Putin hält Rede zur Lage der Nation

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin hält an diesem Dienstag seine Rede zur Lage der Nation - kurz vor dem Jahrestag des von ihm befohlenen Kriegs gegen die Ukraine. Die Föderale Versammlung - die Staatsduma und der Föderationsrat - tritt dazu in Kreml-Nähe im Veranstaltungszentrum Gostiny Dwor zusammen. Am kommenden Freitag, dem 24. Februar, wird es ein Jahr her sein, dass der Präsident die Invasion in die Ukraine angeordnet hat.

Biden besucht nach Kurzvisite in der Ukraine Polen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Warschau - Nach seinem Besuch in der vom Krieg erschütterten Ukraine wird US-Präsident Joe Biden am Dienstag im Nachbarland Polen erwartet. In der Hauptstadt Warschau plant Biden nach Angaben des Weißen Hauses unter anderem ein Treffen mit Präsident Andrzej Duda sowie am frühen Abend eine Rede vor dem Warschauer Königsschloss. Die Reise liegt unmittelbar vor dem ersten Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine.

Studie: USA stellt meiste Ukraine-Hilfe, EU dahinter

Wien/Kiel/Kiew (Kyjiw) - Die USA sind einer Studie zufolge der klare Taktgeber bei der Unterstützung der Ukraine. Seit Kriegsbeginn vor einem Jahr haben die USA insgesamt knapp über 73,1 Milliarden Euro für die Unterstützung der Ukraine zugesagt, für die EU beträgt der Wert 54,9 Milliarden Euro, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Untersuchung des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW) hervorgeht. Die militärische Unterstützung hat dabei über die Zeit an Gewicht gewonnen.

Jugendliche klagen beim VfGH gegen Klimaschutzgesetz

Wien/Österreich-weit - Zwölf Kinder und Jugendliche reichen am Dienstag eine Klimaklage vor dem österreichischen Verfassungsgerichtshof ein, weil die Bundesregierung durch fehlende Maßnahmen ihre Zukunft gefährden würde. Es sei eine beispiellose Klimaklage, die "weitreichende Folgen haben könnte", meinen die Burschen und Mädchen. Die Fünf- bis 16-Jährigen berufen sich in einer Aussendung auf ihre Kinderrechte, die in Österreich durch die Verfassung geschützt sind.

Klimaaktion an Kreuzung Getreidemarkt-Rechte Wienzeile

Wien - Aktivisten der "Letzten Generation" haben Dienstagfrüh in Wien den Verkehr im Bereich der Kreuzung Getreidemarkt-Rechte Wienzeile blockiert, eine Rettungsgasse für Notfälle jedoch freigelassen. Überdies wurde literweise eingefärbtes Pflanzenöl verschüttet, um die Zerstörung sichtbar zu machen, die fossile Brennstoffe überall auf der Welt anrichten würden. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen fordern einen Stopp neuer Öl- und Gasbohrungen, sowie Tempo 100 auf der Autobahn.

Nach neuem Erdbeben auch in Syrien mindestens fünf Tote

Damaskus - In Folge des neuen Erdbebens in der südosttürkischen Provinz Hatay sind in Syrien Aktivisten zufolge mindestens fünf Menschen getötet worden. In den Orten Aleppo, Tartus und Hama seien Bewohner in Panik geraten und etwa von ihren Häusern gesprungen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte Dienstagfrüh mit. Das Beben in der Südosttürkei hatte am Montag mindestens drei Menschenleben gefordert.

Mindestens 40 Tote nach Unwettern in Brasilien

Sao Paulo - Die Zahl der Toten nach Überschwemmungen und Erdrutschen in Brasilien am Karnevalswochenende ist auf mindestens 40 gestiegen. Allein in S�o Sebasti�o im Südosten des Landes starben 39 Menschen, wie die Regierung des Bundesstaates S�o Paulo am Montag (Ortszeit) mitteilte. Ein weiterer Todesfall wurde aus Ubatuba gemeldet. Nach Medienberichten waren auch Kinder unter den Toten.

Mehrheit für Klimademos, aber gegen Klebaktionen

Linz/Wien - 58 Prozent der Österreicher finden es gut, auf den Klimawandel aufmerksam zu machen - allerdings dürfe dabei niemand zu Schaden kommen. So hält auch knapp die Hälfte der Bevölkerung die Forderungen der Aktivisten der "Letzten Generation" für berechtigt. Sich dafür jedoch auf die Straßen zu kleben, finden 66 Prozent nicht in Ordnung, ergab eine gemeinsame Umfrage der beiden Marktforschungsinstitute Spectra und Integral, die am Dienstag veröffentlicht wurde.

