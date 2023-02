Opernball ist nach Coronapause wieder zurück

Wien - Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause war der Opernball in der Wiener Staatsoper am Donnerstagabend wieder in vollem Gange. Nach dem Einzug der Gäste und der Staatsspitze, allen voran Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) begann die 65. Ausgabe des Festes mit den Hymnen, dem Einzug der Debütantenpaare und den künstlerischen Darbietungen.

Selenskyj und Scholz eröffnen Münchner Sicherheitskonferenz

München/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eröffnet am Freitag die Münchner Sicherheitskonferenz mit einer Videoansprache. Anschließend reden der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron bei dem Treffen von Politikern und Experten aus 96 Ländern, das bis Sonntag dauert. Im Mittelpunkt der Konferenz wird der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine stehen, der vor einem Jahr begonnen hat.

Finnische Regierungschefin Marin bei Nehammer

Wien - Die finnische Regierungschefin Sanna Marin stattet am Freitag Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) einen Besuch in Wien ab. Nach Angaben des Bundeskanzleramts werden unter anderem die Fragen des EU-Außengrenzschutzes, sicherheitspolitische Themen sowie die gemeinsamen Interessen einer sparsamen EU-Budgetpolitik besprochen.

Biden: Rätselhafte Flugobjekte wohl für Forschung im Einsatz

Washington - Die drei rätselhaften jüngst vom US-Militär abgeschossenen Flugobjekte waren US-Präsident Joe Biden zufolge höchstwahrscheinlich zu Forschungszwecken unterwegs. Nach Einschätzung der Geheimdienste gehörten sie wohl Privatunternehmen oder Forschungseinrichtungen, wie Biden am Donnerstag in Washington sagte. Den Abschuss des chinesischen Ballons verteidigte er.

30-Jährige in Tirol nach tödlicher Würgeattacke verurteilt

Innsbruck/Kufstein - Ein Prozess am Innsbrucker Landesgericht ist Donnerstagabend trotz Mordanklage mit einer nicht rechtskräftigen Verurteilung wegen absichtlich schwerer Körperverletzung mit Todesfolge und versuchter Nötigung zu Ende gegangen. Eine 30-jährige Tirolerin wurde deswegen zu fünf Jahren unbedingter Haft verurteilt. Sie soll im März 2022 im Streit stark alkoholisiert eine ebenfalls betrunkene 51-Jährige bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Das Opfer verstarb wenige Tage später.

Letzte Semesterferien-Staffel beginnt

Wien/Linz/Graz - In der Steiermark und Oberösterreich beginnt heute, Freitag, die letzte der drei Semesterferien-Staffeln: Rund 350.000 Schüler erhalten dort ihre Schulnachrichten und starten in die einwöchigen Ferien. Gleichzeitig endet für die etwa 340.000 Schüler in Tirol, Salzburg, Kärnten, Vorarlberg und im Burgenland die Semesterwoche.

Bundesheer aus Erdbebengebiet in der Türkei zurückgekehrt

Gaziantep/Idlib - 71 Soldatinnen und Soldaten eines Hilfskontingents des Bundesheeres sind am Donnerstag aus dem Katastropheneinsatz nach dem Erdbeben in der Türkei zurückgekehrt. Die Truppe der Austrian Forces Disaster Relief Unit (AFDRU) landete am Nachmittag am Flughafen Wien-Schwechat und wurde unter anderem durch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) und den türkischen Botschafter Ozan Ceyhun empfangen. Es sei Zeit, Danke zu sagen, betonte Tanner in einer Rede am Flughafen.

