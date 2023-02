Demonstration gegen Justizreform vor israelischem Parlament

Jerusalem - Rund 70.000 Israelis haben am Montag nach Medienberichten vor dem Parlament in Jerusalem gegen die geplante Justizreform protestiert. Die Demonstranten, die aus verschiedenen Landesteilen angereist waren, schwenkten israelische Flaggen und hielten Protestschilder in die Höhe. "Wir retten die Demokratie", stand auf einem davon. Landesweit kam es zu weiteren Protesten. Mitglieder zahlreicher Berufsgruppen nahmen am Montag an einem Streik teil.

EU-Prognose: Österreichs BIP wächst 2023 um 0,5 Prozent

Brüssel - Die EU-Kommission hat ihre Wachstumsprognose für Österreichs Wirtschaft heuer leicht angehoben. Die Brüsseler Behörde rechnet für 2023 mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,5 Prozent, das sind um 0,2 Prozentpunkte mehr als bisher angenommen, wie aus der am Montag veröffentlichten Winterprognose hervorgeht. 2024 soll das Wachstum mit 1,4 Prozent wieder leicht anziehen. Für das Jahr 2022 rechnet die EU-Kommission noch mit einem kräftigen Plus von 4,8 Prozent.

Mehr als 37.500 Todesopfer eine Woche nach schweren Erdbeben

Istanbul/Gaziantep/Idlib - Auch eine Woche nach dem katastrophalen Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet steigen die Todeszahlen unaufhörlich. Zwar wurden auch am Montagmorgen noch Menschen aus den Trümmern gerettet, doch die Hoffnung auf Wunder wie diese ist zusehends dahin. Die Zahl der bestätigten Toten liegt inzwischen bei mehr als 37.500, mehr als 80.000 Menschen wurden verletzt. UNO-Nothilfekoordinator Martin Griffiths, der am Montag in Aleppo eintraf, rechnet mit bis zu 50.000 Toten.

"Letzte Generation" legt Verkehr auf Wiener Wienzeile lahm

Wien/Österreich-weit - Wie angekündigt, haben Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" am Montag in der Früh den Verkehr auf der Wienzeile vor dem Wiener Naschmarkt blockiert, indem sie sich mit jeweils einer Hand auf die Fahrbahnen klebten. Die Demonstranten wurden binnen einer Stunde von der Polizei von der Straße gelöst und weggetragen. Der Verkehr wurde währenddessen umgeleitet.

Weitere Kämpfe um Bachmut

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland ist wenige Tage vor dem Jahrestag des Kriegsbeginns nach eigenen Angaben entlang der Front in der Ukraine einige Kilometer vorgerückt. Die Ukraine wiederum erklärte am Montag, ihre Soldaten hätten in mehreren Gebieten die russischen Angriffe zurückgeschlagen. Die meisten Kämpfe wurden rings um Bachmut im Osten der Ukraine ausgetragen. Die Stadt in der Region Donezk ist auch nach monatelangen Kämpfen noch immer unter ukrainischer Kontrolle.

Österreich will keine Ukrainer am Leopard 2 ausbilden

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Österreich will keine ukrainischen Soldaten am Kampfpanzer Leopard 2 ausbilden. Dies bekräftigte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem Ö1-Morgenjournal. Es sei "souveräne Entscheidung eines jeden Staates, im Rahmen seiner Gesetze die Ukraine zu unterstützen", hieß es. Wie der Völkerrechtler Ralph Janik dem Sender sagte, steht die Neutralität der Ausbildung nicht im Wege, weil es dazu einen EU-Beschluss gibt.

Zigaretten werden ab März wieder teurer

Wien - Der Tabakkonzern JTI, zu dem in Österreich die frühere Austria Tabak sowie der Tabak-Großhändler Tobaccoland gehören, wird die Zigarettenpreise für Marken wie Camel, Meine Sorte und Benson&Hedges mit 1. März um 30 Cent je Packung erhöhen, kündigte das Unternehmen am Montag an. Damit erhöht JTI die Preise für einen Teil der Produkte noch vor der Tabaksteuererhöhung, die mit Anfang April ansteht. Auch die anderen Hersteller dürften die Preise nach und nach anpassen.

Ludwig empfing Wiener Schulklasse nach Waldhäusl-Sager

Wien - Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat am Montag jene Schulklasse, in deren Richtung der niederösterreichische Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) im Fernsehen seine umstrittene Aussage gerichtet hat, im Wiener Rathaus empfangen. Er betrachte Waldhäusls "Anmaßung" als "völlig unangebracht und menschenfeindlich", betonte der Stadtchef bei einem Medientermin im Anschluss. Das Treffen sei ein sichtbares Zeichen, dass die Stadt hinter den Schülerinnen und Schülern stehe.

Wiener Börse am Montagnachmittag stabil, BAWAG-Aktie schwach

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Montag behauptet gezeigt. Der ATX hielt gegen 14.45 Uhr mit einem knappen Plus von 0,04 Prozent bei 3.445,25 Punkten. An anderen Börsen gab es leichte Gewinne. Der Handel verlief ruhig. Viele Anleger dürften die am Dienstag anstehenden US-Inflationsdaten abwarten. Unter Druck kamen nach Vorlage von Zahlen BAWAG-Aktien und verloren 4,0 Prozent. Die mittlerweile abgeschriebene Forderung gegen die Stadt Linz lastet auf dem Gewinn der Bank.

