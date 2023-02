Sicherheitskonferenz: Höhere Verteidigungsausgaben gefordert

München - Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, hofft bis zur nächsten Veranstaltung im Jahr 2024 auf Frieden in der Ukraine. Er habe die Hoffnung, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj "im nächsten Jahr persönlich hier sein wird, was bedeuten würde, dass dieser schreckliche Krieg vorbei ist", sagte Heusgen am Sonntag zum Abschluss der diesjährigen Sicherheitskonferenz in München.

AK-Chefin Anderl zu Teilzeit: "Betriebe lehnen sich zurück"

Wien - AK-Präsidentin Renate Anderl hat heute in der "ORF-Pressestunde" die Arbeitgeber bei der Teilzeitarbeit in die Pflicht genommen. "Wir sollen nicht so tun als wenn die Frauen das alle freiwillig machen", betonte sie und spielte den Ball an die Wirtschaft. "Die Betriebe lehnen sich zurück", so Anderl. Die zentrale Frage sei: "Wo passiert die Teilzeit, wie schauen dort die Arbeitsplätze aus." Es könne nicht sein, "dass immer alles auf die Arbeitnehmer abgewälzt wird".

Kreml: Westen zeigt keinen Verhandlungswillen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - Russland hat dem Westen nach bald einem Jahr Angriffskrieg gegen die Ukraine fehlenden Verhandlungswillen vorgeworfen. Der Westen zeige keine Offenheit für Friedensinitiativen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Sonntag laut staatlicher Nachrichtenagentur TASS. Daher werde der Westen wohl auch kein Treffen von Russlands Präsident Wladimir Putin mit US-Präsident Joe Biden befürworten, so Peskow. Russische Truppen waren am 24. Februar 2022 ins Nachbarland einmarschiert.

Chalupka will "Ukrainer-Gesetz"

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der evangelisch-lutherische Bischof Michael Chalupka drängt auf eine rechtliche Besserstellung für Vertriebene aus der Ukraine. Ein Jahr nach Russlands Angriff auf das Land gilt für die geflüchteten Menschen noch immer ein befristeter Vertriebenenstatus. Chalupka fordert im APA-Interview nun ein eigenes "Ukrainer-Gesetz", ähnlich dem Aufenthaltsrecht von kriegsvertriebenen Staatsangehörigen von Bosnien und Herzegowina.

Nordkorea-Rakete: USA und Südkorea reagieren mit Manöver

Pjöngjang/Seoul - Nach Nordkoreas Start einer Interkontinentalrakete haben das US-amerikanische und das südkoreanische Militär am Wochenende gemeinsame Luftraumübungen abgehalten. Zuvor hatte Pjöngjang den am Samstag erfolgten Test einer Interkontinentalrakete als erfolgreiche "Überraschungsübung" bezeichnet, die Nordkoreas "Fähigkeit zu einem tödlichen nuklearen Vergeltungsschlag" bewiesen habe.

Norwegen will hohe Gasproduktion einige Jahre halten

München - Norwegen wird seine hohe Gasproduktion nach Aussagen von Ministerpräsident Jonas Gahr Store noch einige Jahren halten können. "Ich habe den Partnern hier gesagt, dass wir dieses Niveau die nächsten vier, fünf Jahre halten können", sagte Store in München am Rande der Sicherheitskonferenz in einem am Sonntag veröffentlichten Reuters-TV-Interview. Norwegen habe seine Produktion im vergangenen Jahr um zehn Prozent erhöht und liefere mittlerweile 30 Prozent des Gasbedarfs Europas.

Rumänische Ärzte nutzten Herz-Implantate Verstorbener

Bukarest - Die rumänischen Behörden ermitteln gegen ein Ärzte-Netzwerk, das medizinisch nicht notwendige Herzoperationen vorgenommen und Patienten Implantate eingesetzt haben soll, die zuvor Leichen entnommen wurden. Ein Verdächtiger wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Samstagabend in Untersuchungshaft genommen. Der Kardiologe eines Krankenhauses in Iasi habe zwischen 2017 und 2022 insgesamt 238 medizinische Implantate "unbekannter Herkunft" genutzt, erklärten die Ermittler.

Rund 4.000 Stellen in Österreichs Spitälern unbesetzt

Wien - In Österreichs Krankenhäusern sind derzeit rund 4.000 Stellen unbesetzt. Wie das online-Magazin "medianet" berichtet, sind in den Spitälern der Bundesländer und in den Ordenskliniken der Vinzenz Gruppe, der Elisabethinen und der Barmherzigen Brüder über alle Berufsgruppen hinweg bis zu sechs Prozent der Stellen unbesetzt. Spitzenreiter ist der Wiener Gesundheitsverbund mit 1.830 offenen Stellen von insgesamt 30.000. Dazu kommen Personalausfälle aufgrund der Grippewelle.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red