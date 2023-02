Mehr als 37.500 Todesopfer eine Woche nach schweren Erdbeben

Istanbul/Gaziantep/Idlib - Auch eine Woche nach dem katastrophalen Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet steigen die Todeszahlen unaufhörlich. Zwar wurden auch am Montagmorgen noch Menschen aus den Trümmern gerettet, doch die Hoffnung auf Wunder wie diese ist zusehends dahin. Die Zahl der bestätigten Toten liegt inzwischen bei mehr als 37.500, mehr als 80.000 Menschen wurden verletzt. UNO-Nothilfekoordinator Martin Griffiths, der am Montag in Aleppo eintraf, rechnet mit bis zu 50.000 Toten.

Weitere Kämpfe um Bachmut

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland ist wenige Tage vor dem Jahrestag des Kriegsbeginns nach eigenen Angaben entlang der Front in der Ukraine einige Kilometer vorgerückt. Die Ukraine wiederum erklärte am Montag, ihre Soldaten hätten in mehreren Gebieten die russischen Angriffe zurückgeschlagen. Die meisten Kämpfe wurden rings um Bachmut im Osten der Ukraine ausgetragen. Die Stadt in der Region Donezk ist auch nach monatelangen Kämpfen noch immer unter ukrainischer Kontrolle.

Präsidentin Sandu: Russland bereitet Putsch in Moldau vor

Chisinau/Moskau - Die Staatspräsidentin der Republik Moldau, Maia Sandu, hat am Montag in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache die Bevölkerung ausdrücklich vor neuen Versuchen zur Störung der politischen Situation im Land gewarnt. Damit bestätigte die proeuropäische Präsidentin einen vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vergangene Woche erwähnten russischen Plan zur Zerschlagung der demokratischen Ordnung in ihrem Land offiziell.

Ukraine reagiert empört auf Berlusconi-Kritik an Selenskyj

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Rom - Der frühere italienische Regierungschef Silvio Berlusconi sorgt mit seiner Kritik an dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, den er für den Ukraine-Krieg verantwortlich macht, für Empörung. Mit seinen putinfreundlichen Worten brachte er auch Regierungschefin Giorgia Meloni in Verlegenheit. Kiew reagierte verärgert auf die Aussagen des Mailänder Medienzaren, auch aus dem EU-Parlament gab es scharfe Kritik.

Ärztekammer-Kurie tagt zu Untreue-Vorwürfen

Wien - In der Causa um die mutmaßlichen Missstände in einer ausgelagerten Tochtergesellschaft der Kurie Niedergelassene Ärzte der Wiener Ärztekammer findet heute, Montagabend, eine außerordentliche Kuriensitzung statt. Der mit Vorwürfen konfrontierte Kammer-Präsident und frühere Kurienchef Johannes Steinhart wird nicht dabei sein, denn er befindet sich noch für einige Tage in Spitalsbehandlung. Beschlossen werden könnte ein Untersuchungsausschuss.

"Letzte Generation" legt Verkehr auf Wiener Wienzeile lahm

Wien/Österreich-weit - Wie angekündigt, haben Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" am Montag in der Früh den Verkehr auf der Wienzeile vor dem Wiener Naschmarkt blockiert, indem sie sich mit jeweils einer Hand auf die Fahrbahnen klebten. Die Demonstranten wurden binnen einer Stunde von der Polizei von der Straße gelöst und weggetragen. Der Verkehr wurde währenddessen umgeleitet.

Demonstration gegen Justizreform vor israelischem Parlament

Jerusalem - Tausende von Israelis haben am Montag vor dem Parlament in Jerusalem gegen die geplante Justizreform im Land protestiert. Sie schwenkten israelischen Flaggen und hielten Protestschilder in die Höhe. "Wir retten die Demokratie", stand auf einem davon. Landesweit kam es zu weiteren Protesten. Mitglieder zahlreicher Berufsgruppen nahmen am Montag an einem Streik teil. Die Parlamentsmehrheit zeigte sich unbeeindruckt: Der Justizausschuss billigte am Montag einen Teil der Reform.

Burg reagierte laut Gutachten bei Teichtmeister korrekt

Wien - Das Vorgehen des Burgtheaters und der Bundestheater-Holding im Fall Teichtmeister war korrekt. Zu diesem Schluss kommt das von Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) beauftragte Gutachten, das am Montag veröffentlicht wurde. Darin kommt Arbeitsrechtsexpertin Sieglinde Gahleitner zu dem Schluss, dass die Führungspersonen im Bundestheaterkonzern sich keiner Pflichtverletzungen im Umgang mit der Causa schuldig gemacht hätten.

