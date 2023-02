Minister Kocher für geänderte Sozialleistungen bei Teilzeit

Wien - Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) will Vollzeitjobs stärken und Kürzungen bei den Sozialleistungen bei Teilzeitarbeit, sagte er zum "Kurier" (Dienstagsausgabe). Dies hatte umgehend zu breiter Kritik geführt, vorerst skeptisch zeigte sich auch das Wifo. Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) stellte am Abend klar, dass Menschen mit Betreuungspflichten nicht betroffen sein dürften.

Doppelmordanklage nach Tötung von Mutter und Tochter

Wien - Ein 49 Jahre alter Mann, der in der Nacht auf den 4. August 2022 in Wien-Mariahilf seine 32-Jährige Lebensgefährtin und deren 15-jährige Tochter getötet haben soll, muss sich am Mittwoch am Wiener Landesgericht verantworten. Er soll der dreifachen Mutter mit einem grauen Klebeband der Mund verklebt und sie laut Anklage mit bloßen Händen erwürgt haben. Danach soll er die 15-Jährige getötet haben, während nebenan die beiden kleinen Söhne der Mutter schliefen.

NATO-Verteidigungsminister beenden Treffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Brüssel - Die Verteidigungsminister der 30 NATO-Staaten beraten am Mittwoch zum Abschluss eines zweitägigen Treffens in Brüssel über die Planungen zur Verstärkung der Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten des Bündnisses. Angesichts von Russlands Krieg gegen die Ukraine ist geplant, die Zahl der Soldaten in hoher Einsatzbereitschaft von 40.000 auf 300.000 zu erhöhen. Zudem soll vor allem an der Ostflanke die Luftverteidigung verbessert werden.

Nehammer gegen Visa-Erleichterungen, für "Hilfe vor Ort"

Wien/Gaziantep/Idlib - Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am Dienstag bekräftigt, dass Österreich die Visa-Kriterien nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien nicht ändern wird. Das sei keine "Härte", sondern "die konsequente Fortsetzung der Politik 'Hilfe vor Ort'", meinte er vor Journalisten. Das Schengen-Veto gegen Rumänien und Bulgarien will Nehammer nicht so bald zurücknehmen - es bleibe so lange aufrecht, solange das System "dysfunktional" sei.

Telekom Austria erzielte 2022 deutlich höheren Gewinn

Wien - Die börsennotierte Telekom Austria hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 ein Nettoergebnis von 635 Mio. Euro erzielt. Das entspricht einem Plus von 39,5 Prozent. Der Umsatz kletterte um 5,4 Prozent auf 5,01 Mrd. Euro, geht aus dem Jahresfinanzbericht des teilstaatlichen Konzerns hervor, der am Dienstagabend veröffentlicht wurde. Analysten hatten sowohl ein Umsatzplus als auch deutliche Zuwächse bei den Ergebniskennzahlen erwartet.

Größte Flieger-Order der Luftfahrtgeschichte durch Air India

Neu-Delhi/Toulouse/Chicago - Es ist der größte Auftrag in der Geschichte der Luftfahrt: Air India hat bei Airbus und Boeing insgesamt 470 Flugzeuge bestellt und will weitere 25 Maschinen leasen. Mit den neuen Maschinen will die Fluggesellschaft, die zur Tata-Gruppe gehört, den Airlines aus den Golfstaaten die Stirn bieten. Führende Politiker der Hersteller Staaten und Indiens frohlockten über die Deals.

ORF soll laut Nehammer "für Menschen günstiger" werden

Wien - Die Regierung sucht derzeit nach einem Verfassungsgerichtshofserkenntnis ein neues Finanzierungsmodell für den ORF. Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) wollte sich vor Journalisten nicht auf ein Modell festlegen. Er habe Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) aber mitgegeben, entscheidend sei, dass es "für die Menschen günstiger wird", sagte Nehammer am Dienstag.

