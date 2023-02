Blinken traf Chinas Top-Diplomat Wang

München - Nach dem Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons durch die US-Armee ist es am Samstag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz zu einem Gespräch zwischen den Top-Diplomaten beider Länder gekommen. US-Außenminister Antony Blinken warnte Chinas ranghöchsten Außenpolitiker Wang Yi, "dass diese unverantwortliche Tat nie wieder geschehen dürfe". Wang konterte mit dem Vorwurf, "exzessiver Gewaltanwendung" der USA hätten die Beziehungen beschädigt.

Bereits über 46.000 Tote nach Erdbeben in Türkei und Syrien

Gaziantep/Idlib - Die Zahl der Menschen, die in der Türkei durch das Erdbeben getötet wurden, ist auf 40.642 gestiegen, wie der Vorsitzende der Katastrophenschutzbehörde Afad, Yunus Sezer, am Samstag laut staatlicher Nachrichtenagentur Anadolu mitteilte. In Syrien sind bisher rund 5.900 Tote in Zusammenhang mit den verheerenden Beben gezählt worden. Deren Zahl wird jedoch nur unregelmäßig aktualisiert. Insgesamt sind damit in beiden Ländern über 46.000 Menschen ums Leben gekommen.

Erneut Großdemo gegen Umbau der Justiz in Israel

Tel Aviv - Mehr als 100.000 Menschen sind nach Angaben der Veranstalter den siebenten Samstag in Folge gegen die umstrittene Justizreform in Israel auf die Straßen gegangen. In der Küstenstadt Tel Aviv versammelten sich die Demonstrantinnen und Demonstranten am Abend im Zentrum der Stadt und schwenkten israelische Flaggen.

Chalupka will "Ukrainer-Gesetz"

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der evangelisch-lutherische Bischof Michael Chalupka drängt auf eine rechtliche Besserstellung für Vertriebene aus der Ukraine. Ein Jahr nach Russlands Angriff auf das Land gilt für die geflüchteten Menschen noch immer ein befristeter Vertriebenenstatus. Chalupka fordert im APA-Interview nun ein eigenes "Ukrainer-Gesetz", ähnlich dem Aufenthaltsrecht von kriegsvertriebenen Staatsangehörigen von Bosnien und Herzegowina.

Schwerer Luftangriff Israels auf Wohnhäuser in Damaskus

Damaskus - Israelische Kampfflugzeuge haben in der Nacht zum Sonntag nach syrischen Angaben Ziele in der Nähe der Hauptstadt Damaskus angegriffen und dabei mehrere Menschen getötet. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle starben 15 Personen, die syrische Staatsagentur meldete fünf Tote. Es gab demnach zudem mehrere Verletzte.

Ehemaliger US-Präsident Jimmy Carter in Palliativpflege

Atlanta - Der frühere US-Präsident Jimmy Carter hat sich für die häusliche Palliativpflege entschieden. Das teilte das Carter Center am Samstag mit. Nach einer Reihe von kürzeren Spitalsaufenthalten habe sich der 98-jährige Carter dafür entschieden, "seine verbleibende Zeit zu Hause mit seiner Familie zu verbringen", anstatt weitere medizinische Behandlung in Anspruch zu nehmen.

