Kocher rudert bei Vorschlag zu Kürzungen bei Teilzeit zurück

Wien - Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) hat seinen Vorschlag, Sozialleistungen bei Teilzeitarbeit zu kürzen, relativiert. Mütter mit Betreuungspflichten seien natürlich tabu, sagte er am Mittwoch vor dem Ministerrat. Ihm gehe es dabei vor allem um junge Menschen ohne Betreuungspflichten oder gesundheitliche Einschränkungen. Grundsätzlich zeigte sich Kocher froh, dass nun eine Debatte über Teilzeit- und Vollzeitarbeit geführt werde. Österreich müsse den Wohlstand erhalten.

Klima-Protest vor dem Wiener Westbahnhof

Wien - Mitglieder der Klimaschutz-Gruppe "Letzte Generation" sind am Mittwoch vor dem Wiener Westbahnhof auf die Straße gegangen. Aktivistinnen und Aktivisten klebten sich teils mit jeweils einer Hand auf zwei Schutzwege und behinderten somit den Verkehr auf dem Inneren und Äußeren Gürtel. Die Polizei löste den Protest nach kurzer Zeit auf und nahm elf Aktivisten fest. "Es müssen uns viel mehr Menschen zuhören", forderte ein Mitglied der Gruppe an Ort und Stelle.

Dänemark und Schweden nehmen an Luftverteidigungssystem teil

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Brüssel - Schweden und Dänemark haben sich dem deutschen Projekt zum Aufbau eines besseren europäischen Luftverteidigungssystems angeschlossen. Vertreter der beiden Länder unterzeichneten im Brüsseler NATO-Hauptquartier das Abkommen zur Sky Shield-Initiative. Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte: "Mehr Mitglieder bedeuten mehr Sicherheit und weniger Kosten für jedes einzelne Mitgliedsland." Das NATO-Treffen wird am Mittwoch abgeschlossen.

Russland meldet Erfolg bei Offensive in Ostukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russische Truppen haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Teilen der ostukrainischen Region Luhansk die ukrainischen Verteidigungslinien durchbrochen. Während der russischen Offensive hätten sich die ukrainischen Truppen bis zu drei Kilometer von ihren vorherigen Stellungen zurückgezogen, erklärte das Ministerium am Mittwoch in Moskau. Auch die stärker befestigte zweite Verteidigungslinie sei durchbrochen worden. Eine unabhängige Bestätigung dafür gibt es nicht.

Schottische Regierungschefin Sturgeon tritt zurück

Edinburgh - Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon hat ihren Rücktritt angekündigt. Nachdem sie einen solchen Schritt vor wenigen Wochen noch ausgeschlossen hatte, sagte Sturgeon bei einer Pressekonferenz am Mittwoch, sie fühle, "dass die Zeit jetzt gekommen ist". Die Anführerin der Schottischen Nationalpartei (SNP) steht seit acht Jahren an der Spitze der Regierung in Edinburgh und setzte sich stets vehement für die Unabhängigkeit Schottlands vom Vereinigten Königreich ein.

Neun Tage nach Erdbeben Bericht über lebend geborgene Frau

Damaskus/Washington/Gaziantep - Neun Tage nach dem verheerenden Erdbeben in der Südosttürkei und Syrien gibt es Medienberichte über die Bergung einer lebenden Frau. Die 45-Jährige sei am Mittwochmorgen in der Provinz Kahramanmaras gerettet worden, berichtete der staatliche Sender TRT. Sie war demnach 222 Stunden lang verschüttet. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Tausende Passagiere von IT-Panne bei Lufthansa betroffen

Frankfurt/Schwechat - Tausende Passagiere mussten am Mittwoch wegen einer globalen IT-Panne bei der Lufthansa und ihren Tochter-Airlines wie Austrian Airlines (AUA) Verspätungen und Flugausfälle hinnehmen. Seit in der Früh waren die Computersysteme unter anderem für das Boarding nicht mehr betriebsbereit. Man arbeite intensiv an einer Lösung, erklärte eine Sprecherin in Frankfurt. In der Lufthansa-Zentrale am Flughafen kam ein Krisenstab zusammen.

Verkehrspolizei erwischte 2022 sechs Millionen Temposünder

Wien - Die Bilanz der Verkehrspolizei für 2022 weist erstmals mehr als sechs Millionen Geschwindigkeitsübertretungen auf. 1,75 Millionen Alkoholtests wurden durchgeführt, den Lenkern von 27.500 Schwerfahrzeugen die Weiterfahrt untersagt, und es gab mehr Drogenlenker. "Durch die intensive Aus- und Fortbildung bei der Erkennung von Drogenlenkern konnte die Effektivität bei der Verkehrsüberwachung dieser Delikte wesentlich gesteigert werden", meinte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

