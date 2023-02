Knapp 44.000 Tote nach Erdbeben in Türkei und Syrien

Gaziantep/Idlib - Für die Menschen in den Erdbebengebieten läuft ein Kampf ums Überleben. In der Türkei gibt es mancherorts wegen der Zerstörung bereits kein Trinkwasser mehr, wie der Chef der Ärztekammer (TTB) im südtürkischen Adana, Selahattin Mentes, sagte. Betroffen sei etwa der Bezirk Nurdag in Gaziantep. Anderswo könne das Leitungswasser womöglich durch Vermischung mit der Kanalisation verseucht sein. Knapp 44.000 Menschen sind bei dem Erdbeben ums Leben gekommen.

Schlagerlegende Tony Marshall ist tot

Baden-Baden/Wien - Er war eines der Urgesteine des deutschsprachigen Schlagers: Nun ist Tony Marshall im Alter von 85 Jahren verstorben, wie seine Familie bekanntgab. Dabei war der Gute-Laune-Sänger mit seinem Superhit "Schöne Maid" gefühlt immer da und seine laute Lebensfreude legendär. Doch zuletzt war es um den Mann mit der warmen Stimme leise geworden. Grund waren diverse gesundheitliche Turbulenzen und schließlich einer Notoperation im Vorjahr.

Kocher und Habeck betonen österreichisch-deutsche Harmonie

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der deutsche Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) hat heute im Schloß Schönbrunn in Wien die guten Beziehungen zu Österreich betont. Sowohl bei der Energiewende als auch beim Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine helfe nur eine gemeinsame europäische Solidarität. Bei der wohl bevorstehenden Frühjahrsoffensive drohe ein "Blutbad". Der Krieg sei nur zu Ende zu bringen "wenn sich das Unrecht nicht durchsetzt".

Kiew ruft zu Flucht aus Bachmut auf

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Angesichts der schweren Kämpfe in der ostukrainischen Stadt Bachmut hat die Regierung die Einwohner zur Flucht aufgefordert. "Wenn Sie zurechnungsfähige, gesetzestreue und patriotische Bürger sind, sollten Sie sofort die Stadt verlassen", appellierte Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschukin am Freitag im Nachrichtenkanal Telegram an die vermutlich nur noch wenige Tausend Verbliebenen. Der Regierung zufolge wurden zuvor fünf Zivilisten getötet und neun verletzt.

Streik legt deutsche Flughäfen lahm

Berlin/München - An sieben deutschen Airports ist ein ganztägiger Warnstreik von Verdi angelaufen, der den Flugverkehr weitgehend lahmlegt. Der Airportverband ADV rechnet bis Freitagabend mit dem Ausfall von rund 2.340 Flügen und rund 295.000 betroffenen Passagieren. "Es geht darum, ein wirklich kräftiges Signal zu setzen", sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle am Freitag in der Früh im Inforadio.

Zwölf Jahre Haft für 91-Jährige Wienerin wegen Mordes

Wien - "Ich wollte eigentlich Selbstmord verüben. Ich konnte ihn ja nicht zurücklassen", hat am Freitag eine 91-Jährige am Landesgericht für Strafsachen erklärt, wo sie wegen Mordes und Brandstiftung zu zwölf Jahren Haft verurteilt wurde. Die Hochbetagte hatte in der Nacht auf den 21. Juli 2022 ihre Wohnung in Wien-Simmering angezündet und dabei bewusst den Tod ihres demenzkranken und bettlägerigen Ehemannes in Kauf genommen. Der 93-Jährige starb an einer Kohlenmonoxidvergiftung.

Schüler können bei neuen Lehrplänen von Anfang an mitreden

Wien - Beim Erstellen neuer Lehrpläne konnten Schülerinnen und Schüler bisher immer erst Stellung nehmen, wenn diese schon ausgearbeitet waren. Künftig sollen die Jugendlichen schon von Anfang an mitreden können. "Wir drehen somit das bestehende Lehrplan-System von Grund auf um", kündigte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Freitag per Aussendung an. Gestartet wird mit den neuen Lehrplänen für Berufsbildende mittlere und höhere Schulen.

Anklagen für weitere Teenager nach Halloween-Nacht in Linz

Linz - Nach den Krawallen in der Halloween-Nacht in Linz hat die Staatsanwaltschaft drei weitere Anklagen erhoben. Die Jugendlichen - ein 15-jähriger Kosovare, ein 16-jähriger Syrer sowie ein 18-jähriger Afghane - sollen pyrotechnische Gegenstände auf Polizisten geworfen haben. Gegen 50 Beschuldigte wurden die Ermittlungsverfahren eingestellt, informierte die Staatsanwaltschaft am Freitag in einer Pressekonferenz.

