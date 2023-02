Putin gibt Westen Schuld an Krieg gegen Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Kurz vor dem ersten Jahrestag des von ihm angeordneten Einmarschs in die Ukraine hat Russlands Präsident Wladimir Putin dem Westen die Schuld an dem Krieg gegeben. "Sie haben den Krieg losgetreten", sagte Putin am Dienstag mit Blick auf westliche Staaten in seiner Rede zur Lage der Nation. Russland versuche lediglich, die Kämpfe zu beenden, behauptete Putin in seiner Ansprache vor den Vertretern der Föderalen Versammlung, bestehend aus Staatsduma und Föderationsrat.

Bub kam bei Kindergartenausflug im Burgenland ums Leben

Mattersburg - Ein fünfjähriger Bub ist am Montag bei einem Kindergartenausflug in Mattersburg ums Leben gekommen. Das Kind hatte sich von seiner Gruppe entfernt und wurde nach einer Suchaktion in einem Gartenteich gefunden. Es starb später im Krankenhaus Wiener Neustadt, berichtete die Polizei am Dienstag. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

Publikumsliebling Nadja Tiller mit 93 Jahren gestorben

Wien - Nadja Tiller und damit einer der großen Stars des deutschsprachigen Nachkriegskinos ist tot. Die Wienerin starb in der Nacht auf Dienstag in ihrer Wahlheimtag Hamburg. Damit schließt sich der Lebensweg der Schauspielerin, die am Höhepunkt ihrer Karriere als eine der erotischsten Frauen des europäischen Films galt und 1958 mit der Rolle der Edelprostituierten Rosemarie Nitribitt in "Das Mädchen Rosemarie" cineastische Unsterblichkeit erlangte.

Staatssekretärin Mayer will sich für RSO-Erhalt einsetzen

Wien - Nachdem am Montag ORF-Generaldirektor Roland Weißmann die von Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) geforderte Sparliste für sein Haus vorlegte, mit der auch die Zukunft des RSO in Frage gestellt wird, warf sich am Dienstag Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) für das Orchester in die Bresche: "Es kann und darf nicht sein, dass dieser wunderbare Klangkörper Sparzwängen zum Opfer fällt." Sie werde sich auf Regierungsebene entsprechend in den kommenden Wochen einsetzen.

Österreich negierte Risiko russischer Gasimporte seit 1960

Wien - Politische Fehler über mehrere Jahrzehnte haben Österreich abhängig gemacht von russischem Erdgas. Zu diesem Ergebnis kommt die Energieagentur, die die Politik in Energiefragen berät. Die Erdgas-Importe seien Mitte der 1960er-Jahre zur privatwirtschaftlichen Angelegenheit geworden. Das Risiko einer zu hohen Abhängigkeit wurde zwar früh erkannt, aber konsequent negiert. Argumente für russisches Erdgas seien zu unhinterfragten Dogmen geworden, so Studienautor Herbert Lechner.

Jugendliche klagen beim VfGH gegen Klimaschutzgesetz

Wien/Österreich-weit - Zwölf Kinder und Jugendliche reichen am Dienstag eine Klimaklage vor dem österreichischen Verfassungsgerichtshof ein, weil die Bundesregierung durch fehlende Maßnahmen ihre Zukunft gefährden würde. Es sei eine beispiellose Klimaklage, die "weitreichende Folgen haben könnte", meinen die Burschen und Mädchen. Die Fünf- bis 16-Jährigen berufen sich in einer Aussendung auf ihre Kinderrechte, die in Österreich durch die Verfassung geschützt sind.

Klimaaktion an Kreuzung Getreidemarkt-Rechte Wienzeile

Wien - Aktivisten der "Letzten Generation" haben Dienstagfrüh in Wien den Verkehr im Bereich der Kreuzung Getreidemarkt-Rechte Wienzeile blockiert, eine Rettungsgasse für Notfälle jedoch freigelassen. Überdies wurde literweise eingefärbtes Pflanzenöl verschüttet, um die Zerstörung sichtbar zu machen, die fossile Brennstoffe überall auf der Welt anrichten würden. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen fordern einen Stopp neuer Öl- und Gasbohrungen, sowie Tempo 100 auf der Autobahn.

Bisher 1.352 "Teiltaugliche" beim Bundesheer

Wien - Seit der Einführung der "Teiltauglichkeit" beim Bundesheer im Jahr 2021 wurden insgesamt 1.352 Wehrpflichtige als "teiltauglich" beurteilt (Stichtag 15. Dezember 2022). Das geht aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der SPÖ durch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hervor. 2021 konnte dadurch der Gesamtanteil der tauglich beurteilten Wehrpflichtigen um ca. 1,28 Prozent gesteigert werden, 2022 um 1,55 Prozent.

