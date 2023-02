Chinas Top-Diplomat wird auch von Putin empfangen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Chinas Chef-Diplomat Wang Yi wird bei seinem Besuch in Moskau am Mittwoch auch von Staatschef Wladimir Putin empfangen. Das teilte das russische Präsidialamt mit. Bei einem Gespräch mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zuvor hatte Wang gesagt, er freue sich darauf, während seiner Visite neue Vereinbarungen mit Russland zu treffen. Welche diese sein könnten, ließ er offen.

Corona-Prognose zeigt weiteres Plus in Spitälern

Wien - Das Covid-Prognosekonsortium geht weiterhin von einem Anstieg der Corona-Infizierten in den Spitälern aus. Innerhalb der vergangenen sieben Tage war die Zahl bereits um 43 Prozent auf 1.370 Betroffene angewachsen. Trotz des Anstiegs sei davon auszugehen, dass der Covid-Belag in den kommenden zwei Wochen unter den Spitzenwerten des Vorjahres bleibt, hieß es in dem Mittwochsupdate. Zudem sei nur etwa ein Fünftel der Spitalsaufnahmen von Infizierten ursächlich wegen Covid-19.

Ärztekammer-Chef Steinhart nach Vorstand weiter im Sattel

Wien - Inmitten der Turbulenzen in der Wiener Ärztekammer hat die Standesvertretung am Dienstagabend eine Vorstandssitzung abgehalten. Konsequenzen in Form von Anträgen oder Beschlüssen gegen den intern schwer unter Beschuss geratenen Präsidenten Johannes Steinhart oder auch seine Kritiker gab es dabei nicht, wurde auf APA-Anfrage versichert. Steinhart ließ über einen Sprecher wissen, die Sitzung sei "arbeitsreich und ruhig" verlaufen.

Ex-Pfarrer und Schützling sollen hohe Summen ergaunert haben

St. Georgen/Gusen - Ein mittlerweile in den Ruhestand versetzter oö. Geistlicher und sein Schützling sollen insgesamt mehr als 30 Personen um eine sechsstellige Summe gebracht haben. Die Staatsanwaltschaft Linz bestätigte einen Bericht der "Krone" (Mittwoch-Ausgabe). Der Ex-Pfarrer, der im guten Glauben gehandelt haben will, wurde auf freiem Fuß angezeigt, der Schützling, der sich u.a. als gerade nicht liquider Millionenerbe ausgegeben haben soll, ist derzeit ohnehin in Strafhaft.

Aschermittwoch heuer wieder Tag politischer Rundumschläge

Klagenfurt/Ried im Innkreis/Judenburg - Nach der Coronapause ist der Aschermittwoch heuer wieder der Tag der politischen Rundumschläge: Beim traditionellen Kehraus der FPÖ in Ried tritt erstmals Herbert Kickl als Parteichef ans Pult. In Kärnten lädt die ÖVP eineinhalb Wochen vor der Landtagswahl zum politischen Aschermittwoch, der das einzige Großevent der Partei im laufenden Wahlkampf darstellt. Und in der Steiermark schart der ehemalige SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher prominente Genossen um sich.

15-Jähriger von Polizeiauto überrollt: Polizist vor Gericht

Tamsweg - Am Bezirksgericht Tamsweg hat sich am Mittwoch ein Polizist wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung verantworten müssen. Der Beamte saß am 18. November 2021 am Steuer eines Streifenwagens, der in Göriach einen 15-jährigen Mopedfahrer überrollt hatte. Der Teenager, der ums Leben kam, war zuvor der Polizei davongefahren und auf einem Feldweg gestürzt. Der Verteidiger erklärte vor Prozessbeginn, seinem Mandanten tue der Vorfall sehr leid, er sei aber freizusprechen.

Babysitter soll Fünfjährige in Berlin getötet haben

Berlin - Im Fall einer getöteten Fünfjährigen in Berlin steht der 19-jährige Babysitter des Kindes unter dringendem Tatverdacht. Der Mann habe am Dienstagnachmittag auf einem Spielplatz im nördlichen Stadtteil Pankow auf die vier Kinder der Familie aufgepasst, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Mit der Fünfjährigen sei er dann weggegangen. Das Mädchen war Stunden später mit einer Stichverletzung gefunden worden. Der 19-Jährige wurde festgenommen.

EU erzeugte Rekordmenge an Wind- und Solarstrom

Brüssel - Durch mehr Strom aus Wind- und Solarkraft hat die EU einer Untersuchung zufolge seit Ausbruch des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zwölf Milliarden Euro für Gasimporte einsparen können. "Dank wachsender Kapazitäten und günstiger Wetterbedingungen haben Wind- und Solarenergie seit Beginn des Krieges eine Rekordmenge an EU-Strom produziert", heißt es in der am Mittwoch veröffentlichten Analyse der Denkfabrik Ember Climate.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red