Tagung der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel

Brüssel - Die Verteidigungsminister der 30 NATO-Staaten kommen am Dienstag zu einem zweitägigen Treffen in Brüssel zusammen. Thema werden der Krieg in der Ukraine und gemeinsame Anstrengungen der westlichen Militärallianz zum Ausbau der Waffen- und Munitionsbestände sein. Zudem soll es nach den mutmaßlichen Sabotageakten gegen die Erdgasleitungen Nord Stream 1 und 2 um zusätzlichen Schutz für kritische Infrastruktur unter Wasser gehen. Dazu werden auch Datenkabel gezählt.

Acht Tage nach Erdbeben kaum mehr Hoffnung auf Überlebende

Gaziantep/Idlib - Mehr als eine Woche nach den verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist die Hoffnung gering, weitere Überlebende zu finden. "Die Rettungsphase, bei der Menschen lebend aus den Trümmern gezogen (....) werden, neigt sich dem Ende", sagte UNO-Nothilfekoordinator Martin Griffiths am Montag in Aleppo. Zur Verbesserung der humanitären Hilfe in schwer zugänglichen Erdbebengebieten Syriens will Präsident Bashar al-Assad zwei weitere Grenzübergänge zur Türkei öffnen.

USA bergen ersten abgeschossenen chinesischen Ballon

Washington - Das US-Militär hat die Trümmerteile des chinesischen Ballons geborgen, der am 4. Februar von einem US-Kampfjet vor der Küste South Carolinas abgeschossen worden war. "Die Besatzungen konnten bedeutende Trümmerteile von der Absturzstelle bergen, darunter alle wichtigen Sensoren und Elektronikteile, die identifiziert wurden, sowie große Teile der Struktur", teilte das US-Militärkommando Nord am Montag mit.

Schüsse auf Uni-Campus der Michigan State University

East Lansing (Michigan) - Auf dem Campus der Michigan State University in East Lansing sind am Montagabend Schüsse gefallen. Es gab mindestens einen Toten und mehrere Verletzte, berichteten Medien und örtliche Behörden. Wie die Polizei der Universität im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, forderte sie Studenten und Lehrkräfte auf, sich in Sicherheit zu bringen. Videos lokaler Medien zeigten, wie Polizisten den Tatort stürmten.

Neuseeland ruft wegen Zyklon Notstand aus

Wellington - Neuseeland hat am Dienstag zum erst dritten Mal in seiner Geschichte den nationalen Notstand ausgerufen. Zyklon Gabrielle löste weitreichende Überschwemmungen, Erdrutsche und riesige Flutwellen aus. "Es war eine schlimme Nacht für die Neuseeländer im ganzen Land, vor allem aber im oberen Teil der Nordinsel ... viele Familien wurden vertrieben, viele Häuser sind ohne Strom, im ganzen Land sind große Schäden entstanden", sagte Regierungschef Chris Hipkins am Dienstag.

Iranischer Präsident Raisi zu Besuch in China

Peking - Der iranische Präsident Ebrahim Raisi wird am Dienstag zu einem dreitägigen Besuch in China erwartet. Ziel der Reise, die laut iranischen Staatsmedien auf Einladung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping stattfindet, ist die Stärkung der wirtschaftlichen Beziehungen beider Länder. Raisi soll Xi den Angaben zufolge zu Gesprächen treffen und sich mit chinesischen Geschäftsleuten austauschen.

