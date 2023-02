Tagung der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel

Brüssel - Die Verteidigungsminister der 30 NATO-Staaten kommen am Dienstag zu einem zweitägigen Treffen in Brüssel zusammen. Thema werden der Krieg in der Ukraine und gemeinsame Anstrengungen der westlichen Militärallianz zum Ausbau der Waffen- und Munitionsbestände sein. Zudem soll es nach den mutmaßlichen Sabotageakten gegen die Erdgasleitungen Nord Stream 1 und 2 um zusätzlichen Schutz für kritische Infrastruktur unter Wasser gehen. Dazu werden auch Datenkabel gezählt.

Acht Tage nach Erdbeben kaum mehr Hoffnung auf Überlebende

Gaziantep/Idlib - Mehr als eine Woche nach den verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist die Hoffnung gering, weitere Überlebende zu finden. "Die Rettungsphase, bei der Menschen lebend aus den Trümmern gezogen (....) werden, neigt sich dem Ende", sagte UNO-Nothilfekoordinator Martin Griffiths am Montag in Aleppo. Zur Verbesserung der humanitären Hilfe in schwer zugänglichen Erdbebengebieten Syriens will Präsident Bashar al-Assad zwei weitere Grenzübergänge zur Türkei öffnen.

Weiter schwere Kämpfe um ostukrainische Stadt Bachmut

London - In der Ostukraine halten die schweren Kämpfe um die Stadt Bachmut an. Trotz starken Artilleriebeschusses seien neue Bodenangriffe der russischen Streitkräfte abgewehrt worden, teilte das ukrainische Militär am Dienstag mit. Die russische Söldner-Gruppe Wagner, die den Angriff auf Bachmut anführt, habe in den vergangenen Tagen kleine Fortschritte in den nördlichen Außenbezirken errungen, erklärte das britische Verteidigungsministerium in seinem täglichen Lagebericht.

Bevölkerung Österreichs auf 9,1 Millionen angewachsen

Wien - Die Bevölkerung Österreichs ist auf 9,1 Millionen Menschen angewachsen: Am 1. Jänner 2023 lebten laut vorläufigen Daten von Statistik Austria 9.106.126 Menschen im Land, um 127.197 (plus 1,4 Prozent) mehr als zu Jahresbeginn 2022. Die Zunahme fiel deutlich stärker aus als 2021, damals betrug das Plus 46.265 Personen bzw. 0,5 Prozent. Sie war auch etwas größer als 2015 mit plus 115.545 Personen bzw. 1,3 Prozent. Gut die Hälfte der Zunahme geht auf den Ukraine-Krieg zurück.

Mehrere Tote nach Schüssen auf Uni-Gelände in Michigan

East Lansing (Michigan) - Nach Schüssen an der Universität von Michigan in den USA mit mindestens drei Todesopfern ist der mutmaßliche Täter tot. Er sei mit einer selbst zugefügten Schusswunde außerhalb des Campus gefunden worden, berichtete die Polizei in der Nacht auf Dienstag (Ortszeit). Zu seiner Identität wurden zunächst keine Angaben gemacht, ein Motiv sei noch nicht bekannt. Die Polizei geht davon aus, dass der Schütze allein handelte. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe nicht mehr.

Hinweise auf US-chinesische Gespräche im Ballon-Streit

Washington/Peking - Trotz der zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China wegen des Ballon-Streits gibt es Anzeichen für eine Deeskalation. US-Außenminister Antony Blinken erwäge ein Treffen mit dem chinesischen Spitzendiplomaten Wang Yi am Rande der Münchener Sicherheitskonferenz nächstes Wochenende, erfuhr Reuters am Montag von mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Blinken hatte wegen des Ballon-Streits eine Anfang Februar geplante Reise nach Peking abgesagt.

Frau bei Raubversuch in OÖ angeschossen: Festnahme

Kirchdorf an der Krems - Bei einem versuchten schweren Raub ist eine 63-jährige Frau im Gemeindegebiet von Kirchdorf an der Krems angeschossen worden. Die Frau war am Sonntagabend mit ihrem Hund im Stadtpark spazieren, als ein Jugendlicher von ihr Geld forderte. Als sie zu verstehen gab, dass sie kein Geld dabeihabe, gab er aus rund drei Metern Entfernung einen Schuss auf sie ab. Montagfrüh wurden ein 15-Jähriger und ein 16-Jähriger festgenommen.

Klimaprotest-Welle vor Schloss Schönbrunn fortgesetzt

Wien - Aktivisten und Aktivistinnen der "Letzten Generation" haben am Dienstag in der Früh den Verkehr vor dem Schloss Schönbrunn in Wien-Hietzing blockiert, indem sie sich teils mit einer Hand auf die Fahrbahn klebten. Die Polizei begann gegen 8.00 Uhr mit der Auflösung des unangemeldeten Protests. Während der Blockade bekamen die Aktivisten Unterstützung von einem Zusammenschluss aus Organisationen der "For Future"-Bewegung.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red