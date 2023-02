Opernball kehrt nach Coronapause zurück

Wien - Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause geht heute, Donnerstag, wieder der Opernball in der Wiener Staatsoper über die Bühne. Gemeinsam mit 5.150 Besucherinnen und Besuchern erstmals unter Staatsoperndirektor Bogdan Roščić wird auch die Spitze des offiziellen Österreichs teilnehmen: Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird genauso die 65. Ausgabe des Fests besuchen wie Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP).

Gut 20.000 Eingebürgerte im Jahr 2022

Wien - Exakt 20.606 Personen ist im Vorjahr die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen worden. Das ist ein Plus von 27,4 Prozent gegenüber 2021. Vergleicht man die Zahlen mit jenen vor der Pandemie, handelt es sich fast um eine Verdoppelung (plus 94,3 Prozent gegenüber 2019). 9.707 Eingebürgerte haben ihren Wohnsitz im Ausland.

13-Jähriger nach fast zehn Tagen in der Türkei gerettet

Gaziantep/Idlib - Knapp zehn Tage nach den schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien ist ein Bub aus den Trümmern gerettet worden. Der 13 Jahre alte Mustafa sei nach 228 Stunden in der türkischen Stadt Antakya befreit worden, teilten die Istanbuler Feuerwehr am Mittwochabend mit. Auf einem Video ist zu sehen, wie Feuerwehr und Bergekräfte versuchen, den Jugendlichen anzusprechen, der dann auf einer Trage aus den Trümmern gebracht wird.

Spanischer und belgischer Regierungschef in Österreich

Madrid/Brüssel/Wien - Europäische Regierungschefs geben sich Donnerstag und Freitag in Wien die Klinke in die Hand. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) empfängt am Donnerstag nacheinander seine spanischen und belgischen Amtskollegen, Pedro S�nchez und Alexander De Croo. Besprochen werden dabei die Vorhaben Spaniens und Belgiens als zukünftige EU-Vorsitzländer (Spanien ab Juli, Belgien ab Jänner 2024). Am Freitag steht dann auch noch ein Besuch der finnischen Regierungschefin Sanna Marin am Programm.

Klima-Aktivisten blockierten Bereich Linke Wienzeile

Wien/Österreich-weit - Aktivisten der "Letzten Generation" haben am Donnerstag um 8.00 Uhr den Verkehr auf der Linken Wienzeile, der Margaretengürtelbrücke und dem Sechshauser Gürtel blockiert. Die Polizei stand mit einem Großaufgebot im Einsatz und dürfte den Protest rasch aufgelöst haben. Die meisten Teilnehmer waren rasch von den Schutzwegen entfernt worden. Noch bis zum Ende der kommenden Woche sind Protestaktionen geplant.

Neue Raketenangriffe auf Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat am Donnerstag neue russische Luftangriffe gemeldet. Die Luftabwehr habe im Süden des Landes acht Raketen abgeschossen, die von einem russischen Kriegsschiff im Schwarzen Meer abgefeuert worden seien, teilten die Behörden mit. Im Norden und Westen und in den zentral gelegenen Regionen Dnipropetrowsk und Kirowograd seien dagegen Raketen eingeschlagen. In der westlichen Stadt Lwiw habe eine Rakete eine Industrieanlage getroffen und einen Brand ausgelöst.

Vorarlberger wurde mit Bagger aus brennendem Haus gerettet

Bregenz - Ein Mann ist am Mittwochnachmittag in Bregenz mit einem Bagger aus dem zweiten Obergeschoß einer brennenden Wohnanlage gerettet worden. Weil der Weg durch das Stiegenhaus aufgrund starker Rauchentwicklung abgeschnitten war, harrte der Mann im zweiten Stock am offenen Fenster aus. Der Polier einer benachbarten Baustelle reagierte schnell und stellte den Bagger bereit. Der Mann konnte auf die Baggerschaufel klettern und wurde mit starken Atembeschwerden ins Spital gebracht.

