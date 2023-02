"Seniorenbünde" müssen knapp 2,5 Millionen Euro refundieren

Wien - Diverse Seniorenbund-Organisationen im Umfeld der ÖVP haben Corona-Förderungen für Non-Profit-Einrichtungen zu Unrecht bezogen. Einer entsprechenden Einschätzung des Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senats (UPTS) hat sich nun auch das zuständige Vizekanzleramt angeschlossen und fordert Subventionen in Höhe von knapp 2,5 Millionen zurück. Weitgehend beigelegt sind indes die Streitigkeiten bezüglich der Tiroler Jungbauern und zu Unrecht erhaltener Förderungen.

Türkei greift wieder Ziele in syrischer Erdbebenregion an

Gaziantep/Idlib - Aktivisten zufolge bombardieren türkische Streitkräfte erneut Ziele in einer von der Erdbebenkatastrophe getroffenen Stadt in Nordsyrien. Bei Angriffen auf Tal Rifat sei ein 70 Jahre alter Zivilist getötet worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag mit. Eine weitere Person wurde demnach verletzt. Den Aktivisten zufolge dauerte der Beschuss am Nachmittag noch an.

Schon mehr als 42.000 Erdbeben-Tote - Noch viele Vermisste

Gaziantep/Idlib - Zehn Tage nach den heftigen Erdbeben in der Türkei und in Syrien bergen Einsatzkräfte noch immer viele Leichen aus den Trümmern. Mehr als 42.000 Tote wurden bisher in beiden Ländern gezählt. Der türkische Katastrophendienst Afad berichtete am Donnerstag, 36.187 Menschen seien durch die Erdstöße getötet worden. Aus Syrien meldete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zuletzt 5.900 Tote. Afad zufolge gab es bisher mehr als 4.300 Nachbeben.

Nehammer sagte S�nchez Unterstützung bei EU-Vorsitz zu

Madrid/Brüssel/Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat dem spanischen Regierungschef Pedro S�nchez bei dessen Besuch am Donnerstag in Wien Unterstützung für den spanischen EU-Ratsvorsitz ab Juli zugesagt. S�nchez lobte seinerseits, dass Österreich "eine konstruktive Haltung" habe, auch wenn die beiden Länder etwa beim Thema Migration in einigen Fragen durchaus auch unterschiedliche Positionen hätten.

Aktivisten üben Kritik an Polizei nach Einsatz beim Gürtel

Wien/Österreich-weit - Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" haben am Donnerstagfrüh den Verkehr auf der Linken Wienzeile auf Höhe der Margaretengürtelbrücke und beim Sechshauser Gürtel in Wien-Margareten blockiert. Kurze Zeit später schritt die Polizei mit einem Großaufgebot ein. Die Aktivisten kritisierten das Vorgehen der Polizei. "Ich bin bestürzt, dass die Polizei heute sämtliche Regeln missachtet hat", sagte Aktivistin Katharina Geistlinger zur APA.

Krankenkassen erwarten heuer 528,1 Mio. Euro Verlust

Wien - Österreichs Krankenkassen sind mit höheren Verlusten konfrontiert als erwartet. Sie rechnen für heuer mit einem Defizit von 528,1 Mio. Euro. Die aktuelle Prognose des Dachverbandes für die drei Träger fällt somit schlechter aus als im November, als man noch von einem Minus von 468,2 Mio. Euro ausgegangen war. Das Ergebnis für das vergangene Jahr hat sich hingegen verbessert. Die vorläufige Erfolgsrechnung ergibt für 2022 ein Minus von 354,5 Mio. Euro.

Neue Raketenangriffe auf Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In einer nächtlichen Angriffswelle hat das russische Militär 36 Raketen und Marschflugkörper auf die Ukraine abgefeuert. "Leider gibt es Treffer im Norden, Westen und in den Gebieten Dnipropetrowsk und Kirowograd", teilte der Leiter des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, im Nachrichtenkanal Telegram mit. Das russische Militär setze auch Attrappen zur Irreführung der Flugabwehr ein. Die ukrainische Armeeführung informierte über 16 abgefangene Raketen.

Russland weist vier österreichische Diplomaten aus

Moskau/Wien - Russland hat am Donnerstag bekanntgegeben, dass es vier österreichische Diplomaten ausweisen werde, nachdem Wien Anfang Februar vier russische Diplomaten ausgewiesen hatte. Das Außenministerium in Moskau erklärte, Wien habe damit einen "unfreundlichen und ungerechtfertigten Schritt" unternommen und zerstöre Österreichs bisherige Position als respektvoller, unvoreingenommener und neutraler Staat.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red