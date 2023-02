Stoltenberg: "Nicht gleichen Fehler mit China machen"

München - NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat infolge der russischen Invasion der Ukraine vor einer zu großen Abhängigkeit europäischer Länder von autoritären Staaten gewarnt. "Wir sollten nicht den gleichen Fehler mit China machen", hieß es in Ausschnitten einer Rede, die Stoltenberg am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz halten sollte und die der Nachrichtenagentur AFP vorlagen. "Was heute in Europa passiert, könnte morgen in Ostasien passieren", hieß es weiter.

Neue russische Raketenangriffe auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Wegen neuer russischer Luft- und Raketenangriffe ist in der Ukraine nach Angaben der dortigen Behörden in mehreren Regionen Luftalarm ausgelöst und zeitweise der Strom abgeschaltet worden. "Der Feind nutzt die taktische Luftwaffe, besonders im Luftraum der besetzten Gebiete, und startet Raketen", berichtete der Leiter des Präsidialbüros, Andrij Jermak, am Samstag in Kiew. Mancherorts wurde von den Behörden aus Sicherheitsgründen der Strom abgedreht.

FPÖ klagt SPÖ wegen Russland-Vorwürfen

Wien - Die Freiheitlichen klagen die SPÖ. Das Eingehen einer entsprechenden Klagsschrift am Freitag wurde der APA von den Sozialdemokraten bestätigt. In der Causa geht es um Vorwürfe, die FPÖ haben finanzielle Zuwendungen aus Russland entgegengenommen. Die Freiheitlichen bestreiten das und sehen eine Kreditschädigung bzw. eine Ehrenbeleidigung.

Sturm "Otto": Flugausfälle und Tausende ohne Strom

Kopenhagen - Sturm "Otto" hat in Dänemark für Störungen im Flugverkehr gesorgt und auch in Großbritannien die Stromversorgung Tausender Menschen unterbrochen. Das Unwetter mit heftigem Wind werde vermutlich über das gesamte Wochenende Folgen für Starts und Landungen haben, sagte Lars Lemche vom Flughafen Kopenhagen am Samstag der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau. In Schottland waren wegen "Otto" in der Nacht auf Samstag immer noch 7.600 Haushalte ohne Strom.

Nach Streiks wieder Regelbetrieb auf deutschen Flughäfen

Frankfurt/Berlin - Nach dem Warnstreik an mehreren großen Flughäfen in Deutschland wird am Samstag nur noch mit wenigen Beeinträchtigungen gerechnet. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt beginnt nach dem nächtlichen Verbot um 5 Uhr wieder regulär der Betrieb. In Hannover, wo es kein Nachtflugverbot gibt, erwarten die Betreiber abgesehen von wenigen Flugstreichungen in der Früh wieder weitgehend normales Geschäft. Ähnlich äußerte sich der Flughafen Bremen.

Grüne begrüßen Pläne für eine ORF-Haushaltsabgabe

Wien - Eva Blimlinger, Mediensprecherin der Grünen, begrüßt die am Freitag von Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) geäußerte Präferenz einer geräteunabhängigen Haushaltsabgabe anstatt der gegenwärtigen GIS-Gebühr für den ORF. "Das war immer das Grüne Modell, auch schon vor dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshof", hielt sie auf APA-Anfrage fest. Wichtig sei ihr zufolge "die Stärkung des Programmauftrags und die Sicherung eines unabhängigen und starken Qualitätsjournalismus".

Südkorea: Nordkorea feuert Rakete ab

Pjöngjang/Seoul - Auf der Nordkoreanischen Halbinsel nehmen die Spannungen kurz vor einem gemeinsamen Manöver der USA und Südkoreas wieder zu. Nordkorea feuerte am Samstag eine ballistische Rakete ab, nachdem die Regierung in Pjöngjang mit einer drastischen Reaktion auf die jährlichen gemeinsamen amerikanisch-südkoreanischen Militärübungen gedroht hatte. Die japanische Regierung verurteilte den Raketenstart und sprach von einer Gefahr für die internationale Gemeinschaft.

Karneval in Rio zeigt sich 2023 heiß und politisch

Rio de Janeiro - Prächtige Kostüme und Wagen, mitreißende Gesänge und Klänge: In Rio haben die weltberühmten Umzüge im Sambodrom begonnen. Den Anfang machte dabei am Freitagabend (Ortszeit) die Sambaschule "Arranco do Engenho de Dentro". Sie widmete ihren Umzug im Regen Z� Espinguela, dem Organisator des ersten Wettbewerbs der Sambaschulen von Rio de Janeiro im Jahr 1929. Der Wettbewerb wurde damals dort ausgetragen, wo die Schule "Arranco" heute ihren Sitz hat.

