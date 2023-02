Glanzvolle Rückkehr des Opernballs im Dreivierteltakt

Wien - Der Wiener Opernball ist geschlagen: Bei der 65. Ausgabe nach dem coronabedingten Ausfall ging am Donnerstagabend in der Staatsoper wieder die wohl nur in Wien mögliche Mischung aus Medienspektakel, Societyevent und Kulturereignis über die Bühne. Das offizielle Österreich war stark vertreten: Bundespräsident Alexander Van der Bellen nahm ebenso in einer Loge Platz wie Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), der den belgischen Premierminister Alexander De Croo zu Gast hat.

Selenskyj und Scholz eröffnen Münchner Sicherheitskonferenz

München/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eröffnet am Freitag die Münchner Sicherheitskonferenz mit einer Videoansprache. Anschließend reden der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron bei dem Treffen von Politikern und Experten aus 96 Ländern, das bis Sonntag dauert. Im Mittelpunkt der Konferenz wird der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine stehen, der vor einem Jahr begonnen hat.

Rechnungshof kritisiert Bundesverwaltungsgericht

Wien - Die Einrichtung des Bundesverwaltungsgerichts hat sich bisher nicht bewährt. Das lässt sich aus einem aktuellen Rechnungshof-Bericht schließen. Die Prüfer vermissen die bei der Gründung eigentlich intendierte Verfahrensbeschleunigung. Ganz im Gegenteil waren am Ende des Prüfzeitraums 2021 noch 15.000 Verfahren offen. Das sind so viele, wie 2020 und 2021 jeweils neu eingelangt waren.

Europäischer Gaspreis fällt unter 50 Euro

Frankfurt - Der Preis für europäisches Erdgas geht weiter zurück. Am Freitag fiel der Preis für den richtungsweisenden Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat erstmals seit gut eineinhalb Jahren unter die Marke von 50 Euro je Megawattstunde. Im Tief wurden am Vormittag 49,50 Euro markiert, das ist der tiefste Stand seit August 2021.

Klima-Aktivisten blockierten Schüttelstraße

Wien/Österreich-weit - Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" haben Freitagfrüh den Verkehr in Wien auf der Schüttelstraße, bei der Stadionbrücke sowie der Ostautobahn blockiert. Die Polizei war laut deren Sprecher Markus Dittrich in Wien-Leopoldstadt im Einsatz, und konnte den letzten Teilnehmer kurz vor 9.45 Uhr von der Straße lösen. 13 Personen wurden festgenommen, berichtete die Exekutive.

Streik legt deutsche Flughäfen lahm

Berlin/München - An sieben deutschen Airports ist ein ganztägiger Warnstreik von Verdi angelaufen, der den Flugverkehr weitgehend lahmlegt. Der Airportverband ADV rechnet bis Freitagabend mit dem Ausfall von rund 2.340 Flügen und rund 295.000 betroffenen Passagieren. "Es geht darum, ein wirklich kräftiges Signal zu setzen", sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle am Freitag in der Früh im Inforadio.

Ukraine meldet verstärkte russische Angriffe an der Ostfront

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland verstärkt ukrainischen Angaben zufolge seine Angriffe an der Front in der Ost-Ukraine. "Heute ist es überall ziemlich schwierig, denn die Zahl der Angriffe hat deutlich zugenommen", sagte der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Hajdaj, im Fernsehen. Auch der Beschuss habe stark zugenommen, auch durch die russische Luftwaffe. "Es gibt ständige Versuche, unsere Verteidigungslinien zu durchbrechen", sagte er über die Kämpfe in der Nähe der Stadt Kreminna.

Corona-Testlabor Lifebrain trennt sich von 306 Mitarbeitern

Wien - 306 der verbliebenen 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wiener Labors Lifebrain verlieren ihren Job und werden freigestellt, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Ein Sozialplan liegt bereits aus 2022 vor. Grund ist die Abschaffung der Testpflicht beim Besuch von Spitälern und Pflegeheimen mit 28. Februar und das Ende der Corona-Teststrategie des Bundes mit 30. Juni. Das Labor wird wegen der sinkenden Testzahlen in den nächsten Wochen auf "Normalbetrieb" zurückgebaut.

