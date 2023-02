Opernball kehrt nach Coronapause zurück

Wien - Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause geht heute, Donnerstag, wieder der Opernball in der Wiener Staatsoper über die Bühne. Gemeinsam mit 5.150 Besucherinnen und Besuchern erstmals unter Staatsoperndirektor Bogdan Roščić wird auch die Spitze des offiziellen Österreichs teilnehmen: Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird genauso die 65. Ausgabe des Fests besuchen wie Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP).

NEOS berufen Nationalratssondersitzung zu Ukraine-Krieg ein

Wien - Die NEOS wollen am ersten Jahrestag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine am 24. Februar eine Sondersitzung des Nationalrats. Gegenüber der APA kündigte NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger eine Dringliche Anfrage an Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) an, denn die österreichische Bundesregierung habe "wenig Führung in der Frage gezeigt, wie Freiheit und Sicherheit der Menschen in Österreich zukünftig gewährleistet werden sollen".

Regelungen für Schulabmeldungen werden erneut etwas strenger

Wien - Die Regelungen für die Abmeldung von der Schule zum häuslichen Unterricht sollen erneut etwas strenger werden. Unter anderem soll im Schulpflichtgesetz festgeschrieben werden, dass Eltern die Zusammenfassung eines pädagogischen Konzepts für den Unterricht vorlegen müssen, heißt es in einem Begutachtungsentwurf. Schon im Vorjahr waren aufgrund des starken Anstiegs der Schulabmeldungen die Regelungen verschärft worden.

Fast alle Lawinentote im letzten Winter waren Männer

Innsbruck - In der vergangenen Wintersaison waren in Österreich 17 von 18 Lawinenopfer Männer. Das liegt laut dem Österreichischen Alpenverein (ÖAV) nicht daran, dass sich im Winter mehr Männer zu Touren aufmachten, sondern vorrangig am männlichen Risikoverhalten, das stark von gesellschaftlichen Rollenbildern beeinflusst sei. Frauen unterlägen beispielsweise weniger leicht der "Illusion der Kontrolle", hieß es seitens des ÖAV zur APA.

Krankenkassen erwarten heuer 528,1 Mio. Euro Verlust

Wien - Österreichs Krankenkassen sind mit höheren Verlusten konfrontiert als erwartet. Sie rechnen für heuer mit einem Defizit von 528,1 Mio. Euro. Die aktuelle Prognose des Dachverbandes für die drei Träger fällt somit schlechter aus als im November, als man noch von einem Minus von 468,2 Mio. Euro ausgegangen war. Das Ergebnis für das vergangene Jahr hat sich hingegen verbessert. Die vorläufige Erfolgsrechnung ergibt für 2022 ein Minus von 354,5 Mio. Euro.

FBI durchsucht in Dokumentenaffäre Universität von Delaware

Delaware (Ohio) - Die Bundespolizei FBI hat in den vergangenen Wochen zwei Durchsuchungen an der Universität von Delaware im Zusammenhang mit einer Untersuchung des Umgangs von US-Präsident Joe Biden mit geheimen Dokumenten durchgeführt. Das berichtete CNN unter Berufung auf eine mit der Untersuchung vertraute Quelle. Die Durchsuchungen erfolgten mit Zustimmung und Kooperation von Bidens Rechtsteam. Das Weiße Haus gab keine Stellungnahme ab und verwies auf das Justizministerium.

Mordprozess gegen 30-Jährige in Innsbruck

Innsbruck/Kufstein - Eine 30-jährige Frau muss sich am Donnerstag am Innsbrucker Landesgericht wegen des Verdachts des Mordes verantworten. Sie soll im März 2022 im Streit alkoholisiert eine ebenfalls unter Alkoholeinfluss stehende 51-Jährige bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Das Opfer verstarb wenige Tage später im Kufsteiner Krankenhaus. Zu der Auseinandersetzung war es in einer Wohnung gekommen, in der noch weitere, angeblich ebenfalls alkoholisierte, Personen anwesend waren.

Spanischer und belgischer Regierungschef in Österreich

Madrid/Brüssel/Wien - Europäische Regierungschefs geben sich Donnerstag und Freitag in Wien die Klinke in die Hand. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) empfängt am Donnerstag nacheinander seine spanischen und belgischen Amtskollegen, Pedro S�nchez und Alexander De Croo. Besprochen werden dabei die Vorhaben Spaniens und Belgiens als zukünftige EU-Vorsitzländer (Spanien ab Juli, Belgien ab Jänner 2024). Am Freitag steht dann auch noch ein Besuch der finnischen Regierungschefin Sanna Marin am Programm.

