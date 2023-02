Russland setzt Abrüstungsvertrag "New Start" aus

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Knapp ein Jahr nach Beginn der russischen Offensive in der Ukraine hat Wladimir Putin dem Westen vorgeworfen, Russland "ein für alle Mal erledigen" zu wollen. In seiner Rede zur Lage der Nation kündigte er zudem die Aussetzung des letzten großen atomaren Abrüstungsvertrages mit den USA an. Es handle sich nicht um einen Ausstieg, sondern um eine Aussetzung des "New Start"-Vertrags, so Putin am Dienstag in Moskau. Wenn die USA Atomtests vornähmen, werde Russland das auch tun.

Bub kam bei Kindergartenausflug im Burgenland ums Leben

Mattersburg - Ein fünfjähriger Bub ist am Montag bei einem Kindergartenausflug in Mattersburg ums Leben gekommen. Das Kind hatte sich von seiner Gruppe entfernt und wurde nach einer Suchaktion in einem Gartenteich gefunden. Es starb später im Krankenhaus Wiener Neustadt, berichtete die Polizei am Dienstag. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

Wien und Ärztekammer berieten Gesundheitsversorgung

Wien - Die Stadt Wien und die Ärztekammer haben am Dienstag über aktuelle Herausforderungen in der Gesundheitsversorgung beraten. Die Runde, zu der Bürgermeister Michael Ludwig und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (beide SPÖ) die Spitzen der Kammer geladen hatten, tagte am Vormittag im Rathaus. Die Teilnehmer gaben unmittelbar nach der rund dreistündigen Sitzung keine Statements ab, allerdings wurden Stellungnahmen angekündigt.

Edtstadler verteidigt russische OSZE-Teilnahme

Brüssel - Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat die Einreiseerlaubnis für russische Parlamentarier für eine Tagung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) am 23./24. Februar verteidigt. "Es ist eine Verpflichtung Österreichs, hier entsprechende Visa auch auszustellen", sagte Edtstadler am Dienstag in Brüssel. Die OSZE sei eine internationale Organisation mit Sitz in Österreich, man müsse den Mitgliedern eine Teilnahme an der Sitzung ermöglichen.

Österreich negierte Risiko russischer Gasimporte seit 1960

Wien - Politische Fehler über mehrere Jahrzehnte haben Österreich abhängig gemacht von russischem Erdgas. Zu diesem Ergebnis kommt die Energieagentur, die die Politik in Energiefragen berät. Die Erdgas-Importe seien Mitte der 1960er-Jahre zur privatwirtschaftlichen Angelegenheit geworden. Das Risiko einer zu hohen Abhängigkeit wurde zwar früh erkannt, aber konsequent negiert. Argumente für russisches Erdgas seien zu unhinterfragten Dogmen geworden, so Studienautor Herbert Lechner.

Weiteres Kind nach Masernausbruch in Graz in Klinik

Graz - Wenige Tage nach dem Masern-Ausbruch in Graz wird seit Wochenbeginn ein weiteres Kind stationär im Krankenhaus behandelt. Die Zahl der Fälle, die stationär behandelt werden, ist damit auf sieben gestiegen, schilderte Ernst Eber, Vorstand der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde, am Dienstag gegenüber der APA. Die Zahl der bestätigten Fälle blieb stabil bei rund 20. Beim Sonder-Impftermin des Grazer Gesundheitsamtes am Montag konnten 27 Personen geimpft werden.

Staatssekretärin Mayer will sich für RSO-Erhalt einsetzen

Wien - Nachdem am Montag ORF-Generaldirektor Roland Weißmann die von Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) geforderte Sparliste für sein Haus vorlegte, mit der auch die Zukunft des RSO in Frage gestellt wird, warf sich am Dienstag Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) für das Orchester in die Bresche: "Es kann und darf nicht sein, dass dieser wunderbare Klangkörper Sparzwängen zum Opfer fällt." Sie werde sich auf Regierungsebene entsprechend in den kommenden Wochen einsetzen.

Jugendliche klagen beim VfGH gegen Klimaschutzgesetz

Wien - Zwölf Kinder und Jugendliche reichen am Dienstag eine Klimaklage vor dem österreichischen Verfassungsgerichtshof ein, weil die Bundesregierung durch fehlende Maßnahmen ihre Zukunft gefährden würde. Es sei eine beispiellose Klimaklage, die "weitreichende Folgen haben könnte", meinen die Burschen und Mädchen. Die Fünf- bis 16-Jährigen berufen sich in einer Aussendung auf ihre Kinderrechte, die in Österreich durch die Verfassung geschützt sind.

