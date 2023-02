Scholz ruft in München zur Panzerlieferung an Ukraine auf

München/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat zum Auftakt der 59. Münchner Sicherheitskonferenz Deutschlands Partner dazu gedrängt, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Er werde auch in München "intensiv" dafür werben, "dass alle, die solche Kampfpanzer liefern können, dies nun auch wirklich tun", sagte Scholz am Freitag in seiner Rede. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj riefen zu weiteren Waffenlieferungen auf.

Knapp 44.000 Tote nach Erdbeben in Türkei und Syrien

Gaziantep/Idlib - Für die Menschen in den Erdbebengebieten läuft ein Kampf ums Überleben. In der Türkei gibt es mancherorts wegen der Zerstörung bereits kein Trinkwasser mehr, wie der Chef der Ärztekammer (TTB) im südtürkischen Adana, Selahattin Mentes, sagte. Betroffen sei etwa der Bezirk Nurdag in Gaziantep. Anderswo könne das Leitungswasser womöglich durch Vermischung mit der Kanalisation verseucht sein. Knapp 44.000 Menschen sind bei dem Erdbeben ums Leben gekommen.

Seniorenbund-Gruppen zahlen Mittel aus NPO-Fonds zurück

Wien - Die Seniorenbund-Gruppen werden die Corona-Förderungen für Non-Profit-Einrichtungen, die laut dem Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senats (UPTS) zu Unrecht bezogen wurden, zurückzahlen. Das teilte der Bundesvorstand nach seiner Sitzung am Freitag in einer Aussendung mit. Dies geschehe aber unter Vorbehalt, wie es hieß. Sollte am Ende des Rechtsweges die UPTS-Entscheidung aufgehoben werden, werde man die Mittel zurückfordern. Dafür verlange man überdies eine Garantie.

18 tote Migranten in Bulgarien in Laster entdeckt

Sofia - Unweit der bulgarischen Hauptstadt Sofia sind am Freitag 18 Migranten tot in einem Lkw entdeckt worden, teilte das Innenministerium mit. Bei den Migranten handelt es sich um junge afghanische Männer. Der Lkw wies bulgarische Kennzeichen aus Targowiste im Nordosten Bulgariens auf. Ersten Erkenntnissen zufolge sind die Männer erstickt.

Zwölf Jahre Haft für 91-jährige Wienerin wegen Mordes

Wien - "Ich wollte eigentlich Selbstmord verüben. Ich konnte ihn ja nicht zurücklassen", hat am Freitag eine 91-Jährige am Landesgericht für Strafsachen erklärt, wo sie wegen Mordes und Brandstiftung zu zwölf Jahren Haft verurteilt wurde. Die Hochbetagte hatte in der Nacht auf den 21. Juli 2022 ihre Wohnung in Wien-Simmering angezündet und dabei bewusst den Tod ihres demenzkranken und bettlägerigen Ehemannes in Kauf genommen. Der 93-Jährige starb an einer Kohlenmonoxidvergiftung.

Finnische Regierungschefin: NATO-Beitritt mit Schweden

Wien - Die finnische Regierungschefin Sanna Marin hält trotz türkischer Vorbehalte am Ziel eines gemeinsamen NATO-Beitritts ihres Landes mit Schweden fest. "Es ist im Interesse Finnlands und Schwedens und auch der NATO, dass Finnland und Schweden gemeinsam beitreten. Natürlich haben wir keinen Einfluss auf den Ratifizierungsprozess in der Türkei oder in Ungarn", sagte Marin am Freitag bei ihrem Besuch bei Bundeskanzler Karl Nehammer in Wien.

ORF: Weiche in Richtung Haushaltsabgabe scheint gestellt

Wien - In Sachen ORF-Finanzierung dürfte die Haushaltsabgabe kommen. Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) wollte in einem der APA vorliegendem Statement zwar noch nicht von einer Einigung sprechen, "weil Verhandlungen mit dem Koalitionspartner noch nicht begonnen haben". Doch könne sie sich vor dem Hintergrund eines harten Sparkurses des ORF "einen ORF-Beitrag pro Haushalt vorstellen". Erneut betonte sie, dass der ORF deutlich günstiger werden müsse.

Rechnungshof kritisiert Bundesverwaltungsgericht

Wien - Die Einrichtung des Bundesverwaltungsgerichts hat sich bisher nicht bewährt. Das lässt sich aus einem aktuellen Rechnungshof-Bericht schließen. Die Prüfer vermissen die bei der Gründung eigentlich intendierte Verfahrensbeschleunigung. Ganz im Gegenteil waren am Ende des Prüfzeitraums 2021 noch 15.000 Verfahren offen. Das sind so viele, wie 2020 und 2021 jeweils neu eingelangt waren.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red