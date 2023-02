Russlands Außenminister empfängt chinesischen Amtskollegen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Kurz vor dem Jahrestag der russischen Invasion in die benachbarte Ukraine trifft der leitende chinesische Außenpolitiker Wang Yi am Mittwoch in Moskau mit Russlands Außenminister Sergej Lawrow zusammen. Neben den Beziehungen der beiden Länder steht sicherlich auch der Konflikt in der Ukraine auf der Tagesordnung. Wang will in Moskau unter anderem die Positionen Russlands zur Friedensinitiative seines Staatschefs Xi Jinping zu Beendigung des Ukraine-Kriegs ausloten.

Biden trifft osteuropäische NATO-Staaten in Warschau

Warschau/Washington/Kiew (Kyjiw) - Am zweiten Tag seines Polen-Besuches trifft US-Präsident Joe Biden am Mittwoch (14.45 Uhr MEZ) Vertreter mehrerer osteuropäischer NATO-Staaten in Warschau. Zu der Gruppe im sogenannten "Bukarest 9"-Format gehören Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Tschechien, die Slowakei sowie die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen - also die Staaten entlang der NATO-Ostflanke.

Italiens Ministerpräsidentin Meloni in Kiew eingetroffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Rom - Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni hat bei einem Besuch am Dienstag in Kiew dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die weitere Unterstützung Italiens für sein Land zugesagt. Italien werde der Ukraine weiterhin Waffen liefern und dem Land beim Wiederaufbau zur Seite stehen, versprach die italienische Regierungschefin. "Italien und die freie Welt stehen an Seite der Ukraine", so Meloni bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Selenskyj.

Großes Grasfeuer bei Melbourne außer Kontrolle geraten

Melbourne - In der Nähe der australischen Metropole Melbourne ist ein Grasfeuer außer Kontrolle geraten. Betroffen war die Region um den Ort Flowerdale, etwa 90 Kilometer nördlich der Millionenstadt an der Ostküste. Bis zum Mittwoch habe sich der großflächige Brand auf mehr als 700 Hektar Land ausgedehnt, berichtete die Zeitung "Sydney Morning Herald" unter Berufung auf die Behörden.

EU erzeugte Rekordmenge an Wind- und Solarstrom

Brüssel - Durch mehr Strom aus Wind- und Solarkraft hat die EU einer Untersuchung zufolge seit Ausbruch des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zwölf Milliarden Euro für Gasimporte einsparen können. "Dank wachsender Kapazitäten und günstiger Wetterbedingungen haben Wind- und Solarenergie seit Beginn des Krieges eine Rekordmenge an EU-Strom produziert", heißt es in der am Mittwoch veröffentlichten Analyse der Denkfabrik Ember Climate.

Aschermittwoch heuer wieder Tag politischer Rundumschläge

Klagenfurt/Ried im Innkreis/Judenburg - Nach der Coronapause ist der Aschermittwoch heuer wieder der Tag der politischen Rundumschläge: Beim traditionellen Kehraus der FPÖ in Ried tritt erstmals Herbert Kickl als Parteichef ans Pult. In Kärnten lädt die ÖVP eineinhalb Wochen vor der Landtagswahl zum politischen Aschermittwoch, der das einzige Großevent der Partei im laufenden Wahlkampf darstellt. Und in der Steiermark schart der ehemalige SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher prominente Genossen um sich.

Chefdirigentin Alsop: Aus für RSO würde mir das Herz brechen

Wien - Am Montag wurde bekannt, dass laut Sparplan, den der ORF aufgrund der Wünsche der Politik schnüren muss, das RSO keine Zukunft mehr hat. Der Aufschrei in der Kulturszene war groß, auch Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) warf sich für das Orchester in die Bresche. Nun sprach dessen seit 2019 amtierende Chefdirigentin Marin Alsop mit der APA über die Schocknachricht. Die 66-jährige New Yorkerin ist bereit zu kämpfen und hält die Entscheidung für unbegreiflich.

Deutsch-österreichischer Außenhandel 2022 kräftig gewachsen

Berlin/Wien - Trotz widriger Umstände ist 2022 ein überraschend gutes wirtschaftliches Jahr gewesen, findet Michael Scherz, Österreichs Wirtschaftsdelegierter in Deutschland. Österreich verzeichnete abermals kräftige Zuwächse im Außenhandel mit dem wichtigsten Handelspartner. Die Exporte nach Deutschland seien voriges Jahr um 17 bis 18 Prozent gestiegen und machen bis zu 58 Milliarden Euro aus. "Das ist eine sehr beeindruckende Zahl", erläuterte Scherz in Berlin im Gespräch mit der APA.

