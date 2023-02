Knapp 2,5 Millionen an Rückzahlung für "Seniorenbünde"

Wien - Diverse Seniorenbund-Organisationen im Umfeld der ÖVP haben Corona-Förderungen für Non-Profit-Einrichtungen zu Unrecht bezogen. Einer entsprechenden Einschätzung des Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senats (UPTS) hat sich nun auch das zuständige Vizekanzleramt angeschlossen und fordert Subventionen in Höhe von knapp 2,5 Millionen zurück. Weitgehend beigelegt sind indes die Streitigkeiten bezüglich der Tiroler Jungbauern und zu Unrecht erhaltener Förderungen.

Riesentorlauf-Gold an Shiffrin - Gritsch als ÖSV-Beste 12.

Meribel - Mikaela Shiffrin hat ihre siebente Goldmedaille bei alpinen Ski-Weltmeisterschaften. Die 27-Jährige siegte am Donnerstag in M�ribel im Riesentorlauf vor der Italienerin Federica Brignone und der Norwegerin Ragnhild Mowinckel. Die US-Amerikanerin hat nun als erste Frau überhaupt bei sechs aufeinanderfolgenden Titelkämpfen zumindest eine Goldene gewonnen - und das in vier Disziplinen. Für die ÖSV-Frauen war nicht mehr als der zwölfte Platz von Franziska Gritsch drinnen.

Russland weist vier österreichische Diplomaten aus

Moskau/Wien - Russland hat am Donnerstag bekanntgegeben, dass es vier österreichische Diplomaten ausweisen werde, nachdem Wien Anfang Februar vier russische Diplomaten ausgewiesen hatte. Das Außenministerium in Moskau erklärte, Wien habe damit einen "unfreundlichen und ungerechtfertigten Schritt" unternommen und zerstöre Österreichs bisherige Position als respektvoller, unvoreingenommener und neutraler Staat.

Schon mehr als 42.000 Erdbeben-Tote - Noch viele Vermisste

Gaziantep/Idlib - Zehn Tage nach den heftigen Erdbeben in der Türkei und in Syrien bergen Einsatzkräfte noch immer viele Leichen aus den Trümmern. Mehr als 42.000 Tote wurden bisher in beiden Ländern gezählt. Der türkische Katastrophendienst Afad berichtete am Donnerstag, 36.187 Menschen seien durch die Erdstöße getötet worden. Aus Syrien meldete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zuletzt 5.900 Tote. Afad zufolge gab es bisher mehr als 4.300 Nachbeben.

Nehammer sagte S�nchez Unterstützung bei EU-Vorsitz zu

Madrid/Brüssel/Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat dem spanischen Regierungschef Pedro S�nchez bei dessen Besuch am Donnerstag in Wien Unterstützung für den spanischen EU-Ratsvorsitz ab Juli zugesagt. S�nchez lobte seinerseits, dass Österreich "eine konstruktive Haltung" habe, auch wenn die beiden Länder etwa beim Thema Migration in einigen Fragen durchaus auch unterschiedliche Positionen hätten.

Krankenkassen erwarten heuer 528,1 Mio. Euro Verlust

Wien - Österreichs Krankenkassen sind mit höheren Verlusten konfrontiert als erwartet. Sie rechnen für heuer mit einem Defizit von 528,1 Mio. Euro. Die aktuelle Prognose des Dachverbandes für die drei Träger fällt somit schlechter aus als im November, als man noch von einem Minus von 468,2 Mio. Euro ausgegangen war. Das Ergebnis für das vergangene Jahr hat sich hingegen verbessert. Die vorläufige Erfolgsrechnung ergibt für 2022 ein Minus von 354,5 Mio. Euro.

Mutmaßlicher Drogenhändler nicht an USA ausgeliefert

Graz/Wien - Eine bemerkenswerte Entscheidung hat vor kurzem das Oberlandesgericht (OLG) Graz getroffen. Mittels eines Beschlusses (9 Bs 7/23g) wurde die Auslieferung eines in der Steiermark lebenden 54-Jährigen abgelehnt, der nach Erkenntnissen der US-Justizbehörde DEA und des heimischen Bundeskriminalamts einem internationalen, von den USA und Kolumbien aus operierenden Drogen-Kartell angehört haben soll. Er soll in einem Lager in Graz mehr als 100 Kilogramm Heroin gebunkert haben.

Inder tötete Freundin und heiratete am selben Tag

Neu-Delhi - In Indien hat ein Mann seine Freundin getötet und am selben Tag eine andere Frau geheiratet. Seine mehrjährige Freundin sei wütend auf ihn geworden, als sie herausgefunden habe, dass er mit einer anderen Frau eine von seiner Familie arrangierte Ehe eingehen wollte, berichten Medien unter Berufung auf die Polizei am Donnerstag.

Wiener Börse leicht im Minus

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstagnachmittag leicht ins Minus gedreht. Der ATX gab um 0,28 Prozent auf 3.458 Einheiten ab. An den europäischen Leitbörsen herrscht hingegen eine freundliche Tendenz vor, die Indizes entfernten sich nach veröffentlichten US-Konjunkturzahlen aber klar von den bisherigen Tageshochs. Auf den ATX drückten vor allem die Abschläge der schwergewichteten Banken. Raiffeisen Bank International fielen um 2,6 Prozent und Erste Group um ein Prozent.

