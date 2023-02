Opernball kehrt nach Coronapause zurück

Wien - Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause geht heute, Donnerstag, wieder der Opernball in der Wiener Staatsoper über die Bühne. Gemeinsam mit 5.150 Besucherinnen und Besuchern erstmals unter Staatsoperndirektor Bogdan Roščić wird auch die Spitze des offiziellen Österreichs teilnehmen: Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird genauso die 65. Ausgabe des Fests besuchen wie Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP).

EU-Doppelstandards lassen Obst mit verbotenen Pestiziden zu

Linz/Wien - Aus Nicht-EU-Ländern importiertes Obst und Gemüse ist oft mit Pestiziden belastet, die in Europa verbotenen sind. Das zeigt ein Test von Global 2000 und Arbeiterkammer OÖ. Dass ganz legal Produkte auf den Tellern der europäischen Konsumenten landen, die man in der EU so längst nicht mehr produzieren dürfte, liege an Doppelstandards in der Gesetzgebung, kritisieren die Organisationen. Die verbotenen Pflanzenschutzmittel selbst stammen wiederum nicht selten aus der EU.

Armenien übergibt Friedensangebot an Aserbaidschan

Jerewan (Eriwan)/Baku/Stepanakert - Die ehemalige Sowjetrepublik Armenien hat im Konflikt mit seinem Nachbarn Aserbaidschan offiziellen Angaben nach ein Friedensangebot unterbreitet. "Die endgültige und vollständige Variante einer Einigung mit unseren Vorschlägen wurde übergeben", sagte Armeniens Regierungschef Nikol Paschinjan am Donnerstag bei einer Regierungssitzung in Eriwan. Beide Länder kämpfen seit Jahrzehnten um die Konfliktregion Berg-Karabach.

13-Jähriger nach fast zehn Tagen in der Türkei gerettet

Gaziantep/Idlib - Knapp zehn Tage nach den schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien ist ein Bub aus den Trümmern gerettet worden. Der 13 Jahre alte Mustafa sei nach 228 Stunden in der türkischen Stadt Antakya befreit worden, teilten die Istanbuler Feuerwehr am Mittwochabend mit. Auf einem Video ist zu sehen, wie Feuerwehr und Bergekräfte versuchen, den Jugendlichen anzusprechen, der dann auf einer Trage aus den Trümmern gebracht wird.

Spanischer und belgischer Regierungschef in Österreich

Madrid/Brüssel/Wien - Europäische Regierungschefs geben sich Donnerstag und Freitag in Wien die Klinke in die Hand. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) empfängt am Donnerstag nacheinander seine spanischen und belgischen Amtskollegen, Pedro S�nchez und Alexander De Croo. Besprochen werden dabei die Vorhaben Spaniens und Belgiens als zukünftige EU-Vorsitzländer (Spanien ab Juli, Belgien ab Jänner 2024). Am Freitag steht dann auch noch ein Besuch der finnischen Regierungschefin Sanna Marin am Programm.

Deutsche Flughafen-Streiks: Flüge aus Wien fallen morgen aus

Frankfurt - Der für morgen, Freitag, von der deutschen Gewerkschaft Verdi angekündigte Warnstreik auf sieben deutschen Flughäfen hat auch deutliche Auswirkungen auf den Flughafen Wien-Schwechat. "Zwischen Wien und den Destinationen Stuttgart, München, Hamburg und Frankfurt fallen nach derzeitigem Stand morgen alle Flüge aus - das sind in Summe 54 Flüge - 27 abfliegende und 27 ankommende Flüge - zwischen Wien und diesen vier Airports", teilte der Flughafen heute mit.

Neue Raketenangriffe auf Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In einer nächtlichen Angriffswelle hat das russische Militär 36 Raketen und Marschflugkörper auf die Ukraine abgefeuert. "Leider gibt es Treffer im Norden, Westen und in den Gebieten Dnipropetrowsk und Kirowograd", teilte der Leiter des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, im Nachrichtenkanal Telegram mit. Das russische Militär setze auch Attrappen zur Irreführung der Flugabwehr ein. Die ukrainische Armeeführung informierte über 16 abgefangene Raketen.

Gut 20.000 Eingebürgerte im Jahr 2022

Wien - Exakt 20.606 Personen ist im Vorjahr die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen worden. Das ist ein Plus von 27,4 Prozent gegenüber 2021. Vergleicht man die Zahlen mit jenen vor der Pandemie, handelt es sich fast um eine Verdoppelung (plus 94,3 Prozent gegenüber 2019). 9.707 Eingebürgerte haben ihren Wohnsitz im Ausland.

