommt Arbeitsrechtsexpertin Sieglinde Gahleitner zu dem Schluss, dass die Führungspersonen im Bundestheaterkonzern sich keiner Pflichtverletzungen im Umgang mit der Causa schuldig gemacht hätten.

Präsidentin Sandu: Russland bereitet Putsch in Moldau vor

Chisinau/Moskau - Die Staatspräsidentin der Republik Moldau, Maia Sandu, hat am Montag in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache die Bevölkerung ausdrücklich vor neuen Versuchen zur Störung der politischen Situation im Land gewarnt. Damit bestätigte die proeuropäische Präsidentin einen vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vergangene Woche erwähnten russischen Plan zur Zerschlagung der demokratischen Ordnung in ihrem Land offiziell.

Weiteres Flugobjekt abgeschossen - China beschuldigt USA

Washington/Ottawa/Peking - Das US-Militär hat am Sonntag erneut ein Flugobjekt abgeschossen - das dritte binnen drei Tagen. Auf Befehl von Präsident Joe Biden habe ein Kampfflugzeug vom Typ F-16 das Objekt um 14.42 Uhr Ortszeit über dem Huronsee an der US-kanadischen Grenze abgeschossen, teilte Pentagon-Sprecher Patrick Ryder am Sonntag mit. Unterdessen erhob Peking schwere Vorwürfe gegen die USA. Diese hätten im Vorjahr mehr als zehn Mal illegal Ballons über China fliegen lassen.

Braun weist im Wirecard-Prozess alle Anklagepunkte zurück

München - Der als mutmaßlicher Milliardenbetrüger vor Gericht stehende frühere Wirecard-Vorstandschef Markus Braun weist sämtliche Vorwürfe der Anklage zurück. "Ich hatte keinerlei Kenntnisse von Fälschungen oder Veruntreuungen", sagte Braun am Montag im Münchner Wirecard-Prozess. "Ich habe mich auch mit niemandem zu einer Bande zusammengeschlossen", betonte der 53-jährige Österreicher am 13. Prozesstag in seiner ersten Stellungnahme zur Anklage seit Beginn des Verfahrens im Dezember.

"Letzte Generation" legt Verkehr auf Wiener Wienzeile lahm

Wien - Wie angekündigt, haben Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" am Montag in der Früh den Verkehr auf der Wienzeile vor dem Wiener Naschmarkt blockiert, indem sie sich mit jeweils einer Hand auf die Fahrbahnen klebten. Die Demonstranten wurden binnen einer Stunde von der Polizei von der Straße gelöst und weggetragen. Der Verkehr wurde währenddessen umgeleitet.

Nach Felssturz in Steyr ist Straße für Bergung geplant

Steyr - Fünf Tage nach einem Felssturz in Steyr, bei dem zwei Baggerfahrer getötet worden sind, war am Montag nach wie vor offen, wann die Leichen geborgen werden können. Eine von zwei gefährlichen Felsnasen ist mittlerweile abgetragen worden. Zudem will man von unten eine Zufahrtsstraße bauen, um zur Unglücksstelle vordringen und die Toten bergen zu können, hieß es bei der Stadt Steyr nach einem Treffen des Krisenstabs am Vormittag. Wie lange das dauern werde, sei aber völlig offen.

