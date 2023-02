Knapp 44.000 Tote nach Erdbeben in Türkei und Syrien

Gaziantep/Idlib - Für die Menschen in den Erdbebengebieten läuft ein Kampf ums Überleben. In der Türkei gibt es mancherorts wegen der Zerstörung bereits kein Trinkwasser mehr, wie der Chef der Ärztekammer (TTB) im südtürkischen Adana, Selahattin Mentes, sagte. Betroffen sei etwa der Bezirk Nurdag in Gaziantep. Anderswo könne das Leitungswasser womöglich durch Vermischung mit der Kanalisation verseucht sein. Knapp 44.000 Menschen sind bei dem Erdbeben ums Leben gekommen.

Klima-Aktivisten blockierten Schüttelstraße

Wien/Österreich-weit - Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" haben Freitagfrüh den Verkehr in Wien auf der Schüttelstraße, bei der Stadionbrücke sowie der Ostautobahn blockiert. Die Polizei war laut deren Sprecher Markus Dittrich in Wien-Leopoldstadt im Einsatz, und konnte den letzten Teilnehmer kurz vor 9.45 Uhr von der Straße lösen. 13 Personen wurden festgenommen, berichtete die Exekutive.

Kiew ruft zu Flucht aus Bachmut auf

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Angesichts der schweren Kämpfe in der ostukrainischen Stadt Bachmut hat die Regierung die Einwohner zur Flucht aufgefordert. "Wenn Sie zurechnungsfähige, gesetzestreue und patriotische Bürger sind, sollten Sie sofort die Stadt verlassen", appellierte Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschukin am Freitag im Nachrichtenkanal Telegram an die vermutlich nur noch wenige Tausend Verbliebenen. Der Regierung zufolge wurden zuvor fünf Zivilisten getötet und neun verletzt.

Schüler können bei neuen Lehrplänen von Anfang an mitreden

Wien - Beim Erstellen neuer Lehrpläne konnten Schülerinnen und Schüler bisher immer erst Stellung nehmen, wenn diese schon ausgearbeitet waren. Künftig sollen die Jugendlichen schon von Anfang an mitreden können. "Wir drehen somit das bestehende Lehrplan-System von Grund auf um", kündigte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Freitag per Aussendung an. Gestartet wird mit den neuen Lehrplänen für Berufsbildende mittlere und höhere Schulen.

Anklagen für weitere Teenager nach Halloween-Nacht in Linz

Linz - Nach den Krawallen in der Halloween-Nacht in Linz hat die Staatsanwaltschaft drei weitere Anklagen erhoben. Die Jugendlichen - ein 15-jähriger Kosovare, ein 16-jähriger Syrer sowie ein 18-jähriger Afghane - sollen pyrotechnische Gegenstände auf Polizisten geworfen haben. Gegen 50 Beschuldigte wurden die Ermittlungsverfahren eingestellt, informierte die Staatsanwaltschaft am Freitag in einer Pressekonferenz.

Rechnungshof kritisiert Bundesverwaltungsgericht

Wien - Die Einrichtung des Bundesverwaltungsgerichts hat sich bisher nicht bewährt. Das lässt sich aus einem aktuellen Rechnungshof-Bericht schließen. Die Prüfer vermissen die bei der Gründung eigentlich intendierte Verfahrensbeschleunigung. Ganz im Gegenteil waren am Ende des Prüfzeitraums 2021 noch 15.000 Verfahren offen. Das sind so viele, wie 2020 und 2021 jeweils neu eingelangt waren.

Europäischer Gaspreis fällt unter 50 Euro

Frankfurt - Der Preis für europäisches Erdgas geht weiter zurück. Am Freitag fiel der Preis für den richtungsweisenden Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat erstmals seit gut eineinhalb Jahren unter die Marke von 50 Euro je Megawattstunde. Im Tief wurden am Vormittag 49,50 Euro markiert, das ist der tiefste Stand seit August 2021.

Soros sieht künstliche Wolken als einzige Klima-Rettung

München - Der Klimakollaps ist nach Einschätzung des US-Investors George Soros nur noch durch die Schaffung künstlicher weißer Wolken über der Arktis zu verhindern. Projekte zur Dämpfung und Anpassung an den Klimawandel seien "wichtig, aber nicht ausreichend", sagte Soros am Donnerstagabend in einer Rede am Vorabend der Sicherheitskonferenz in München. Vielmehr gelte es, das Abschmelzen des arktischen Eises zu stoppen, weil sich ohne dieses die Klimaerwärmung massiv verstärken würde.

