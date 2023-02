Stoltenberg fordert schnelle Militärhilfe an die Ukraine

Brüssel - NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die Bündnisstaaten zu weiterer Militärhilfe für die Ukraine im Krieg gegen Russland aufgefordert. "Wir sehen keine Anzeichen dafür, dass Präsident Putin sich auf den Frieden vorbereitet", sagte er am Dienstag in Brüssel. "Er bereitet sich auf mehr Krieg vor, auf neue Offensiven und neue Angriffe." Aufhorchen ließ Stoltenberg auch mit der Aussage, dass er sich einen getrennten NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands vorstellen könne.

Minister Kocher für geänderte Sozialleistungen bei Teilzeit

Wien - Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) will Vollzeitjobs stärken und Kürzungen bei den Sozialleistungen bei Teilzeitarbeit, sagte er zum "Kurier" (Dienstagsausgabe). Dies hatte umgehend zu breiter Kritik geführt, vorerst skeptisch zeigte sich auch das Wifo. Zu Mittag präzisierte Kocher dann seine Aussagen. Es gehe nicht um Kürzungen von Sozialleistungen, sondern darum, bei neuen Maßnahmen, Änderungen und Reformen den Teilzeit-Aspekt stärker zu berücksichtigen.

U-Ausschuss in Ärztekammer zu Vorwürfen gegen Tochterfirma

Wien - In der Causa um die mutmaßlichen Missstände in einer ausgelagerten Tochtergesellschaft der Kurie Niedergelassene Ärzte der Wiener Ärztekammer hat die Standesvertretung einen Untersuchungsausschuss eingesetzt. Einen entsprechenden Beschluss hat die Kurie in der vergangenen Nacht gefasst. Auch die Stadt Wien hat unterdessen ein Prüfverfahren zu den Vorwürfen eingeleitet.

Iranischer Präsident will Kooperation mit China ausbauen

Peking - Der iranische Präsident Ebrahim Raisi ist erstmals seit seinem Amtsantritt zu Gesprächen nach China gereist. Teheran will angesichts der jüngsten Verwerfungen mit dem Westen seine Beziehungen zur Volksrepublik ausbauen. Dafür seien am Montag 20 Absichtserklärungen unter anderem in den Bereichen Handel, Landwirtschaft oder Umwelt unterzeichnet worden, berichtete die staatliche iranische Nachrichtenagentur IRNA zu Beginn der dreitägigen Visite von Raisi.

Ermittlungen wegen älteren Postings der Kärntner FPÖ-Jugend

Klagenfurt/Ljubljana - Während ein aktuelles Posting der Freiheitlichen Jugend Kärntens ("SPÖ abwählen, Slowenisierung Kärntens stoppen!") für Wirbel, diplomatische Verstimmungen und eine Anzeige sorgt, hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt auf APA-Anfrage bekannt gegeben, dass es bereits Verhetzungs-Ermittlungen im Zusammenhang mit der blauen Parteijugend gibt. Mit einem älteren Posting zum Weltflüchtlingstag soll nun auch das neue Posting geprüft werden.

Zwei Leichen nach Felssturz in Steyr geborgen

Steyr - Sechs Tage nach einem Felssturz im Steyrer Stadtteil Unterhimmel, bei dem zwei Baggerfahrer getötet worden sind, gelang es Einsatzkräften aus Steyr Dienstagnachmittag die Leichen zu bergen. Das sei über einen neu angelegten Weg geschehen, hieß es aus der Stadt. An der Bergung waren die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Steyr, das Rote Kreuz, die Polizei, ein heimisches Bauunternehmen und Mitarbeiter der Wildbach- und Lawinenverbauung beteiligt.

Terror-Prozess gegen Wienerin, die jahrelang in Syrien lebte

Wien - Eine 28-jährige Wienerin, die jahrelang bei der dschihadistisch-salafistischen Al-Nusra-Front in Syrien gelebt und sich das Familienleben bei Terroristen mit dem Weiterbezug der österreichischen Sozialhilfe finanziert hatte, ist am Dienstag am Landesgericht für Strafsachen zur Verantwortung gezogen worden. Die geständige Angeklagte wurde wegen terroristischer Vereinigung, Terrorismusfinanzierung, krimineller Organisation und schweren gewerbsmäßigen Betrugs schuldig erkannt.

Englische Polizei fasste Dieb von 200.000 Schoko-Eiern

Telford - Ostern ist gerettet in England: Die Polizei hat einen mutmaßlichen Dieb von 200.000 Schokoladen-Eiern mit seinem Diebesgut erwischt. Nach dem Verschwinden der "Creme Eggs" des Herstellers Cadbury - einer typischen britischen Ostersüßigkeit - sei ein 32-Jähriger wegen Sachbeschädigung und Diebstahls angezeigt worden, teilte die West Mercia Police am Dienstag mit.

Wiener Börse tendiert im Verlauf fester

Wien - Der heimische Leitindex ATX verbesserte sich am frühen Dienstagnachmittag um 1,00 Prozent auf 3.472,26 Zähler. Vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten zeigten sich auch die anderen europäischen Indizes mit leichten Zugewinnen. Es wird erwartet, dass sich die US-Inflation von hohem Niveau aus weiter verringert. Dies würde es der US-Notenbank Fed ermöglichen, ihren zuletzt eingeschlagenen Kurs moderater Zinsanhebungen fortzusetzen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red