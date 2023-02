Nach neuem Erdbeben auch in Syrien mindestens fünf Tote

Damaskus - In Folge des neuen Erdbebens in der südosttürkischen Provinz Hatay sind in Syrien Aktivisten zufolge mindestens fünf Menschen getötet worden. In den Orten Aleppo, Tartus und Hama seien Bewohner in Panik geraten und etwa von ihren Häusern gesprungen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte Dienstagfrüh mit. Das Beben in der Südosttürkei hatte am Montag mindestens drei Menschenleben gefordert.

Mindestens 40 Tote nach Unwettern in Brasilien

Sao Paulo - Die Zahl der Toten nach Überschwemmungen und Erdrutschen in Brasilien am Karnevalswochenende ist auf mindestens 40 gestiegen. Allein in S�o Sebasti�o im Südosten des Landes starben 39 Menschen, wie die Regierung des Bundesstaates S�o Paulo am Montag (Ortszeit) mitteilte. Ein weiterer Todesfall wurde aus Ubatuba gemeldet. Nach Medienberichten waren auch Kinder unter den Toten.

Mehrheit für Klimademos aber gegen Klebaktionen

Linz/Wien - 58 Prozent der Österreicher finden es gut, auf den Klimawandel aufmerksam zu machen - allerdings dürfe dabei niemand zu Schaden kommen. So hält auch knapp die Hälfte der Bevölkerung die Forderungen der Aktivisten der "Letzten Generation" für berechtigt. Sich dafür jedoch auf die Straßen zu kleben, finden 66 Prozent nicht in Ordnung, ergab eine gemeinsame Umfrage der beiden Marktforschungsinstitute Spectra und Integral, die am Dienstag veröffentlicht wurde.

Studie: USA stellt meiste Ukraine-Hilfe, EU dahinter

Wien/Kiel/Kiew (Kyjiw) - Die USA sind einer Studie zufolge der klare Taktgeber bei der Unterstützung der Ukraine. Seit Kriegsbeginn vor einem Jahr haben die USA insgesamt knapp über 73,1 Milliarden Euro für die Unterstützung der Ukraine zugesagt, für die EU beträgt der Wert 54,9 Milliarden Euro, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Untersuchung des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW) hervorgeht. Die militärische Unterstützung hat dabei über die Zeit an Gewicht gewonnen.

Sicherheitsrat kritisiert israelischen Siedlungsbau

Jerusalem/New York - Der UNO-Sicherheitsrat hat sich kritisch zum israelischen Siedlungsbau in den Palästinensergebieten geäußert. In einer gemeinsamen Stellungnahme zeigte das mächtigste UNO-Gremium am Montag "Betroffenheit und Bestürzung". Der 15-köpfige Rat wende sich "entschieden gegen alle einseitigen Maßnahmen, die den Frieden behindern, darunter unter anderem der israelische Bau und Ausbau von Siedlungen", die Beschlagnahmung von Land und die Zerstörung von Häusern der Palästinenser.

Demonstrationen gegen Justizreform in Israel

Jerusalem - Ungeachtet massiver Proteste hat Israels rechts-religiöse Regierung ihr Vorhaben zur Schwächung des Justizsystems weiter vorangetrieben. Das Parlament (Knesset) billigte in der Nacht auf Dienstag (Ortszeit) nach einer rund achtstündigen Sitzung einen Teil der umstrittenen Justizreform in der ersten von drei Lesungen. Zehntausende Menschen protestierten am Montag landesweit gegen die Pläne der rechts-religiösen Regierung.

