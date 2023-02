Stoltenberg fordert schnelle Militärhilfe an die Ukraine

Brüssel/Helsinki/Stockholm - NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die Bündnisstaaten zu weiterer Militärhilfe für die Ukraine im Krieg gegen Russland aufgefordert. "Wir sehen keine Anzeichen dafür, dass Präsident Putin sich auf den Frieden vorbereitet", sagte der Norweger am Dienstag in Brüssel. "Er bereitet sich auf mehr Krieg vor, auf neue Offensiven und neue Angriffe." Die Verteidigungsminister der 30 NATO-Staaten kommen am Dienstag zu einem zweitägigen Treffen in Brüssel zusammen.

Mehrere Tote nach Schüssen auf Uni-Gelände in USA

East Lansing (Michigan) - Bei Schüssen an einer Universität im US-Staat Michigan sind mindestens drei Menschen gestorben. Fünf weitere Personen seien mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei Dienstagfrüh (Ortszeit) mit. Ihr Zustand sei kritisch. Der mutmaßliche Täter sei mit einer selbst zugefügten Schusswunde außerhalb des Universitätscampus tot aufgefunden worden.

Klimaprotest-Welle vor Schloss Schönbrunn fortgesetzt

Wien - Aktivisten und Aktivistinnen der "Letzten Generation" haben am Dienstag in der Früh den Verkehr vor dem Schloss Schönbrunn in Wien-Hietzing blockiert, indem sie sich teils mit einer Hand auf die Fahrbahn klebten. Die Polizei begann gegen 8.00 Uhr mit der Auflösung des unangemeldeten Protests. Während der Blockade bekamen die Aktivisten Unterstützung von einem Zusammenschluss aus Organisationen der "For Future"-Bewegung.

Neuseeland ruft wegen Zyklon Notstand aus

Wellington - Die Nordinsel von Neuseeland kämpft zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen mit den Folgen verheerender Unwetter. Der tropische Zyklon "Gabrielle" wütet mit solch zerstörerischer Kraft in dem Pazifikstaat, dass die Regierung am Dienstag den Nationalen Notstand ausgerufen hat. Etwa 225.000 Menschen der fünf Millionen Einwohner waren ohne Strom. Einige Orte waren wegen Überschwemmungen und schwer beschädigter Straßen komplett von der Außenwelt abgeschnitten.

Weiter schwere Kämpfe um ostukrainische Stadt Bachmut

London - In der Ostukraine halten die schweren Kämpfe um die Stadt Bachmut an. Trotz starken Artilleriebeschusses seien neue Bodenangriffe der russischen Streitkräfte abgewehrt worden, teilte das ukrainische Militär am Dienstag mit. Die russische Söldner-Gruppe Wagner, die den Angriff auf Bachmut anführt, habe in den vergangenen Tagen kleine Fortschritte in den nördlichen Außenbezirken errungen, erklärte das britische Verteidigungsministerium in seinem täglichen Lagebericht.

Bevölkerung Österreichs auf 9,1 Millionen angewachsen

Wien - Die Bevölkerung Österreichs ist auf 9,1 Millionen Menschen angewachsen: Am 1. Jänner 2023 lebten laut vorläufigen Daten von Statistik Austria 9.106.126 Menschen im Land, um 127.197 (plus 1,4 Prozent) mehr als zu Jahresbeginn 2022. Die Zunahme fiel deutlich stärker aus als 2021, damals betrug das Plus 46.265 Personen bzw. 0,5 Prozent. Sie war auch etwas größer als 2015 mit plus 115.545 Personen bzw. 1,3 Prozent. Gut die Hälfte der Zunahme geht auf den Ukraine-Krieg zurück.

20 Tote nach Crash von Bus mit Geldtransporter in Südafrika

Pretoria - Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Reisebus und einem Geldtransporter auf einer Schnellstraße in Südafrika sind mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen. Knapp 70 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte der Rettungsdienst ER24 in der Nacht auf Dienstag mit. Der Bus sei nach der Kollision am Montagabend auf der Fernverkehrsstraße N1 nahe der Ortschaft Louis Trichardt von einer Brücke in einen Fluss gestürzt.

