Regierung will nach Coronajahren die "Hand ausstrecken"

Wien - Die Bundesregierung will nach drei Jahren Coronapandemie nun die "Hand ausstrecken". Geschehen soll das bei einem "Dialogprozess", der rund um Ostern starten soll, sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwoch vor Journalisten. "Corona war für unsere Gesellschaft eine Art Trauma, das wir nun gemeinsam aufarbeiten sollten", begründete er die Offensive, bei der auch Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) federführend beteiligt ist.

Kocher rudert bei Vorschlag zu Kürzungen bei Teilzeit zurück

Wien - Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) hat seinen Vorschlag, Sozialleistungen bei Teilzeitarbeit zu kürzen, relativiert. Mütter mit Betreuungspflichten seien natürlich tabu, sagte er am Mittwoch vor dem Ministerrat. Ihm gehe es dabei vor allem um junge Menschen ohne Betreuungspflichten oder gesundheitliche Einschränkungen. Grundsätzlich zeigte sich Kocher froh, dass nun eine Debatte über Teilzeit- und Vollzeitarbeit geführt werde. Österreich müsse den Wohlstand erhalten.

EU verklagt Polen wegen Verfassungsgerichtsurteilen

Warschau/Brüssel - Die Europäische Kommission verklagt Polen wegen Verstößen gegen EU-Recht durch den polnischen Verfassungsgerichtshof. Grund sind Urteile des Gerichtshofs aus dem Jahr 2021, mit denen Bestimmungen der EU-Verträge für unvereinbar mit der polnischen Verfassung erklärt wurden. Der polnische Verfassungsgerichtshof habe mit diesen Urteilen gegen allgemeine Grundsätze des Unionsrechts verstoßen, erklärte die EU-Kommission am Mittwoch zur angekündigten Klage vor dem EuGH.

Mutmaßlicher Doppelmörder behauptet Sex-Unfall

Wien - Ein 49 Jahre alter Mann, der in der Nacht auf den 4. August 2022 in Wien-Mariahilf seine 32-jährige Lebensgefährtin und deren 14 Jahre alter Tochter erwürgt haben soll, hat sich am Mittwoch am Wiener Landesgericht mit einem Sex-Unfall verantwortet. Der mutmaßliche Doppelmörder behauptete, seine Freundin habe im Zuge einer von ihr erwünschten sadomasochistischen Sex-Praktik das Bewusstsein verloren und sei nicht mehr aufgewacht.

Pistorius will höhere Verteidigungsausgaben der NATO-Länder

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Brüssel - Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius unterstützt die Forderungen von NATO-Partnern nach deutlich höheren Verteidigungsausgaben. Er teile die Einschätzung, dass Ausgaben von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) künftig die Untergrenze sein sollten, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch am Rande eines NATO-Treffens in Brüssel. "Sich allein dem Zwei-Prozent-Ziel annähern zu wollen, wird nicht reichen". Das müsse "die Basis sein für alles Weitere."

Konzernweiter IT-Ausfall bei Lufthansa stört Flugbetrieb

Frankfurt/Schwechat - Ein IT-Systemausfall bei der Lufthansa-Zentrale in Frankfurt stört massiv den Flugbetrieb der Airline und am größten deutschen Flughafen. Bei Tiefbauarbeiten der Bahn seien in der Nacht zum Mittwoch in Frankfurt mehrere Glasfaserkabel beschädigt worden. Das führte zum Ausfall der Systeme für Einchecken und Boarden der Passagiere, sagte ein Lufthansa-Sprecher.

Opposition einig bei Attacke auf Regierung

Wien - SPÖ, FPÖ und NEOS haben am Mittwoch einen Frontalangriff auf die Regierung gestartet. SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch stießen sich vor allem am Vorschlag von Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) zu Sozialleistungskürzungen bei Teilzeitarbeit. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger zog eine vernichtende Bilanz der Corona- und Teuerungspolitik der Koalition und konstatierte im Rahmen einer Pressekonferenz: "Wir sandeln ab."

Neun Tage nach Erdbeben weitere Überlebende geborgen

Damaskus/Washington/Gaziantep - Neun Tage nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet hat ein niederländisches Rettungsteam nach eigenen Angaben vier Menschen lebend aus den Trümmern in der türkischen Stadt Antakya in der Provinz Hatay geborgen. Es gehe um drei Männer und ein Kind, teilte das Rettungshunde-Team RHWW am Mittwoch mit. Laut Medienberichten konnte auch in der Provinz Kahramanmaras eine Frau lebend aus den Trümmern geborgen werden.

