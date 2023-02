Keine Verschiebung von OSZE-Tagung an Kriegs-Jahrestag

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Trotz ukrainischer Wünsche einer Verschiebung wird die Wintertagung der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) wie geplant am 23. und 24. Februar in Wien stattfinden. Dies erklärte PV-Präsidentin Margareta Cederfelt am Mittwoch in der APA vorliegenden Briefen, die sie an den ukrainischen Delegationsleiter Mykyta Poturajew sowie an Mitglieder des Parlamentarier-Gremiums schrieb.

NATO-Staaten wollen mehr Munition produzieren

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Brüssel - Die NATO-Staaten fahren ihre Produktion von Artilleriemunition hoch, um die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland zu helfen. Es bestehe "ein großer Bedarf, die Ukraine mit Munition zu versorgen", sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch nach einem zweitägigen Treffen der Verteidigungsminister der Allianz in Brüssel. Die Ukraine verschießt derzeit ihre Munition schneller als der Westen sie herstellen kann.

US-Schauspielerin Raquel Welch gestorben

Los Angeles - Die US-Schauspielerin Raquel Welch ist tot. Welch, die vor allem in den 60er- und 70er-Jahren Kino-Erfolge feierte und zu einer der meistfotografierten Hollywood-Schönheiten wurde, sei am Mittwoch im Alter von 82 Jahren nach einer "kurzen Krankheit" gestorben, teilte ihr Management der Deutschen Presse-Agentur mit. Welch war viermal verheiratet und viermal geschieden. Aus ihrer ersten Ehe stammen zwei Kinder, Damon und Tahnee.

NATO-Chef Stoltenberg reist zu Gesprächen nach Ankara

Brüssel/Ankara - NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg besucht am Donnerstag die Türkei. Wie die NATO mitteilte, soll Stoltenberg sich in Ankara mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und Außenminister Mevlüt Cavusoglu treffen. Die Türkei sperrt sich bisher dagegen, dem geplanten Beitritt Schwedens und Finnlands zu dem Verteidigungsbündnis zuzustimmen. Stoltenberg sagte am Mittwoch, er werde sich bei seinem Besuch "mit Nachdruck" für ein türkisches Ja einsetzen.

Spanischer und belgischer Regierungschef in Österreich

Madrid/Brüssel/Wien - Europäische Regierungschefs geben sich Donnerstag und Freitag in Wien die Klinke in die Hand. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) empfängt am Donnerstag nacheinander seine spanischen und belgischen Amtskollegen, Pedro S�nchez und Alexander De Croo. Besprochen werden dabei die Vorhaben Spaniens und Belgiens als zukünftige EU-Vorsitzländer (Spanien ab Juli, Belgien ab Jänner 2024). Am Freitag steht dann auch noch ein Besuch der finnischen Regierungschefin Sanna Marin am Programm.

Verschütteter nach Lawinenabgang in NÖ gerettet

Annaberg - In Annaberg (Bezirk Lilienfeld) ist am Mittwoch rund drei Stunden nach einem Lawinenabgang ein Verschütteter gerettet worden. Zwei Skitourengeher, die mit dem Mann unterwegs gewesen waren, hatten sich selbst in Sicherheit gebracht. Der Niederösterreicher (Jahrgang 1955) wurde laut Bergrettung verletzt ins Krankenhaus St. Pölten geflogen. Dass der Mann überlebt habe, "grenzt an ein Wunder", hieß es. An der Suchaktion waren rund 100 Personen und drei Hubschrauber beteiligt.

Lebenslange Haft in Wiener Doppelmord-Prozess

Wien - Ein 49 Jahre alter Mann, der in der Nacht auf den 4. August 2022 in Wien-Mariahilf seine 32-jährige Lebensgefährtin und deren 14 Jahre alte Tochter erwürgt hat, ist am Mittwoch am Landesgericht wegen Doppelmordes rechtskräftig zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der Schuldspruch der acht Geschworenen fiel einstimmig aus. "Dafür gibt es nur die lebenslange Freiheitsstrafe", lautete die knappe Urteilsbegründung der vorsitzenden Richterin.

Streiks legen deutschen Flugverkehr am Freitag lahm

München/Wien - Der für Freitag geplante Streik der Gewerkschaft Verdi wird den Flugbetrieb an sieben deutschen Airports voraussichtlich komplett lahmlegen. Die Flughäfen München, Frankfurt, Hamburg und Stuttgart stellen ihren Betrieb für reguläre Passagierflüge am Freitag ganz ein, teilten sie mit. Frankfurt und München sind die beiden größten deutschen Airports. Vor allem München ist für österreichische Reisende von größerer Bedeutung, aber auch Frankfurt als Drehkreuz.

