Nehammer sagte S�nchez Unterstützung bei EU-Vorsitz zu

Madrid/Brüssel/Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat dem spanischen Regierungschef Pedro S�nchez bei dessen Besuch am Donnerstag in Wien Unterstützung für den spanischen EU-Ratsvorsitz ab Juli zugesagt. S�nchez lobte seinerseits, dass Österreich "eine konstruktive Haltung" habe, auch wenn die beiden Länder etwa beim Thema Migration in einigen Fragen durchaus auch unterschiedliche Positionen hätten.

"Seniorenbünde" müssen knapp 2,5 Millionen Euro refundieren

Wien/Innsbruck - Diverse Seniorenbund-Organisationen im Umfeld der ÖVP haben Corona-Förderungen für Non-Profit-Einrichtungen zu Unrecht bezogen. Einer entsprechenden Einschätzung des Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senats (UPTS) hat sich nun auch das zuständige Vizekanzleramt angeschlossen und fordert Subventionen in Höhe von knapp 2,5 Millionen zurück. Weitgehend beigelegt sind indes die Streitigkeiten bezüglich der Tiroler Jungbauern und zu Unrecht erhaltener Förderungen.

Aktivisten üben Kritik an Polizei nach Einsatz beim Gürtel

Wien/Österreich-weit - Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" haben am Donnerstagfrüh den Verkehr auf der Linken Wienzeile auf Höhe der Margaretengürtelbrücke und beim Sechshauser Gürtel in Wien-Margareten blockiert. Kurze Zeit später schritt die Polizei mit einem Großaufgebot ein. Die Aktivisten kritisierten das Vorgehen der Polizei. "Ich bin bestürzt, dass die Polizei heute sämtliche Regeln missachtet hat", sagte Aktivistin Katharina Geistlinger zur APA.

Ukraine will Energienetz gegen Raketenattacken wappnen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Mit einer weiteren Angriffswelle hat Russland am Donnerstag wichtige Infrastrukturanlagen und andere Ziele in der Ukraine getroffen. Das Präsidialamt in Kiew berichtete von 36 Raketen und Marschflugkörpern in der Nacht. Medienberichten zufolge will die dortige Führung nun Teile der Energie-Infrastruktur in unterirdische Bunker verlagern und so vor Raketen schützen.

Nationalratssondersitzung zu Ukraine-Krieg am 24. Februar

Wien - Am ersten Jahrestag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine am 24. Februar tritt der Nationalrat auf Antrag der NEOS zu einer Sondersitzung zusammen. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger kündigte gegenüber der APA eine Dringliche Anfrage an Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) an, denn die österreichische Bundesregierung habe "wenig Führung in der Frage gezeigt, wie Freiheit und Sicherheit der Menschen in Österreich zukünftig gewährleistet werden sollen".

Russland weist vier österreichische Diplomaten aus

Moskau/Wien - Russland hat am Donnerstag bekanntgegeben, dass es vier österreichische Diplomaten ausweisen werde, nachdem Wien Anfang Februar vier russische Diplomaten ausgewiesen hatte. Das Außenministerium in Moskau erklärte, Wien habe damit einen "unfreundlichen und ungerechtfertigten Schritt" unternommen und zerstöre Österreichs bisherige Position als respektvoller, unvoreingenommener und neutraler Staat.

Holger Bonin wird neuer IHS-Chef

Wien - Nach vorangegangenen Verhandlungen ist es nun offiziell: Der deutsche Wirtschaftswissenschafter Holger Bonin wird neuer Chef des Wiener Instituts für Höhere Studien (IHS). Bonin wird die Funktion am 1. Juli 2023 antreten, teilte das IHS am Donnerstag mit. Bonin folgt damit Neusser, der das IHS seit Mai 2022 interimistisch leitet.

Türkei greift wieder Ziele in syrischer Erdbebenregion an

Gaziantep/Idlib - Aktivisten zufolge bombardieren türkische Streitkräfte erneut Ziele in einer von der Erdbebenkatastrophe getroffenen Stadt in Nordsyrien. Bei Angriffen auf Tal Rifat sei ein 70 Jahre alter Zivilist getötet worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag mit. Eine weitere Person wurde demnach verletzt. Den Aktivisten zufolge dauerte der Beschuss am Nachmittag noch an.

Wiener Börse schließt fester

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag fester geschlossen. Der ATX verbuchte ein Plus von 0,95 Prozent auf 3.501 Punkte und verbuchte damit bereits seinen 3. Gewinntag in Folge. Mit einer Zahlenvorlage rückte AMAG in den Fokus. Der oberösterreichische Aluminium-Konzern hat 2022 neue Höchstwerte bei Umsatz und Ergebniskennzahlen erzielt. Die AMAG-Aktie reagierte mit einem Plus von 3,4 Prozent. Unter den Schwergewichten konnten voestalpine um 2,1 Prozent zulegen.

