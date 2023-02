Russland-Vorwürfe: FPÖ klagt SPÖ

Wien - Die Freiheitlichen klagen die SPÖ. Das Eingehen einer entsprechenden Klagsschrift am Freitag wurde der APA von den Sozialdemokraten bestätigt. In der Causa geht es um Vorwürfe, die FPÖ haben finanzielle Zuwendungen aus Russland entgegengenommen. Die Freiheitlichen bestreiten das und sehen eine Kreditschädigung bzw. eine Ehrenbeleidigung.

US-Vizepräsidentin Harris spricht in München

München/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Mit Spannung werden am zweiten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz die Reden der US-Vizepräsidentin Kamala Harris und des britischen Premierministers Rishi Sunak erwartet. Im Mittelpunkt der Konferenz steht der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der vor knapp einem Jahr begonnen hat. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte die Konferenz am Freitag per Videoansprache eröffnet und weitere Waffenlieferungen gefordert.

Sechs Tote bei Amoklauf im US-Staat Mississippi

Jackson (Mississippi) - Im US-Staat Mississippi hat es am Freitag bei einem Amoklauf an vier verschiedenen Orten sechs Tote gegeben. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen, bestätigte die Polizei Freitagabend (Ortszeit) gegenüber der Deutschen Presse-Agentur Berichte von lokale Medien und Zeugen. Die Bluttat ereignete sich in Arkabutla, einem Dorf mit weniger als 300 Einwohnern in Tate County im Norden von Mississippi, etwa 60 Kilometer südlich der Metropole Memphis im US-Staat Tennessee.

Nach Streiks wieder Regelbetrieb auf deutschen Flughäfen

Frankfurt/Berlin - Nach dem Warnstreik an mehreren großen Flughäfen in Deutschland wird am Samstag nur noch mit wenigen Beeinträchtigungen gerechnet. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt beginnt nach dem nächtlichen Verbot um 5 Uhr wieder regulär der Betrieb. In Hannover, wo es kein Nachtflugverbot gibt, erwarten die Betreiber abgesehen von wenigen Flugstreichungen in der Früh wieder weitgehend normales Geschäft. Ähnlich äußerte sich der Flughafen Bremen.

Selenskyj bittet Partner um Kampfflugzeuge

Kiew (Kyjiw)/Moskau/München - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die internationale Gemeinschaft erneut um Kampfflugzeuge zur Abwehr der russischen Aggression gebeten. In seiner abendlichen Videobotschaft für das ukrainische Publikum berichtete er am Freitag von seiner Ansprache für die Münchner Sicherheitskonferenz. "Die Kernbotschaft der Ukraine auf der Sicherheitskonferenz ist klar: Wir müssen alles tun, um die russische Aggression in diesem Jahr zum Scheitern zu bringen", sagte er.

Bidens Polen-Reise: Treffen mit Selenskyj nicht geplant

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - US-Präsident Joe Biden plant nach offiziellen Angaben des Weißen Hauses während seines Besuches in Polen kommende Woche bisher keinen Abstecher in die Ukraine und auch kein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. "Ein Treffen mit Präsident Selenskyj ist für diese Reise momentan nicht vorgesehen", sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, am Freitag in Washington.

Medien: 53 Tote nach IS-Anschlag in Syrien

Damaskus - Bei einem Anschlag der Terrororganisation Islamischer Staat in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten und Staatsmedien mindestens 53 Menschen getötet worden. Der Anschlag ereignete sich in der östlichen Stadt Al-Suchna, wie die Staatsagentur SANA und die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte Freitagabend meldeten. Unklar blieb zunächst, ob die Attentäter ihre Opfer erschossen oder mit Sprengsätzen töteten.

18 tote Migranten in Bulgarien in Laster entdeckt

Sofia - Unweit der bulgarischen Hauptstadt Sofia sind am Freitag 18 Migranten tot in einem Lkw entdeckt worden, teilte das Innenministerium mit. Bei den Migranten handelt es sich um junge afghanische Männer. Der Lkw wies bulgarische Kennzeichen aus Targowiste im Nordosten Bulgariens auf. Ersten Erkenntnissen zufolge sind die Männer erstickt. Vier Personen wurden inzwischen in der Küstenstadt Burgas und in der Hauptstadt Sofia festgenommen.

