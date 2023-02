Russland-Vorwürfe: FPÖ klagt SPÖ

Wien - Die Freiheitlichen klagen die SPÖ. Das Eingehen einer entsprechenden Klagsschrift am Freitag wurde der APA von den Sozialdemokraten bestätigt. In der Causa geht es um Vorwürfe, die FPÖ haben finanzielle Zuwendungen aus Russland entgegengenommen. Die Freiheitlichen bestreiten das und sehen eine Kreditschädigung bzw. eine Ehrenbeleidigung.

Ukraine fordert Streumunition und Phosphor-Brandwaffen

München/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach Kampfpanzern und Kampfjets hat die Ukraine auf der Münchner Sicherheitskonferenz den westlichen Verbündeten einen neuen Waffen-Wunsch für den Kampf gegen Russland präsentiert. Vizeregierungschef Olexander Kubrakow forderte am Freitagabend Streumunition und Phosphor-Brandwaffen - der Einsatz beider Waffen ist sehr umstritten. Wie Russland wolle auch sein Land diese "Art von Kampfmitteln" nutzen.

US-Vizepräsidentin Harris spricht in München

München/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Mit Spannung werden am zweiten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz die Reden der US-Vizepräsidentin Kamala Harris und des britischen Premierministers Rishi Sunak erwartet. Im Mittelpunkt der Konferenz steht der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der vor knapp einem Jahr begonnen hat. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte die Konferenz am Freitag per Videoansprache eröffnet und weitere Waffenlieferungen gefordert.

Russland bringt Nord-Stream-Explosion vor UN-Sicherheitsrat

Moskau/New York/Kiew (Kyjiw) - Russland fordert vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UNO) eine unabhängige Untersuchung der Angriffe auf die Nord-Stream-Gaspipeline im letzten September. In einem Resolutionsentwurf, den Russland vorgelegt hat, wird UNO-Generalsekretär Antonio Guterres aufgefordert, eine internationale Untersuchung der "Sabotage" einzuleiten und die Schuldigen zu ermitteln. Diese sind bis dato unbekannt. Fest steht nur, dass die Pipeline bewusst zerstört wurde.

Grüne begrüßen Pläne für eine ORF-Haushaltsabgabe

Wien - Eva Blimlinger, Mediensprecherin der Grünen, begrüßt die am Freitag von Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) geäußerte Präferenz einer geräteunabhängigen Haushaltsabgabe anstatt der gegenwärtigen GIS-Gebühr für den ORF. "Das war immer das Grüne Modell, auch schon vor dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshof", hielt sie auf APA-Anfrage fest. Wichtig sei ihr zufolge "die Stärkung des Programmauftrags und die Sicherung eines unabhängigen und starken Qualitätsjournalismus".

Nach Streiks wieder Regelbetrieb auf deutschen Flughäfen

Frankfurt/Berlin - Nach dem Warnstreik an mehreren großen Flughäfen in Deutschland wird am Samstag nur noch mit wenigen Beeinträchtigungen gerechnet. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt beginnt nach dem nächtlichen Verbot um 5 Uhr wieder regulär der Betrieb. In Hannover, wo es kein Nachtflugverbot gibt, erwarten die Betreiber abgesehen von wenigen Flugstreichungen in der Früh wieder weitgehend normales Geschäft. Ähnlich äußerte sich der Flughafen Bremen.

Sechs Tote bei Amoklauf im US-Staat Mississippi

Jackson (Mississippi) - Im US-Staat Mississippi hat es am Freitag bei einem Amoklauf an vier verschiedenen Orten sechs Tote gegeben. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen, bestätigte die Polizei Freitagabend (Ortszeit) gegenüber der Deutschen Presse-Agentur Berichte von lokale Medien und Zeugen. Die Bluttat ereignete sich in Arkabutla, einem Dorf mit weniger als 300 Einwohnern in Tate County im Norden von Mississippi, etwa 60 Kilometer südlich der Metropole Memphis im US-Staat Tennessee.

Beschädigter Progress-Frachter von ISS abgekoppelt

Moskau - Der beschädigte Raumfrachter Progress MS-21 ist am frühen Samstagmorgen von der Internationalen Raumstation ISS abgekoppelt worden. Die Astronauten an Bord der ISS nutzten das Ablegemanöver, um die Schäden an der Außenseite des Frachters zu fotografieren, berichtete die russische Staatsagentur Tass. Die mit Abfall beladene Raumkapsel soll nunmehr nach ihrem Eintritt in die Atmosphäre über dem Stillen Ozean verglühen.

