Energie Steiermark geht vorübergehend zur Gänze an Land

Graz - Das Land Steiermark wird das Anteilsviertel an der Energie Steiermark, das seitens der Minderheitsgesellschafterin Macquarie Group zum Verkauf steht, selbst um 525 Mio. Euro aufgreifen. Damit geht der steirische Energieversorger zumindest vorübergehend zu 100 Prozent in den Besitz des Landes Steiermark über. Ein späterer Verkauf zu einem günstigeren Zeitpunkt ist allerdings angedacht, hieß es am Mittwoch bei einer Pressekonferenz von LH Christopher Drexler (ÖVP).

Schottische Regierungschefin Sturgeon dürfte zurücktreten

Edinburgh - Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon will Berichten zufolge ihr Amt aufgeben. Das vermeldeten die Sender BBC und Sky News am Mittwoch unter Berufung auf Regierungsquellen. Die offizielle Ankündigung soll demnach im Laufe des Tages in einer Pressekonferenz in Edinburgh erfolgen, so die BBC. Sturgeon, die auch Chefin der Schottischen Nationalpartei (SNP) ist, hatte ihr Amt als "First Minister" seit 2014 ausgeübt.

Israelische Firma soll weltweit Wahlen manipuliert haben

Tel Aviv - Eine israelische Firma hat nach Angaben von investigativ arbeitenden Reportern gegen Bezahlung weltweit Wahlen manipuliert. Nach internationalen Recherchen, an denen auch der "Spiegel", die "Zeit" und das ZDF beteiligt waren, hat das sogenannte "Team Jorge" Kunden aus Wirtschaft und Politik. Um ihre Ziele zu erreichen, setzen die ehemaligen Militärs und Agenten laut der Recherche der Investigativredaktion Forbidden stories gezielt Fake News und Hacking-Methoden ein.

Dänemark und Schweden nehmen an Luftverteidigungssystem teil

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Brüssel - Schweden und Dänemark haben sich dem deutschen Projekt zum Aufbau eines besseren europäischen Luftverteidigungssystems angeschlossen. Vertreter der beiden Länder unterzeichneten im Brüsseler NATO-Hauptquartier das Abkommen zur Sky Shield-Initiative. Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte: "Mehr Mitglieder bedeuten mehr Sicherheit und weniger Kosten für jedes einzelne Mitgliedsland." Das NATO-Treffen wird am Mittwoch abgeschlossen.

Vier Tote durch Tropensturm in Neuseeland

Auckland - In Neuseeland sind durch den Tropensturm "Gabrielle" mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 10.000 Menschen mussten auf der neuseeländischen Nordinsel aus ihren Häusern fliehen, wie das Katastrophenschutzministerium am Mittwoch mitteilte. Hunderte Menschen wurden von den Dächern ihrer überfluteten Häuser gerettet. Am Mittwoch wurde Neuseeland zudem von einem starken Erdbeben erschüttert.

Klima-Protest vor dem Wiener Westbahnhof

Wien - Mitglieder der Klimaschutz-Gruppe "Letzte Generation" sind am Mittwoch vor dem Wiener Westbahnhof auf die Straße gegangen. Aktivistinnen und Aktivisten klebten sich teils mit jeweils einer Hand auf zwei Schutzwege und behinderten somit den Verkehr auf dem Inneren und Äußeren Gürtel. Die Polizei löste den Protest nach kurzer Zeit auf und nahm elf Aktivisten fest. "Es müssen uns viel mehr Menschen zuhören", forderte ein Mitglied der Gruppe an Ort und Stelle.

Abgeschossener Ballon startete von chinesischer Insel Hainan

Washington - Das US-Militär hat die Route des abgeschossenen chinesischen Ballons einem Medienbericht zufolge bereits seit seinem Start verfolgt. Der Ballon sei schon gut eine Woche beobachtet worden, bevor er Ende Jänner in den US-Luftraum eingedrungen sei, berichtete die "Washington Post" am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf mehrere US-Beamte, die anonym bleiben wollten. Der Ballon startete demnach von seinem Heimatstützpunkt auf der südchinesischen Insel Hainan.

Neun Tage nach Erdbeben Bericht über lebend geborgene Frau

Damaskus/Washington/Gaziantep - Neun Tage nach dem verheerenden Erdbeben in der Südosttürkei und Syrien gibt es Medienberichte über die Bergung einer lebenden Frau. Die 45-Jährige sei am Mittwochmorgen in der Provinz Kahramanmaras gerettet worden, berichtete der staatliche Sender TRT. Sie war demnach 222 Stunden lang verschüttet. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

