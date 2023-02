Stoltenberg fordert schnelle Militärhilfe an die Ukraine

Brüssel/Helsinki/Stockholm - NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die Bündnisstaaten zu weiterer Militärhilfe für die Ukraine im Krieg gegen Russland aufgefordert. "Wir sehen keine Anzeichen dafür, dass Präsident Putin sich auf den Frieden vorbereitet", sagte der Norweger am Dienstag in Brüssel. "Er bereitet sich auf mehr Krieg vor, auf neue Offensiven und neue Angriffe." Die Verteidigungsminister der 30 NATO-Staaten kommen am Dienstag zu einem zweitägigen Treffen in Brüssel zusammen.

Minister Kocher für geringere Sozialleistungen bei Teilzeit

Wien - Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) will Vollzeit-Jobs stärken und Einschränkungen bei den Sozialleistungen bei Teilzeit-Arbeit. Dies hat umgehend zu massiver Kritik von Opposition und Gewerkschaft geführt. Auslöser der Aufregung war die Aussage von Kocher im "Kurier", wonach Menschen, die freiwillig weniger arbeiten, auch weniger aus dem Sozialtopf erhalten sollen. Außerdem forderte der Minister ein Umdenken der Sozialpartner bei den im Regelfall höheren Einkommen im Alter.

U-Ausschuss in Ärztekammer zu Vorwürfen gegen Tochterfirma

Wien - In der Causa um die mutmaßlichen Missstände in einer ausgelagerten Tochtergesellschaft der Kurie Niedergelassene Ärzte der Wiener Ärztekammer hat die Standesvertretung einen Untersuchungsausschuss eingesetzt. Einen entsprechenden Beschluss hat die Kurie in der vergangenen Nacht gefasst. Auch die Stadt Wien hat unterdessen ein Prüfverfahren zu den Vorwürfen eingeleitet.

Van der Bellen: "Neutralität ist nicht Gleichgültigkeit"

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine erneut "auf das Schärfste" verurteilt und betont, dass Österreichs Haltung "keineswegs neutral" sei. Österreich sei militärisch neutral, aber: "Wir sind nicht neutral gegenüber dem eklatanten Bruch des Völkerrechts und gegenüber Kriegsverbrechen", sagte Van der Bellen in seiner Neujahrsansprache vor dem Diplomatischen Corps am Dienstag in der Hofburg.

Klimaprotest-Welle vor Schloss Schönbrunn fortgesetzt

Wien - Aktivisten und Aktivistinnen der "Letzten Generation" haben am Dienstag in der Früh den Verkehr vor dem Schloss Schönbrunn in Wien-Hietzing blockiert, indem sie sich teils mit einer Hand auf die Fahrbahn klebten. Die Polizei begann gegen 8.00 Uhr mit der Auflösung des unangemeldeten Protests. Während der Blockade bekamen die Aktivisten Unterstützung von einem Zusammenschluss aus Organisationen der "For Future"-Bewegung.

Mehrere Tote nach Schüssen auf Uni-Gelände in USA

East Lansing (Michigan) - Bei Schüssen an einer Universität im US-Staat Michigan sind mindestens drei Menschen gestorben. Fünf weitere Personen seien mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei Dienstagfrüh (Ortszeit) mit. Ihr Zustand sei kritisch. Der mutmaßliche Täter sei mit einer selbst zugefügten Schusswunde außerhalb des Universitätscampus tot aufgefunden worden.

Irans Präsident will Kooperation mit China ausbauen

Peking - Zum Auftakt seines China-Besuches ist Irans Präsident Ebrahim Raisi am Dienstag in Peking vom chinesischen Staatschef Xi Jinping empfangen worden. In einem Gastbeitrag im Parteiorgan "Volkszeitung" schrieb Raisi, dass China und der Iran eine lange Geschichte der Kooperation als umfassende strategische Partner hätten. Beide Länder stemmten sich international gegen "Hegemonie und Unilateralismus", hieß es weiter, womit in China meist die Politik der USA gemeint ist.

Neuseeland ruft wegen Zyklon Notstand aus

Wellington - Die Nordinsel von Neuseeland kämpft zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen mit den Folgen verheerender Unwetter. Der tropische Zyklon "Gabrielle" wütet mit solch zerstörerischer Kraft in dem Pazifikstaat, dass die Regierung am Dienstag den Nationalen Notstand ausgerufen hat. Etwa 225.000 Menschen der fünf Millionen Einwohner waren ohne Strom. Einige Orte waren wegen Überschwemmungen und schwer beschädigter Straßen komplett von der Außenwelt abgeschnitten.

