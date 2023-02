Harris an Moskau: "Verbrechen gegen die Menschlichkeit"

München - Die USA werfen Russland Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Ukraine vor und wollen die Verantwortlichen dafür zur Rechenschaft ziehen. "Wir haben die Beweise geprüft, wir kennen die gesetzlichen Normen, und es besteht kein Zweifel: Das sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit", sagte US-Vizepräsidentin Kamala Harris am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz.

Moskau: Dorf bei Charkiw eingenommen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das russische Verteidigungsministerium hat die Einnahme von Hrjanykiwka, ein Dorf bei Charkiw gemeldet. Zuvor hatte der ukrainische Generalstab mitgeteilt, das Dorf stehe unter Artilleriebeschuss. "Im Raum Kupjansk wurde die Ortschaft Hrjanykiwka im Gebiet Charkiw durch Angriffshandlungen der Heeresgruppe "West" vollständig befreit", sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau, Igor Konaschenkow, am Samstag.

Bereits über 46.000 Tote nach Erdbeben in Türkei und Syrien

Gaziantep/Idlib - Die Zahl der Menschen, die in der Türkei durch das Erdbeben getötet wurden, ist auf 40.642 gestiegen, wie der Vorsitzende der Katastrophenschutzbehörde Afad, Yunus Sezer, am Samstag laut staatlicher Nachrichtenagentur Anadolu mitteilte. In Syrien sind bisher rund 5.900 Tote in Zusammenhang mit den verheerenden Beben gezählt worden. Deren Zahl wird jedoch nur unregelmäßig aktualisiert. Insgesamt sind damit in beiden Ländern über 46.000 Menschen ums Leben gekommen.

Slowenien zufrieden mit Österreichs Reaktion auf FP-Jugend

München/Klagenfurt - Die slowenische Außenministerin Tanja Fajon hat die österreichische Reaktion auf das minderheitenfeindliche Posting der FPÖ im Kärntner Landtagswahlkampf gelobt. "Ich muss sagen, dass alle Gespräche und Reaktionen der österreichischen Staatsspitze positiv gewesen sind", sagte Fajon im APA-Interview. Anlass für weitere Schritte in dieser Causa sieht sie nicht. "In diesem Augenblick bin ich mit der Reaktion der politischen Spitze Österreichs zufrieden", sagte sie.

Schallenberg sieht chinesische Friedensinitiative skeptisch

München/Wien/Kiew (Kyjiw) - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) sieht die chinesische Friedensinitiative im russischen Aggressionskrieg gegen die Ukraine skeptisch. Es gebe diesbezüglich nämlich die "Quadratur des Kreises" zwischen der Unterstützung Russlands und der chinesischen Position in der Taiwan-Frage, erläuterte Schallenberg nach einem Treffen mit Pekings Top-Außenpolitiker Wang Yi am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz am Samstag vor Journalisten.

Ukraine fordert Streumunition - Stoltenberg sagt Nein

München/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat die Forderung seines Landes nach Streumunition verteidigt. Man verstehe, dass diese Munition in der Weltpolitik umstritten sei - die Ukraine sei aber keine Vertragspartei des Übereinkommens über das Verbot von Streumunition, sagte er am Samstag vor Journalisten auf der Münchner Sicherheitskonferenz. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg erteilte der Forderung der Ukraine umgehend eine Absage.

Doskozil gegen mehr Kompetenzen für Gesundheitsminister

Wien - Eine klare Absage erteilt der derzeitige Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, Burgenlands Hans Peter Doskozil (SPÖ), dem Wunsch von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) nach mehr Kompetenzen im Gesundheitswesen. Die Länder hätten sich bereits darauf verständigt, "dass wir keine Staatsreformdiskussion führen, sondern wir führen Finanzausgleichsverhandlungen", sagte Doskozil am Samstag im Ö1-"Morgenjournal".

Polizeioperation im Pariser La-D�fense-Viertel

Paris - Im Geschäftsviertel La D�fense der französischen Hauptstadt Paris war ein Polizeieinsatz im Gange. Das schrieb Innenminister Gerald Darmanin laut Reuters am Samstag auf Twitter. Die Pariser Polizei teilte mit, "ein Vorfall" habe einen panischen Ansturm von Menschen in der Gegend ausgelöst. Ein Sprecher der Pariser Polizei wies Berichte zurück, wonach Schüsse gefallen seien.

