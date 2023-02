US-Präsident Biden besucht Kiew im Krieg

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen ist US-Präsident Joe Biden am Montag zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Mit der Präsidentenmaschine aus Washington kam Biden am Montagmorgen in der Hauptstadt Kiew an - nur wenige Tage bevor sich der Beginn des russischen Angriffskrieg gegen das Nachbarland an diesem Freitag zum ersten Mal jährt. Er kündigte auch weitere militärische Hilfen für die Ukraine sowie neue Sanktionen gegen Russland an.

Kuleba drängt EU zu Munitionslieferung

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat die Europäische Union zur Lieferung von Munition an sein Land gedrängt. In einem ersten Schritt könnten "die EU-Mitgliedstaaten eine Million Geschütze vom Kaliber 155mm an die Ukraine liefern", schrieb Kuleba im Vorfeld des Treffens der EU-Außenminister am Montag auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter. Zum Jahrestag des russischen Angriffs am Freitag wird eine neue Offensive befürchtet.

Mehr als 47.000 Tote nach Erdbeben in der Türkei und Syrien

Gaziantep/Idlib - Die Zahl der Menschen, die in der Türkei durch das Erdbeben getötet worden sind, ist auf 41.156 gestiegen. Das teilte die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad am Montag laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu mit. In Syrien sind bisher rund 5.900 tote Menschen in Zusammenhang mit den verheerenden Beben gezählt worden. Die Zahl wird jedoch nur unregelmäßig aktualisiert. Insgesamt sind damit in beiden Ländern mehr als 47.000 Menschen ums Leben gekommen.

ORF-Chef Weißmann legt Stiftungsräten Sparpläne vor

Wien - ORF-Generaldirektor Roland Weißmann präsentiert am Montagnachmittag im Rahmen eines Sonderfinanzausschusses den Stiftungsräten seine - auch von der Politik eingeforderten - Sparpläne für das öffentlich-rechtliche Medienhaus. Kolportiert sind Einsparungen in Höhe von rund 300 Millionen Euro bis Ende 2026. Dabei werden derzeit das ORF Radio-Symphonieorchester (RSO), der Spartenkanal ORF Sport + und die Streamingplattformen Flimmit und fidelio als Streichkandidaten gehandelt.

Mann würgte in Wien seine Frau und schlug Baby gegen Kopf

Wien - Ein 34-Jähriger hat am Sonntag in einer Wohnung in Wien-Favoriten seine Frau gewürgt und dem gemeinsamen Baby gegen den Kopf geschlagen. Die Frau flüchtete verängstigt in den Innenhof und Zeugen halfen ihr, die Polizei zu rufen. Der Beschuldigte wurde noch in der Wohnung vorläufig festgenommen. In Wien-Donaustadt bedrohte außerdem ein 42-Jähriger seine Ex-Frau und deren Söhne mit dem Umbringen. Beide Männer erhielten Anzeigen sowie Betretungs- und Annäherungsverbote.

Sieben britische Filmpreise für "Im Westen nichts Neues"

London/Wien - Das für neun Oscars nominierte deutsche Kriegsdrama "Im Westen nichts Neues" hat drei Wochen vor der Preisverleihung in Los Angeles bei den Britischen Filmpreisen Baftas abgeräumt und ist als Bester Film ausgezeichnet worden. Der Film mit dem Wiener Burgschauspieler Felix Kammerer in der Hauptrolle holte Sonntagabend in London insgesamt sieben der Trophäen, so viele wie kein nicht-englischsprachiger Film zuvor.

Blinken wäre bereit F-16-Jets an Türkei zu liefern

Ankara - Bei einem Besuch in Ankara hat US-Außenminister Antony Blinken die Bereitschaft seines Landes deutlich gemacht, der Türkei Kampfjets vom Typ F-16 zu liefern. "Die Regierung Biden unterstützt nachdrücklich das Paket zur Modernisierung der vorhandenen F-16 und zur Beschaffung neuer Flugzeuge", sagte Blinken in Ankara am Montag vor Journalisten. Allerdings könne er keinen Zeitplan für die Lieferung nennen, da der Kauf von der Zustimmung des US-Kongresses abhänge.

Bericht: IAEA entdeckt fast waffentaugliches Uran im Iran

Teheran - Inspektoren der UNO-Atomaufsicht haben Diplomaten zufolge im Iran auf 84 Prozent angereichertes Uran gefunden, was einer Atomwaffentauglichkeit sehr nahe kommt. Es sei nun zu klären, ob es durch eine technische Panne zu der Anreicherung gekommen sei, oder ob es Absicht gewesen sei, sagte einer der Diplomaten am Montag der Nachrichtenagentur Reuters und bestätigte damit einen Bericht der Agentur Bloomberg. Teheran dementierte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red