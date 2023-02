Seniorenbund-Gruppen zahlen Mittel aus NPO-Fonds zurück

Wien - Die Seniorenbund-Gruppen werden die Corona-Förderungen für Non-Profit-Einrichtungen, die laut dem Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senats (UPTS) zu Unrecht bezogen wurden, zurückzahlen. Das teilte der Bundesvorstand nach seiner Sitzung am Freitag in einer Aussendung mit. Dies geschehe aber unter Vorbehalt, wie es hieß. Sollte am Ende des Rechtsweges die UPTS-Entscheidung aufgehoben werden, werde man die Mittel zurückfordern. Dafür verlange man überdies eine Garantie.

Selenskyj in München: Keine Alternative zum Sieg der Ukraine

München/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den westlichen Staaten zum Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) für die Waffenhilfe zur Abwehr des russischen Angriffskrieges gegen sein Land gedankt. "Es gibt keine Alternative zu unserem Sieg, und es darf auch keine Alternative zu unserer Entschlossenheit geben", sagte Selenskyj am Freitag in einer Videoschaltung. Er rief den Westen zu schnelleren Waffenlieferungen auf.

Knapp 44.000 Tote nach Erdbeben in Türkei und Syrien

Gaziantep/Idlib - Für die Menschen in den Erdbebengebieten läuft ein Kampf ums Überleben. In der Türkei gibt es mancherorts wegen der Zerstörung bereits kein Trinkwasser mehr, wie der Chef der Ärztekammer (TTB) im südtürkischen Adana, Selahattin Mentes, sagte. Betroffen sei etwa der Bezirk Nurdag in Gaziantep. Anderswo könne das Leitungswasser womöglich durch Vermischung mit der Kanalisation verseucht sein. Knapp 44.000 Menschen sind bei dem Erdbeben ums Leben gekommen.

Zwölf Jahre Haft für 91-Jährige Wienerin wegen Mordes

Wien - "Ich wollte eigentlich Selbstmord verüben. Ich konnte ihn ja nicht zurücklassen", hat am Freitag eine 91-Jährige am Landesgericht für Strafsachen erklärt, wo sie wegen Mordes und Brandstiftung zu zwölf Jahren Haft verurteilt wurde. Die Hochbetagte hatte in der Nacht auf den 21. Juli 2022 ihre Wohnung in Wien-Simmering angezündet und dabei bewusst den Tod ihres demenzkranken und bettlägerigen Ehemannes in Kauf genommen. Der 93-Jährige starb an einer Kohlenmonoxidvergiftung.

Kiew ruft zu Flucht aus Bachmut auf

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Angesichts der schweren Kämpfe in der ostukrainischen Stadt Bachmut hat die Regierung die Einwohner zur Flucht aufgefordert. "Wenn Sie zurechnungsfähige, gesetzestreue und patriotische Bürger sind, sollten Sie sofort die Stadt verlassen", appellierte Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschukin am Freitag im Nachrichtenkanal Telegram an die vermutlich nur noch wenige Tausend Verbliebenen. Der Regierung zufolge wurden zuvor fünf Zivilisten getötet und neun verletzt.

Kocher und Habeck betonen österreichisch-deutsche Harmonie

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der deutsche Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) hat heute im Schloß Schönbrunn in Wien die guten Beziehungen zu Österreich betont. Sowohl bei der Energiewende als auch beim Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine helfe nur eine gemeinsame europäische Solidarität. Bei der wohl bevorstehenden Frühjahrsoffensive drohe ein "Blutbad". Der Krieg sei nur zu Ende zu bringen "wenn sich das Unrecht nicht durchsetzt".

Schlagerlegende Tony Marshall ist tot

Baden-Baden/Wien - Er war eines der Urgesteine des deutschsprachigen Schlagers: Nun ist Tony Marshall im Alter von 85 Jahren verstorben, wie seine Familie bekanntgab. Dabei war der Gute-Laune-Sänger mit seinem Superhit "Schöne Maid" gefühlt immer da und seine laute Lebensfreude legendär. Doch zuletzt war es um den Mann mit der warmen Stimme leise geworden. Grund waren diverse gesundheitliche Turbulenzen und schließlich einer Notoperation im Vorjahr.

