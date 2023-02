Russlands Außenminister empfängt chinesischen Amtskollegen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Kurz vor dem Jahrestag der russischen Invasion in die benachbarte Ukraine trifft der leitende chinesische Außenpolitiker Wang Yi am Mittwoch in Moskau mit Russlands Außenminister Sergej Lawrow zusammen. Er erwarte "neue Vereinbarungen zwischen Russland und China", sagte Wang. Wang will in Moskau auch die Positionen Russlands zur Friedensinitiative seines Staatschefs Xi Jinping zu Beendigung des Ukraine-Kriegs ausloten.

Neue Angriffe auf Bachmut im Osten der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russischen Streitkräfte setzen ihre Angriffe auf die Stadt Bachmut in der Ostukraine fort. Wie das ukrainische Militär in der Früh mitteilt, seien in den vorangegangenen 24 Stunden 59 Angriffe von schweren Raketensystemen aus auf die Stadt erfolgt. Auch seien 20 weitere Siedlungen in dem Gebiet angegriffen worden. Die Angaben konnten unabhängig nicht überprüft werden.

Stärke 4,4: Erde nahe Syrien und Türkei bebt erneut

Gaziantep/Idlib - Auch mehr als zwei Wochen nach den schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien kommt die Region nicht zur Ruhe. Mittwochfrüh ereignete sich im östlichen Mittelmeer nahe der Grenze Israels zum Libanon ein Erdbeben der Stärke 4,4, wie das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) Potsdam und die US-Erdbebenwarte USGS meldeten. Im Irak, der an Syrien grenzt, wurde etwa eine Stunde später ein weiteres Beben der Stärke 4,6 registriert. Auch in der Türkei bebte die Erde.

Aschermittwoch heuer wieder Tag politischer Rundumschläge

Klagenfurt/Ried im Innkreis/Judenburg - Nach der Coronapause ist der Aschermittwoch heuer wieder der Tag der politischen Rundumschläge: Beim traditionellen Kehraus der FPÖ in Ried tritt erstmals Herbert Kickl als Parteichef ans Pult. In Kärnten lädt die ÖVP eineinhalb Wochen vor der Landtagswahl zum politischen Aschermittwoch, der das einzige Großevent der Partei im laufenden Wahlkampf darstellt. Und in der Steiermark schart der ehemalige SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher prominente Genossen um sich.

EU erzeugte Rekordmenge an Wind- und Solarstrom

Brüssel - Durch mehr Strom aus Wind- und Solarkraft hat die EU einer Untersuchung zufolge seit Ausbruch des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zwölf Milliarden Euro für Gasimporte einsparen können. "Dank wachsender Kapazitäten und günstiger Wetterbedingungen haben Wind- und Solarenergie seit Beginn des Krieges eine Rekordmenge an EU-Strom produziert", heißt es in der am Mittwoch veröffentlichten Analyse der Denkfabrik Ember Climate.

19-Jähriger soll Fünfjährige in Berlin getötet haben

Berlin - Ein seit Dienstagnachmittag vermisstes fünfjähriges Mädchen aus Berlin ist tot. Es sei am Abend von Passanten im Bürgerpark Pankow mit Verletzungen gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Das Mädchen habe "mindestens eine Stichverletzung" aufgewiesen. Es wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wo es aber starb. Ein deutsch-türkischer 19-Jähriger wurde noch am Dienstag als Verdächtiger festgenommen.

Klimaprotest an drei Wiener Verkehrsknotenpunkten

Wien - Mittwochfrüh haben Klimaaktivisten der "Letzten Generation" den Verkehr an drei Knotenpunkten in Wien blockiert. Die Aktionen fanden laut Angaben der Aktivistinnen und Aktivisten, die sich wieder "mit bloßen Händen an die Fahrbahn geklebt" hatten, diesmal am Landstraßer Gürtel, auf der Schönbrunner Schloßstraße und am Verteilerkreis in Favoriten statt. 13 Personen wurden festgenommen, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich.

