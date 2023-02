Keine Verschiebung von OSZE-Tagung an Kriegs-Jahrestag

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Trotz ukrainischer Wünsche einer Verschiebung wird die Wintertagung der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) wie geplant am 23. und 24. Februar in Wien stattfinden. Dies erklärte PV-Präsidentin Margareta Cederfelt am Mittwoch in der APA vorliegenden Briefen, die sie an den ukrainischen Delegationsleiter Mykyta Poturajew sowie an Mitglieder des Parlamentarier-Gremiums schrieb.

Regierung will nach Coronajahren die "Hand ausstrecken"

Wien - Die Bundesregierung will nach drei Jahren Coronapandemie nun die "Hand ausstrecken". Geschehen soll das bei einem "Dialogprozess", der rund um Ostern starten soll, sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwoch vor Journalisten. "Corona war für unsere Gesellschaft eine Art Trauma, das wir nun gemeinsam aufarbeiten sollten", begründete er die Offensive, bei der auch Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) federführend beteiligt ist.

Lebenslange Haft in Wiener Doppelmord-Prozess

Wien - Ein 49 Jahre alter Mann, der in der Nacht auf den 4. August 2022 in Wien-Mariahilf seine 32-jährige Lebensgefährtin und deren 14 Jahre alte Tochter erwürgt hat, ist am Mittwoch am Landesgericht wegen Doppelmordes rechtskräftig zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der Schuldspruch der acht Geschworenen fiel einstimmig aus. "Dafür gibt es nur die lebenslange Freiheitsstrafe", lautete die knappe Urteilsbegründung der vorsitzenden Richterin.

Verschütteter nach Lawinenabgang in NÖ gerettet

Annaberg - In Annaberg (Bezirk Lilienfeld) ist am Mittwoch rund drei Stunden nach einem Lawinenabgang ein Verschütteter gerettet worden. Zwei Skitourengeher, die mit dem Mann unterwegs gewesen waren, hatten sich selbst in Sicherheit gebracht. Der Niederösterreicher (Jahrgang 1955) wurde laut Bergrettung verletzt ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Dass der Mann überlebt habe, "grenzt an ein Wunder", hieß es. An der Suchaktion waren 100 Personen und drei Hubschrauber beteiligt.

Türkischer Katastrophenschutz warnt vor intensiven Nachbeben

Gaziantep/Damaskus - Auch eineinhalb Wochen nach der Erdbebenkatastrophe mit Zehntausenden Toten erschüttern viele weitere Erdstöße die türkisch-syrische Grenzregion. Nach Angaben des türkischen Katastrophenschutzes vom Mittwoch wurden schon mehr als 3.800 Nachbeben registriert - 38 mit einer Stärke über 5 - die Behörde warnte vor weiteren "intensiven Nachbeben". Der Bedarf an Hilfsgütern in Syrien ist indes riesig.

Sobotka übermittelte vorläufigen U-Ausschuss-Bericht

Wien - Der Vorsitzende des ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschusses, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), hat am Mittwoch den Fraktionen im U-Ausschuss den auf einem Vorschlag von Verfahrensrichter Wolfgang Pöschl fußenden, vorläufigen Schlussbericht übermittelt. Er ist über 500 Seiten stark und bereitet die vier Beweisthemen in acht Kapiteln auf.

Erneuerbare-Gase-Gesetz in parlamentarischer Begutachtung

Wien - Um die Energieabhängigkeit Österreichs zu reduzieren, soll verstärkt Biogas eingesetzt werden. Das entsprechende Erneuerbare-Gase-Gesetz (EGG) dazu wurde heute in die parlamentarische Begutachtung geschickt. Bis 2030 sollen jährlich 7,5 Terawattstunden heimisches Biogas produziert werden. Für die Landwirtschaft ist dies ein weiteres wirtschaftliches Standbein. Die Frist für Stellungnahmen endet in sechs Wochen.

Lebenslange Haft für US-Supermarkt-Angreifer

Buffalo - Neun Monate nach dem rassistisch motivierten Angriff auf einen Supermarkt in Buffalo im US-Bundesstaat New York mit zehn Toten ist der Täter zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Eine vorzeitige Haftentlassung des 19-jährigen Payton Gendron ist ausgeschlossen, wie die zuständige Richterin Susan Eagan in Buffalo am Mittwoch betonte. "Sie werden nie wieder als freier Mann das Tageslicht sehen."

Wiener Börse schließt moderat im Plus

Wien - Der Wiener Aktienmarkt beendet am Mittwoch seinen Schlingerkurs um den Vortageswert mit leichten Zuwächsen. Der Leitindex ATX legte um 0,28 Prozent auf 3.467,97 Zähler zu. Die Aktien der Telekom-Austria legten am heimischen Markt nach Zahlenvorlage am Vorabend um klare 3,1 Prozent zu. Deutlich fester notierten auch die Aktien von Frequentis mit plus 5,3 Prozent und s Immo, die um 4,1 Prozent zulegten.

