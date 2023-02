Verkehrspolizei erwischte 2022 sechs Millionen Temposünder

Wien - Die Bilanz der Verkehrspolizei für 2022 weist erstmals mehr als sechs Millionen Geschwindigkeitsübertretungen auf. 1,75 Millionen Alkoholtests wurden durchgeführt, den Lenkern von 27.500 Schwerfahrzeugen die Weiterfahrt untersagt, und es gab mehr Drogenlenker. "Durch die intensive Aus- und Fortbildung bei der Erkennung von Drogenlenkern konnte die Effektivität bei der Verkehrsüberwachung dieser Delikte wesentlich gesteigert werden", meinte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

Abgeschossener Ballon startete von chinesischer Insel Hainan

Washington - Das US-Militär hat die Route des abgeschossenen chinesischen Ballons einem Medienbericht zufolge bereits seit seinem Start verfolgt. Der Ballon sei schon gut eine Woche beobachtet worden, bevor er Ende Jänner in den US-Luftraum eingedrungen sei, berichtete die "Washington Post" am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf mehrere US-Beamte, die anonym bleiben wollten. Der Ballon startete demnach von seinem Heimatstützpunkt auf der südchinesischen Insel Hainan.

Vier Tote durch Tropensturm in Neuseeland

Auckland - In Neuseeland sind durch den Tropensturm "Gabrielle", der nach Angaben von Regierungschef Chris Hipkins das "schwerwiegendste Wetterereignis" im Land in diesem Jahrhundert war, mindestens vier Menschen getötet worden. Eines der Todesopfer sei ein Feuerwehrmann, der bei einem Erdrutsch verschüttet worden war. Auch ein Kind befindet sich unter den Toten. Im Zuge des tropischen Zyklons sind außerdem Tausende Menschen in Neuseeland obdachlos geworden.

Streik auf deutschen Flughäfen am Freitag

Berlin/Frankfurt - Zehntausende Flugpassagiere müssen sich am Freitag in Deutschland auf Ausfälle und Verspätungen gefasst machen. Die Gewerkschaft Verdi kündigte in der Nacht auf Mittwoch an, dann die Airports in München, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen ganztägig lahmlegen zu wollen - und weitet damit den Tarifstreit im Öffentlichen Dienst auf Flughäfen aus. Die Beschäftigten der Betreibergesellschaften werden häufig nach den Tarifverträgen der Kommunen bezahlt.

Russland meldet Erfolg bei Offensive in Ostukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russische Truppen haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Teilen der ostukrainischen Region Luhansk die ukrainischen Verteidigungslinien durchbrochen. Während der russischen Offensive hätten sich die ukrainischen Truppen bis zu drei Kilometer von ihren vorherigen Stellungen zurückgezogen, erklärte das Ministerium am Mittwoch in Moskau. Auch die stärker befestigte zweite Verteidigungslinie sei durchbrochen worden. Eine unabhängige Bestätigung dafür gibt es nicht.

Russland widerspricht Berichten über Kinder-Entführungen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat Vorwürfe der USA zu einer angeblichen Verschleppung ukrainischer Kinder als "absurde Äußerungen" zurückgewiesen. Die Kinder würden gemeinsam mit ihren Angehörigen vor dem Beschuss der ukrainischen Streitkräfte in Sicherheit gebracht, teilte die russische Botschaft in den USA am Mittwoch mit. Zuvor hatte das US-Außenministerium Moskau vorgeworfen, mit einem breit aufgestellten Netzwerk Tausende Kinder unrechtmäßig in Gebiete unter russischer Kontrolle zu bringen.

Erdbeben-Hilfen in Syrien auf "kritisch niedrigem Niveau"

Damaskus/Washington/Gaziantep - Samantha Power, die Chefin der US-Behörde für Entwicklungszusammenarbeit und Nothilfe (USAID), sieht in Syrien noch dringenden Hilfsbedarf für die Erdbebenopfer. "Trotz der Ankunft von 90 Hilfs-Transportern sinkt die Menge der humanitären Mittel in Lagerhäusern in Syrien auf ein kritisch niedriges Niveau", schrieb Power am Mittwoch bei Twitter. 350.000 Menschen seien jüngsten Schätzungen zufolge durch die Katastrophe vertrieben worden, schrieb die USAID-Chefin.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red