Glanzvolle Rückkehr des Opernballs im Dreivierteltakt

Wien - Der Wiener Opernball ist geschlagen: Bei der 65. Ausgabe nach dem coronabedingten Ausfall ging am Donnerstagabend in der Staatsoper wieder die wohl nur in Wien mögliche Mischung aus Medienspektakel, Societyevent und Kulturereignis über die Bühne. Das offizielle Österreich war stark vertreten: Bundespräsident Alexander Van der Bellen nahm ebenso in einer Loge Platz wie Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), der den belgischen Premierminister Alexander De Croo zu Gast hat.

Selenskyj und Scholz eröffnen Münchner Sicherheitskonferenz

München/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eröffnet am Freitag die Münchner Sicherheitskonferenz mit einer Videoansprache. Anschließend reden der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron bei dem Treffen von Politikern und Experten aus 96 Ländern, das bis Sonntag dauert. Im Mittelpunkt der Konferenz wird der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine stehen, der vor einem Jahr begonnen hat.

Klimek: Corona-Aufarbeitung mehr als "Lockdown-Tage zählen"

Wien - Eine inhaltliche Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen in Österreich ist notwendig, das müsse aber "tiefer gehen als Lockdown-Tage zählen". Das sagte Komplexitätsforscher Peter Klimek im APA-Gespräch anlässlich des bevorstehenden dritten Jahrestags der ersten nachgewiesenen SARS-CoV-2-Fälle in Österreich. Er verwies etwa auf die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung, bei der es noch Nachholbedarf gebe. Weitere Corona-Wellen sind laut Klimek vor allem in Wintermonaten zu erwarten.

Wölfe - Hörl: Gewessler spielt mit Leben von Mensch und Tier

Innsbruck/Wien - ÖVP-Nationalratsabgeordneter, Tourismussprecher und Tirols Wirtschaftsbundchef Franz Hörl fährt in der Dauercausa Wolf schwere Geschütze gegen Umweltministerin und Koalitionspartnerin Leonore Gewessler (Grüne) auf. Die Ministerin würde wie alle anderen "Wolfsfreunde" mit "dem Feuer und dem Leben von Mensch und Tier spielen", sagte Hörl im APA-Gespräch. Gewessler und elf EU-Amtskollegen hatten sich zuletzt in einem Schreiben an die EU-Kommission für das Raubtier stark gemacht.

Finnische Regierungschefin Marin bei Nehammer

Wien - Die finnische Regierungschefin Sanna Marin stattet am Freitag Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) einen Besuch in Wien ab. Nach Angaben des Bundeskanzleramts werden unter anderem die Fragen des EU-Außengrenzschutzes, sicherheitspolitische Themen sowie die gemeinsamen Interessen einer sparsamen EU-Budgetpolitik besprochen.

40 Personen verletzten in Deutschland mehrere Polizisten

Trier - Bei einem gewalttätigen Angriff während eines Polizei-Einsatzes in Trier sind in der Nacht auf Freitag rund 40 Menschen unter anderem mit Eisenstangen und Glasflaschen auf Polizisten losgegangen. Mindestens fünf Beamte seien bei dem Einsatz in der rheinland-pfälzischen Stadt verletzt worden, teilte ein Sprecher der Polizei am Freitag mit. Zwei Männer im Alter von 42 und 21 Jahren wurden in Gewahrsam genommen, weitere Personen sind flüchtig.

Letzte Semesterferien-Staffel beginnt

Wien/Linz/Graz - In der Steiermark und Oberösterreich beginnt heute, Freitag, die letzte der drei Semesterferien-Staffeln: Rund 350.000 Schüler erhalten dort ihre Schulnachrichten und starten in die einwöchigen Ferien. Gleichzeitig endet für die etwa 340.000 Schüler in Tirol, Salzburg, Kärnten, Vorarlberg und im Burgenland die Semesterwoche.

Bereits acht Tote nach Tropensturm in Neuseeland

Auckland - In Neuseeland werden im Zuge des Zyklons "Gabrielle" immer mehr Einzelheiten über die verheerenden Schäden bekannt. Die Zahl der Todesopfer ist bis Freitag auf acht gestiegen, nachdem ein Mann im Alter von etwa 70 Jahren und später eine ältere Frau in der Region Hawke's Bay tot aus den Fluten geborgen worden waren, wie Medien berichteten. Nach Angaben der Polizei gibt es weiter große Sorge um mehr als 3.000 Menschen, die noch nicht kontaktiert werden konnten.

