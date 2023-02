Ukraine will OSZE-Treffen in Wien boykottieren

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Wegen der erwarteten Präsenz russischer Abgeordneter wird das ukrainische Parlament keine Vertreter zur Wintertagung der Parlamentarische Versammlung (PV) der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) entsenden, die am 23. und 24. Februar in Wien tagen soll. Dies erklärte der Präsident der Werchowna Rada, Ruslan Stefantschuk, am Dienstag auf Twitter. Die Position Kiews wurde zudem in einem Brief an PV-Präsidentin Margareta Cederfelt detailliert erklärt.

NATO-Verteidigungsminister beenden Treffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Brüssel - Die Verteidigungsminister der 30 NATO-Staaten beraten am Mittwoch zum Abschluss eines zweitägigen Treffens in Brüssel über die Planungen zur Verstärkung der Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten des Bündnisses. Angesichts von Russlands Krieg gegen die Ukraine ist geplant, die Zahl der Soldaten in hoher Einsatzbereitschaft von 40.000 auf 300.000 zu erhöhen. Zudem soll vor allem an der Ostflanke die Luftverteidigung verbessert werden.

Vier Tote durch Tropensturm in Neuseeland

Auckland - In Neuseeland sind durch den Tropensturm "Gabrielle", der nach Angaben von Regierungschef Chris Hipkins das "schwerwiegendste Wetterereignis" im Land in diesem Jahrhundert war, mindestens vier Menschen getötet worden. Eines der Todesopfer sei ein Feuerwehrmann, der bei einem Erdrutsch verschüttet worden war. Auch ein Kind befindet sich unter den Toten. Im Zuge des tropischen Zyklons sind außerdem Tausende Menschen in Neuseeland obdachlos geworden.

Nach Abschuss rätselhafter Flugobjekte: Biden unter Druck

Washington - Im Rätselraten um die unidentifizierten Flugobjekte über Nordamerika steigt der Druck auf US-Präsident Joe Biden. Der Präsident solle transparenter sein, forderten Politiker aus beiden politischen Lagern am Dienstag (Ortszeit). Bisher äußerte sich Biden noch nicht zu den drei Flugobjekten, die zwischen Freitag und Sonntag über dem Luftraum der USA und Kanadas abgeschossen worden waren.

Doppelmordanklage nach Tötung von Mutter und Tochter

Wien - Ein 49 Jahre alter Mann, der in der Nacht auf den 4. August 2022 in Wien-Mariahilf seine 32-Jährige Lebensgefährtin und deren 15-jährige Tochter getötet haben soll, muss sich am Mittwoch am Wiener Landesgericht verantworten. Er soll der dreifachen Mutter mit einem grauen Klebeband der Mund verklebt und sie laut Anklage mit bloßen Händen erwürgt haben. Danach soll er die 15-Jährige getötet haben, während nebenan die beiden kleinen Söhne der Mutter schliefen.

Streik auf deutschen Flughäfen am Freitag

Berlin/Frankfurt - Die Gewerkschaft Verdi weitet den Tarifstreit im Öffentlichen Dienst in Deutschland auf mehrere Flughäfen aus. Am Freitag sollen die Airports in München, Frankfurt, Hamburg und Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen ganztägig lahmgelegt werden, wie die Gewerkschaft in der Nacht auf Mittwoch ankündigte. Die Passagiere müssen sich auf Verspätungen und Flugausfälle gefasst machen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red