Glanzvolle Rückkehr des Opernballs im Dreivierteltakt

Wien - Der Wiener Opernball ist geschlagen: Bei der 65. Ausgabe nach dem coronabedingten Ausfall ging am Donnerstagabend in der Staatsoper wieder die wohl nur in Wien mögliche Mischung aus Medienspektakel, Societyevent und Kulturereignis über die Bühne. Das offizielle Österreich war stark vertreten: Bundespräsident Alexander Van der Bellen nahm ebenso in einer Loge Platz wie Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), der den belgischen Premierminister Alexander De Croo zu Gast hat.

Selenskyj und Scholz eröffnen Münchner Sicherheitskonferenz

München/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eröffnet am Freitag die Münchner Sicherheitskonferenz mit einer Videoansprache. Anschließend reden der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron bei dem Treffen von Politikern und Experten aus 96 Ländern, das bis Sonntag dauert. Im Mittelpunkt der Konferenz wird der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine stehen, der vor einem Jahr begonnen hat.

Klima-Aktivisten blockierten Schüttelstraße

Wien/Österreich-weit - Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" haben Freitagfrüh den Verkehr in Wien auf der Schüttelstraße, bei der Stadionbrücke sowie der Ostautobahn blockiert. Die Polizei war laut deren Sprecher Markus Dittrich in Wien-Leopoldstadt im Einsatz, um den Protest rasch aufzulösen. Noch bis Ende der kommenden Woche müssen sich Autofahrer auf entsprechende Aktionen einstellen.

Streik legt deutsche Flughäfen lahm

Berlin/München - An sieben deutschen Airports ist ein ganztägiger Warnstreik von Verdi angelaufen, der den Flugverkehr weitgehend lahmlegt. Der Airportverband ADV rechnet bis Freitagabend mit dem Ausfall von rund 2.340 Flügen und rund 295.000 betroffenen Passagieren. "Es geht darum, ein wirklich kräftiges Signal zu setzen", sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle am Freitag in der Früh im Inforadio.

Finnische Regierungschefin Marin bei Nehammer

Wien - Die finnische Regierungschefin Sanna Marin stattet am Freitag Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) einen Besuch in Wien ab. Nach Angaben des Bundeskanzleramts werden unter anderem die Fragen des EU-Außengrenzschutzes, sicherheitspolitische Themen sowie die gemeinsamen Interessen einer sparsamen EU-Budgetpolitik besprochen.

Klimek: Corona-Aufarbeitung mehr als "Lockdown-Tage zählen"

Wien - Eine inhaltliche Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen in Österreich ist notwendig, das müsse aber "tiefer gehen als Lockdown-Tage zählen". Das sagte Komplexitätsforscher Peter Klimek im APA-Gespräch anlässlich des bevorstehenden dritten Jahrestags der ersten nachgewiesenen SARS-CoV-2-Fälle in Österreich. Er verwies etwa auf die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung, bei der es noch Nachholbedarf gebe. Weitere Corona-Wellen sind laut Klimek vor allem in Wintermonaten zu erwarten.

Chinesische Führung verkündet "Sieg" über Covid-19

Peking - Die chinesische Führung hat einen "großen und entscheidenden Sieg" im Kampf gegen das Coronavirus erklärt. Nach einem Treffen des Ständigen Ausschusses des Politbüros der Kommunistischen Partei hieß es am Freitag in einer Erklärung, seit November habe Chinas Umgang mit Covid-19 in relativ kurzer Zeit "einen reibungslosen Übergang" erlebt.

40 Personen verletzten in Deutschland mehrere Polizisten

Trier - Bei einem gewalttätigen Angriff während eines Polizei-Einsatzes in Trier sind in der Nacht auf Freitag rund 40 Menschen unter anderem mit Eisenstangen und Glasflaschen auf Polizisten losgegangen. Mindestens fünf Beamte seien bei dem Einsatz in der rheinland-pfälzischen Stadt verletzt worden, teilte ein Sprecher der Polizei am Freitag mit. Zwei Männer im Alter von 42 und 21 Jahren wurden in Gewahrsam genommen, weitere Personen sind flüchtig.

