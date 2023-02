Russland setzt Abrüstungsvertrag "New Start" aus

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Kurz vor dem Jahrestag des Ukraine-Kriegs hat Russlands Präsident Wladimir Putin die Aussetzung des letzten großen atomaren Abrüstungsvertrages mit den USA angekündigt. Es handle sich nicht um einen Ausstieg aus dem "New-Start"-Vertrag aus dem Jahr 2010, sondern um eine Aussetzung, sagte er am Dienstag in Moskau in seiner Rede zur Lage der Nation. Die Beziehungen zwischen den USA und Russland sind wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine auf einem Tiefpunkt.

Biden in Polen: NATO "stärker als sie jemals war"

Warschau - US-Präsident Joe Biden hat bei seinem Besuch in Polen die Stärke der NATO betont. "Es ist das bedeutsamste Bündnis, ich würde sagen, vielleicht das bedeutsamste Bündnis der Geschichte, und zwar nicht nur der modernen Geschichte, sondern der gesamten Geschichte", sagte Biden bei einem Treffen mit Polens Staatsoberhaupt Andrzej Duda am Dienstag in Warschau. Ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sei die NATO "stärker als je zuvor".

Breites Bündnis fordert Debatte über Neutralität

Wien/Brüssel/Kiew (Kyjiw) - Ein breites Bündnis aus Politikern, Experten und Unternehmern stellt sich gegen den Mainstream der Neutralitätsdebatte. In einem offenen Brief kritisiert es die "Illusion (...), Österreich könne so bleiben wie es ist, sich heraushalten, und mit etwas mehr Geld für das Bundesheer das Auslangen finden". Unterzeichnet haben etwa Europapolitiker Othmar Karas (ÖVP), Ex-FPÖ-Verteidigungsminister Herbert Scheibner, der SPÖ-nahe Berater Rudi Fußi und Bankmanager Andreas Treichl.

Italiens Ministerpräsidentin Meloni in Kiew eingetroffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Rom - Italiens Premierminister Giorgia Meloni ist am Dienstag zu einem Besuch in Kiew eingetroffen. Laut Medienberichten stand ein Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj für den Nachmittag auf dem Programm. Zuvor besuchte Meloni "Symbolorte" des ukrainischen Widerstandes. Am Montag war US-Präsident Joe Biden in Kiew zu Gast.

Kickl wird nicht am Akademikerball teilnehmen

Wien - FPÖ-Chef Herbert Kickl wird beim diesjährigen freiheitlichen "Akademikerball" in der Wiener Hofburg fehlen - er befinde sich auf Wahlkampftour für die Kärntner Landtagswahl, betonte man im FPÖ-Klub am Dienstagnachmittag. Außerdem sei er "generell kein großer Ballgeher", hieß es bereits zuvor. Kommen werden hingegen der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer sowie FPÖ-Volksanwalt Walter Rosenkranz. Erwartet werden auch wieder Demonstrationen gegen die Veranstaltung.

Edtstadler verteidigt russische OSZE-Teilnahme

Brüssel - Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat die Einreiseerlaubnis für russische Parlamentarier für eine Tagung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) am 23./24. Februar verteidigt. "Es ist eine Verpflichtung Österreichs, hier entsprechende Visa auch auszustellen", sagte Edtstadler am Dienstag in Brüssel. Die OSZE sei eine internationale Organisation mit Sitz in Österreich, man müsse den Mitgliedern eine Teilnahme an der Sitzung ermöglichen.

Wien und Ärztekammer berieten Gesundheitsversorgung

Wien - Die Stadt Wien und die Ärztekammer haben am Dienstag über aktuelle Herausforderungen in der Gesundheitsversorgung beraten. Die Runde, zu der Bürgermeister Michael Ludwig und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (beide SPÖ) die Spitzen der Kammer geladen hatten, tagte am Vormittag im Rathaus. Die Sitzung sei "konstruktiv" verlaufen, weitere Termine sollen folgen, wurde nach dem Treffen verlautbart.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red